Lidovec Benešík se u Takáče postil do Babiše. S Jourovou se prý ukázalo, že vůbec neumí vyjednávat

Uspěch, čest, vyznamenání, i taková slova zaznívala po dnešní nominaci Jourové na místopředsedkyni Evropské komise. Podle Benešíka jsme však zdaleka nedostali to, co premiér Andrej Babiš slíbil, tedy že naše nominantka dostane silné portfolio a silné ekonomické portfolio. „Naše portfolio není ani silné, ani ekonomické,“ zdůraznil.

Přikyvoval moderátoru Takáčovi, že naopak jde o neúspěch, prohru a ostudu. „Je to za čtyři minus, a to jen proto, že Jourová díky svému úspěšnému působení v odcházející Komisi získá s největší pravděpodobností pozici místopředsedkyně,“ dodává Benešík s tím, že to je úspěch, který však přičítá její zkušenosti a tomu, že byla znovu nominována.

Podle Benešíka očekávané portfolio nevyšlo proto, že pokud chceme něčeho takového dosáhnout na mezinárodní úrovni, tak je třeba vyjednávat. „A musíte vyjednávat úspěšně. To se dělo nedostatečně. Výsledek opravdu považuji za neúspěch,“ zopakoval Benešík.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér Babiš se plácal po zádech se všemi premiéry Visegrádské čtyřky, ale když se podíváme na to, co ostatní partneři z V4 získali, tak získali podstatně více, než jsme získali my!“ kritizuje Benešík premiérovy vyjednávací schopnosti. „Slovensko má komunikaci s institucemi, což je portfolio, které Maroš Šefčovič chtěl a zastával ho v Komisi,“ připomněl předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti s tím, že Poláci zase mají zemědělství a Maďaři politiku rozšíření.

Předseda vlády však dnes uvedl, že Česku nešlo o portfolio, ale o post místopředsedy Komise. „Česko změnilo strategii, chtělo místopředsedu a získalo ho,“ konstatoval na to Takáč a ujišťoval se, zda to skutečně nelze považovat za úspěch. Babiš podle Benešíka však spíše změnil interpretaci. „Premiér vykládá teď neúspěch jako úspěch,“ pousmál se s tím, že jsme získali hodnoty, což je samozřejmě velmi důležité, ale předpokládalo se, že to bude podstatně zajímavější. Takáč se pousmál, že Benešík o Babišovi říká, že lže. „Já jsem řekl, že změnil interpretaci, buďme diplomatičtí,“ vyzval moderátora.

„My jsme chtěli silné portfolio i místopředsedu. Chtěli jsme obojí a obojí také bylo možné,“ zdůraznil Benešík, podle kterého současné Babišovo vyjadřování k této věci je „úkrok stranou“. „O tom, že to nešlo a měnila se strategie, o tom jsme od premiéra vůbec nic nevěděli,“ podotkl neposkojeně.

Věra Jourová sama říká, že je to pro ni však velká čest. „Vy jí ale věříte, že je to čest, když sama říkala, co chce?“ položil Takáč další otázku. Jourová to podle Benešíka může chápat jako svůj osobní úspěch, protože je to agenda, ke které trenduje, ale pro Českou republiku to bohužel úspěch není. „Pokud to Jourová interpretuje jako svůj vlastní úspěch, tak je to jen její úspěch,“ shrnul Benešík na závěr.

Psali jsme: Co bude paní Jourová dělat? To bude jezdit po Evropě se zdviženým prstíkem? Zahradil se s tím v rozhlase nepáral Jourová bude střežit demokracii a právní stát. Babiš, Rouček a Petříček jásají, opozice to vidí jinak To se Věře Jourové líbit nebude: Přišlo to hned po dnešním oznámení Past nalíčená na Babiše! Vondra v ČT varoval před očekávanou pozicí Jourové v bruselské komisi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab