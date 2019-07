Lidovec se rozpovídal, co zažil s Timmermansem, až Tvarůžkové spadla brada. Ale Babiš prý nemá nad čím jásat

Místopředseda KDU-ČSL a předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Ondřej Benešík se v pořadu Interview ČT24 rozhovořil o tom, že by měla Evropskou komisi vést německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Leyenovou Benešík označil za kompromis a vrátil se i k jiným kandidátům. To, že skupina V4 nepodpořila bavorského politika Manfreda Webera či slovenského diplomata Maroše Šefčoviče, pak označil za selhání. „Nechápu, nad čím pan Babiš jásá, tak možná to je pro něho a pro Agrofert lepší varianta, ale rozhodně to není dobrá varianta pro Českou republiku a v tom je právě ten velký rozdíl,“ podivoval se Benešík a ukázal i na nového předsedu Evropské rady Charlese Michela a jeho blízký vztah k francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi.

To, že má Evropskou komisi vést německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, chápe jako kompromis. Ihned však dodává, že zvítězily především velké země a Visegrádská skupina vyšla „na prázdno“. Za pozitivní Benešík označil i to, že je Leyenová z Evropské lidové strany, podivoval se však, proč i premiér Andrej Babiš odmítal německého politika Manfreda Webera, který je taktéž ze stejné partaje a prý by byl daleko zajímavějším kandidátem pro nás. „Myslím si, že toto je tak trošku zástěrka z jeho strany, aby omluvil svoji neschopnost a selhání Visegrádské skupiny v tom, že neprosadila mezi ty čtyři klíčové pozice vůbec nikoho, takže já to beru jako velké selhání, nic jsme nezískali, naopak si myslím, že jsme ztratili,“ dodal.

Dojednat někoho jiného než von der Leyenovou by již prý bylo složité. S kompromisem, za nějž Benešík označuje zvolení van der Leyenové, prý všichni souhlasí, ale nikomu se úplně nelíbí. Za nejvíce klíčovou pak vidí její orientaci v bezpečnosti.

Velkými tématy kromě bezpečnosti má být nyní i vztah Evropské unie jako globálního hráče, a to například k Číně. Pokud se Evropská unie shodne, tak prý na rozdíl od České republiky dokáže v obchodu prosadit své.

Došlo i na připomínku proslovu premiéra Babiše, který se stavěl odmítavě k jinému z kandidátů, jímž byl Frans Timmermans. „My jsme řekli, nechceme pana Timmermanse na předsedu Evropské komise z těchto různých důvodů, je to pro nás nepřijatelné, byla by to absolutní katastrofa, on zkrátka nemá rád naše regiony,“ hřímal premiér.

„Opravdu by pro náš region Timmermans byl tak velkým ohrožením?“ tázala se Benešíka moderátorka Zuzana Tvarůžková. „Já mám naprosto odlišné názory s Fransem Timmermansem, se kterým jsem diskutoval mnohokrát, myslím si, že naposledy byl náš největší střet před rokem a půl během bulharského předsednictví, kdy mně Frans Timmermans tvrdil, že takzvaně povinné kvóty jsou úspěšné a fungují. Já jsem mu na to oponoval, že pokud během tří let, kdy jsou v platnosti, přerozdělíme zhruba 20 tisíc migrantů z celkového počtu 130 tisíc, tak to není úspěšné ani efektivní. Že já v České republice jako Ondřej Benešík si efektivitu a úspěšnost představuji jinak,“ odpověděl Benešík.

Timmermans prý uplatňoval dvojí metr. Benešík jako příklad uvedl jeho kritiku vůči Maďarsku a Polsku, přičemž však Timmermans vynechal kritiku Rumunska, kde jsou poměry velmi totožné, akorát jsou u vlády místo pravicových politiků socialisté. „Pro mě je to levicově zaměřený liberál až neomarxistického ražení,“ uvedl Benešík s tím, že z jeho kandidatury rozhodně nadšený nebyl.

Bohužel je prý už jedno, kdo Evropskou komisi povede, protože to, že Česká republika bude nyní v hledáčku, je už celkem jisté. Benešík jednání V4 a zvláště Babiše v tomto ohledu označil za selhání. Za přijatelného kandidáta by se kromě Webera prý dal vybrat i slovenský diplomat Maroš Šefčovič, který nedávno skončil na druhém místě slovenských prezidentských voleb. I toho Babiš odmítl podpořit.

A pak došlo i na nového předsedu Evropské rady Charlese Michela, který již dlouhodobě velmi kritický vůči zemím V4 a vzkazoval jim i výhrůžky, že by mohly opustit schengenský prostor. „To je ten důvod, proč nad tím výsledkem nejásám jako pan premiér,“ podotkl Benešík a upozornil, že je Michel blízký přítel francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Nechápu, nad čím pan Babiš jásá, tak možná to je pro něho a pro Agrofert lepší varianta, ale rozhodně to není dobrá varianta pro Českou republiku a v tom je právě ten velký rozdíl,“ podivoval se.

V závěru se ještě hovořilo o současné vládní krizi. „Pan prezident si vyřizuje svoje osobní účty se sociální demokracií,“ myslí si Benešík. „Problém je v tom, že pan prezident si vzal spor ohledně odvolání jednoho ministra jako klacík na sociální demokracii, které se dlouhodobě mstí za staré křivdy,“ dodal. Rukojmím je prý Česká republika a její zájmy. „Kompetence prezidenta se nezměnily, změnila se volba,“ říká Benešík s tím, že i Zeman uplatňuje dvojí metr a jeho příznivci „pošlapání ústavy“ spíše oceňují. Za hlavní příčinu nynější situace označuje prezidenta. Pokud by došlo k předčasným volbám, bylo by to prý selhání ministerského předsedy, který má celou škálu možností a nevyužívá toho.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

autor: rak