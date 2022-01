Lipavský se chystá na Ukrajinu. V ČT pohrozil: V případě ruské agrese bude rychlá a silná odpověď

Česko zatím nevydává pokyn k evakuaci personálu zastupitelských úřadů na Ukrajině kvůli hrozící ruské invazi. Po dnešním jednání krizového štábu resortu zahraničí to novinářům řekl ministr Jan Lipavský (Piráti). Čechům nedoporučil, aby cestovali do příhraničních oblastí na východě a severu Ukrajiny. V případě jakékoliv ruské agrese by podle něj měla přijít rychlá a silná odpověď. I když se napětí nedaří snížit, věří ministr v diplomatické řešení krize. V Interview ČT24 přiblížil, co vše můžeme Ukrajině nabídnout a jaký nejhorší scénář si umí představit.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.

Co by se muselo stát, aby Česko zavelelo k evakuaci českého velvyslanectví v Kyjevě? „Nelze definovat jeden konkrétní okamžik k tomu, aby se rozeběhla evakuace, je to postupný proces, jedním z nich bylo nyní i svolání krizového štábu,“ uvedl šéf české diplomacie, že situace se vyhodnocuje na denní bázi.

Ministr přiblížil, za jak dlouho by bylo možné všechny potřebné zaměstnance přemístit a o kolik lidí se přesně jedná. „Evakuace jako taková by určitě probíhala postupně, pokud by na ni došlo. Bavíme se o dvou zastupitelských úřadech, číslo se pohybuje kolem stovky. Nejdříve by odcházeli rodinní příslušníci, jako poslední pak velvyslanec. Podle toho, jak by se situace vyvíjela,“ uvedl.

Není to však pouze o zastupitelských úřadech, na Ukrajině je hodně Čechů, kteří tam pracují či pobývají, někteří mají ukrajinskou národnost, připomněl ministr Lipavský. „Tady je ta problematika mnohem složitější,“ zdůraznil. Jedním slovem popsat situaci, která nyní panuje na Ukrajině, použil by slovo „napětí“.

Lipavský po jednání krizového štábu řekl, že věří v diplomatické řešení, ale také že je nutné se připravit na nejhorší. „V případě ruské agrese jsme připraveni na rychlou a silnou odpověď,“ konstatoval.

Česko je podle něj připraveno podpořit případné ekonomické sankce proti Rusku: „Potvrdil jsem to i včera v Bruselu – jsme připraveni podpořit sankční režimy, které by byly uplatněny vůči Ruské federaci, protože to je ten hlavní nástroj, kterým má nyní západní společenství šanci odvrátit připravovanou ruskou agresi vůči Ukrajině,“ řekl k hrozbě tvrdých ekonomických sankcí.

Zda by do těchto „tvrdých ekonomických sankcí“ spadal i plynovod Nord Stream 2, však nechtěl prozradit. „Jednání o sankcích teprve probíhají a jsou v neveřejném režimu,“ vysvětloval, proč nemůže být konkrétní.

Jednoznačně podle něj tyto sankce mají smysl. „Sankce zastavily i ruskou agresi v roce 2014 vůči Ukrajině. Je to reálně hrozba – vyloučení Ruska z celé řady ekonomických vztahů, to je pro ně velmi bolestivé,“ míní ministr zahraničí Lipavský.

„Sankce jsou síla, na to Putin slyší. Tato rovnice je poměrně jednoduchá, je to celá škála od diplomatických jednání přes aktivitu běžící v Severoatlantické alianci po politickou připravenost přijmout ekonomické sankce,“ dodal Lipavský.

Ve středu vláda projedná darování dělostřelecké munice Ukrajině. Podle Lipavského to je potřeba vnímat jako součást mezinárodního úsilí, jak odradit Rusko od možné agrese. V souvislosti se situací se také v úterý 1. února sejde Bezpečnostní rada státu, řekl dnes ve Sněmovně premiér Petr Fiala (ODS).

Ministr připomněl, že 7. a 8. února navštíví Ukrajinu se slovenským a rakouským ministrem zahraničí Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem. „Chceme tím vyjádřit naši plnou podporu vůči ukrajinským přátelům,“ řekl. Navštíví společně linii dotyku, jednat budou s tamním protějškem Dmytrem Kulebou. Do Kyjeva poletí z Bratislavy společně českým vojenským speciálem.

