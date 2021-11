Lockdown nikdy! hlásil Fiala. A teď Válek: Zavřené Vánoce. Vážně

reklama

Pamatujete si ještě předvolební slib koalice SPOLU „už nikdy žádný lockdown“?

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 75% Ne 18% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 237 lidí

„Nechceme, aby se opět zavíraly školy, nechceme, aby se opět zavíraly obchody, nechceme, aby se opět zavíraly hranice. Je třeba více očkovat, více testovat, lépe trasovat a bojovat proti dezinformacím. To je cesta, jak zabránit lockdownu a vrátit se k normálnímu životu,“ hlásali za koalici SPOLU Petr Fiala (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) ještě 8. září.

Tak se zdá, že tento slib může vzít za své podobně rychle, jako když ČSSD před volbami v roce 2002 občany ujišťovala, že má dost peněz na splnění svých slibů, ale po volbách tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka oznámil, že zdroje nejsou.

Jeden z adeptů na ministra zdravotnictví - profesor Vlastimil Válek (TOP 09) teď v rozhovoru pro Echo24.cz naznačil, že o Vánocích zase může být zavřeno. Válek sice zdůraznil, že je mu proti mysli lidem něco nařizovat či zakazovat, ale jedním dechem dodal, že to možná jinak nepůjde.

„Mám obrovský problém s restrikcemi a obrovský problém s nařizováním. Vnitřně. Medicínsky chápu, že v určité fázi je potřeba si vybrat mezi dvěma zly. Jedno je, že nízkou proočkovaností poškodím pacienta, který se přitom chránit chce. Druhé zlo je někomu něco nařídit proti jeho vůli, někam ho tlačit. Asi jsou možná nějaká omezení komfortu typu Nepůjdeš do divadla, když nejsi naočkovaný. Už s tím mám problém. Ale pokud by to vedlo k tomu, že část váhajících přesvědčíme, tak možná jo. Zato vyhazovat někoho z práce proto, že není naočkovaný, je jednak nerealizovatelné, jednak strašně daleko od toho, kde já mám hranici,“ zaznělo od Válka.

Ale dokud se nenaočkuje dost lidí, tak se stále budou opakovat situace, kdy na podzim, v zimě a na počátku jara budou nemocnice pod covidovým tlakem, budou muset odkládat některé operace a to bude znamenat, že zemřou někteří pacienti s nádory, kteří by za jiných okolností zemřít nemuseli. A některé lidi bude pekelně bolet kyčel či koleno, protože se výměny kloubu hned tak nedočkají. Postarají se o to covidoví pacienti, kterých by podle Válka bylo mnohem méně, kdyby se většina populace nechala očkovat buď prvními dvěma dávkami, nebo v případě potřeby třetí posilující dávkou vakcíny.

Pokud nebude naočkováno dost lidí, nelze podle Válka vyloučit ani to, že na Vánoce bude opět zavřeno.

„Já bych si pouze přál, aby cesta k proočkovanosti byla co nejsnesitelnější, aby to pro zbytek občanů nebyla šikana. Já už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí. Pokud budeme mít do konce listopadu 15, 20 tisíc pozitivních denně, pokud budeme mít, tak jak Duškovi z nejpesimističtějších predikcí vychází, v nemocnicích a na jipkách polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak skutečně hrozí, že na Vánoce zase budou zavřené obchody a všechno. Protože Vánoce, kdy se lidé navštěvují, jsou podložím pro nárůst infekcí. Systém musí být připravený na to, že po Vánocích se zvýší počet pozitivních, a on to zachytí,“ zdůraznil Válek.

