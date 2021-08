Lžou, neskutečný podraz! Babiš hřímal na média, Xaver úplně oněměl

reklama

Jeho životní sny jsou prý „různé“, pomoc lidem prý mezi nimi přímo není, ale přesto je to něco, co jej má velice těšit. „Mám různé životní sny, ale faktem je, že člověku se mění motivace – celý život. A v mém věku, a i v mém postavení a s tím, co mám za sebou, mám radost, když pomáhám lidem. Mám nadaci, která rozdala asi 550 milionů. Pomáhám, moc o tom nemluvím. S věkem se to mění. Nemohu říct, že je to můj životní sen, ale od určitého období člověk vidí, že ne každý měl takové štěstí jako on... Je pravda, že jsem tvrdě pracoval, ale to není podstatné… Pomáhám… pomáhám a mám radost, když mohu pomoci…“ zaznělo. Na přidávání důchodcům podle něj bude i nadále „z růstu HDP a evropských peněz“. Andrej Babiš ANO 2011



Životní sen ministryně Jany Maláčové:

Splnil se mi životní sen! Sněmovnou prošlo navýšení důchodů 300 Kč nad zákonnou valorizaci a výchovné 500 Kč za každé vychované dítě.V Senátu doladíme dřívější důchody pro IZS a udělám vše pro to, aby Senát schválil i dřívější odchod do důchodu náročných profesí.@CSSD plní sliby. pic.twitter.com/yibMUTHR5b — Jana Maláčová (@JMalacova) July 30, 2021

Následně se vyjádřil ke zprávám tvrdícím, že čerpání financí z českého národního plánu obnovy je kvůli jeho střetu zájmů ohroženo. Zprávy se rozšířily během pražské návštěvy šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. „Šlo o to, že nenávist některých redaktorů, hlavně od pana Bakaly z vydavatelství Economia… Oni by měli radost, kdyby ty peníze Česká republika vůbec nedostala,“ posteskl si Babiš.

„Ta jejich nenávist vůči Babišovi přesahuje i to, že oni škodí… oni chtějí škodit České republice… To je pátá kolona, to jsou ti naši evropští poslanci v Evropském parlamentu… Pan (předseda Pirátů) Bartoš říká, že by nás měli de facto řídit, že by to měli rozhodovat někteří za nás, svrchovaný stát… Oni udělali hrozný podraz, na základě anonymního zdroje v Bruselu, řekli, že možná ty peníze kvůli Babišovi nedostaneme,“ shrnul ministerský předseda. Podle něj to je „hrozná lež“ a „prasárna“.



Slova o „páté koloně v Bruselu“ již použil v rámci tohoto případu Babiš i dříve. „U nás ta pátá kolona, která v Bruselu bojuje proti našim zájmům, proti vašim zájmům, zorganizovala neskutečnou dezinformaci. ČTK to vydala sedm minut před mojí tiskovou konferencí s Ursulou von der Leyenovou… To, že to bylo načasované, to nám řekli i ti novináři. Aby zkazili tu tiskovku,“ řekl ve svém pořadu Čau lidi na konci července. Fotogalerie: - Andrej a Ursula

„Neskutečný podraz! Veřejnoprávní rozhlas a ČTK lžou! A všichni to potom okopírovali,“ rozpálil se tehdy. Psali jsme: „Prasárna!“ „Veřejnoprávní rozhlas a ČTK lžou a manipulují!“ Babiš nevěřil svým očím

Nyní Babiš podotkl, že článek měla Česká tisková kancelář opravit, ale i tak to je dle něj „skandální“. Vše označuje za nesmysl, Leyenová by podle něj v případě pochybností nepřišla do Prahy na setkání s ním.



„To, že veřejnoprávní iRozhlas.cz nebo Seznam Zprávy lžou, to je jasný. To jsou aktivistické média,“ uhodil, ale to už nevydržel ani moderátor Luboš Xaver Veselý. – „To bych si vyprosil,“ vstoupil Babišovi do kritiky médií. – „Ne! Je to antibabišovské aktivistické médium,“ uzemnil jej nato premiér s tím, že v iRozhlasu.cz Českého rozhlasu jsou „všichni bývalými zaměstnanci Lidovek“.



„Myslíte iRozhlas.cz pod Českým rozhlasem?“ zarazil se znovu Xaver. – „Ano!“ ujistil jej opět šéf vlády, a Veselý se už zmohl jen na grimasy.

Babiš ale pokračoval dále: „Ale ČTK, to byla novinka… ČTK jsem doposud považoval za seriózní médium…“ Česká tisková kancelář dle ministerského předsedy skrze své editory spletla plán na ovlivnění atmosféry tiskové konference po jeho setkání s Leyenovou.

FOTO: Luboš Xaver Veselý byl z Babišových výpadů proti Českému rozhlasu nemálo šokován



Následovalo i zhodnocení Babiše, proč se rozhodl kandidovat v Ústeckém kraji. Přiznal, že jeho hnutí kraj vybralo i proto, že se v něm utká s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. S krajem prý Babiše spájí i mnoho věcí z minulosti: „Ústecký kraj, jsem tam začal podnikání. Když jsem skončil v Maroku, tak jsem se 1. ledna 1991 pět minut po půlnoci rozloučil s rodinou a jel jsem Renaultem 18 do Lovosic do Sechezy… Tam jsem přijel 3. ledna 1991 a tahdá byla chemička na bankrot – dlužila 600 milionů. Já jsem ty prachy sehnal a získal obchodní práva… potkal jsem tam svoji ženu, ta se narodila v Litoměřicích… mám tam plno známých, takže mám k tomu kraji vztah,“ otevřel se premiér.



Vzpomenul i na to, jak se rozhodl urychlit stavbu dálnice D8 za pomoci Dana Ťoka, ten totiž od něj dostal nabídku, která se neodmítá.



„Řekl jsem Ťokovi: ‚Hele, ty dostavíš tu D osmičku! V prosinci 2016! Jinak jsi mrtvej!‘“ měl prý tehdy jeho ministr dopravy na výběr. Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Xaver se z premiérova líčení sesunul hlouběji do židle a zaznělo jen: „Ježiši.“ Babiš si z toho nic nedělal. „A taky ji postavil,“ pochvaloval si výběr Ťoka. Líčil, že kvalitní podle něj nyní bude i D1. „Já už s vámi nikdy nechci dělat rozhovor takhle ráno, protože jste tak rozjetej, se začínám bát,“ zaznělo od Veselého ke konci rozhovoru pro XTV.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: „Piráti to p*dělali.“ Komik zdrtil koalici, došlo i na Ivetu Bartošovou Piráti jsou pakáž. Kašlu na volby. Co máte proti Babišovi? Přidal nám tři stovky, není takovej gauner! I tohle jsme slyšeli při splouvání Otavy Bomba. Zeman vydírá Babiše, píše novinář. Koudelka to prý má spočítané Premiér se bojí reakce Hradu! Černochová řádila na ČT kvůli Koudelkovi

