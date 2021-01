Lžou, obvinil předseda Soukromníků vládu. Historky o šťastných podnikatelích a štědré pomoci jsou prý mimo

„Premiér s pány ministry se předhánějí, kolik stát platí a snaží se manipulovat veřejnost k myšlence, jak se mají podnikatelé skvěle. Lžou!“ pustil se do vlády předseda Strany soukromníků Petr Bajer. Vláda podle něj nedělá dostatek pro záchranu podnikatelů a to by se jí mohlo vymstít u nadcházejících voleb do Sněmovny. „Jsem přesvědčený, a různé protesty organizované napříč republikou mi to potvrzují, že stále větší procento občanů již má této vlády plné zuby. V tomto roce na podzim, ve volbách do Poslanecké sněmovny pak mají jedinečnou příležitost poslat tyto odborníky tam, kam patří,“ prohlásil tvrdě k vládě. I jeho strana se prý začíná poohlížet po možných koaličních partnerech.

„Mnozí již své podnikání ukončili a boj o zachování toho, co tu léta tvořili, vzdali. Mnohé to ještě čeká,“ podotkl.



Vadí mu, že podle něj „naše ‚skvělá‘ vláda, jejíž fungování je možné jen díky podpoře komunistů, kupí jedenu chybu za druhou“.



„Tu nejsou vakcíny, tu stříkačky, jinde zase jehly. Každý, kdo se dostane k číslům udávajícím počet vydaných dávek a počet naočkovaného lékařského personálu a seniorů, vidí nesoulad. Že by snad preferování ‚nadlidí‘? Jak do toho zapadá očkování vybraných státních úředníků, snad není potřeba komentovat. Připravenost státu na vakcinaci, fungování registrace, počet vakcín a vybavení k očkování se odráží na počtu proočkovaných občanů. A mě napadá jediné slovo. Chaos. Nezbývá mi nic, než závidět např. Izraelcům, ale i dalším zemím, jak k řešení pandemie a očkování občanů přistoupili. Chudáci lékaři a zdravotní personál, kteří v tomto prostředí musí pracovat. Ti si zaslouží velké poděkování a prosbu. Vydržte prosím,“ píše Bajer.

Petr Bajer



Mnohá opatření dle jeho mínění postrádají jakoukoli logiku a podnikatelům vznikají nemalé škody, které dle něho jsou kompenzovány „velmi nedostatečně a složitě“. Dle jeho zkušeností se podpora státu pohybuje pouze na 30-40% pokrytí nákladů podnikatelů. Ti se tak uchylují k půjčkám či k likvidaci rodinných úspor, jelikož ty podnikové již po téměř roce trvání restrikcí nestačí.



Problém dělá i samotné vyplácení podpory. „Místo toho, abychom využili zkušenosti z jiných zemí, kde se výše podpory vypočítává z obratu, je na nás podnikatele navaleno mnoho dílčích dotačních titulů. Mnozí živnostníci se v nich ani nevyznají. Některé z Ministerstva průmyslu a obchodu, některé z Úřadu práce, některé z Finančního úřadu. Některé možná z dalších ministerstev. Každé za jiných podmínek, s jinými tiskopisy a doložením jiných příloh. Začínám mít takový dojem, že si vláda myslí, že díky uzavřeným provozovnám máme na vyplňování žádostí a jejich příloh dost času,“ líčí.



Ukazuje se, že v roce 2020 se uchýlilo k pozastavení živnosti až sto tisíc lidí a mnozí podnikatelé se k ukončení živobytí chystají. „Je nutné připomenout, že se jedná o podnikatele v oborech, které potřebují všichni naši občané. Proti tomu pak kontrastuje fakt, že na sobě stát nešetří vůbec. Státní správa je v klidu. Vždyť i to očkování dostane přednostně,“ doplňuje.

Bajer nastiňuje, že nadcházející letošní volby do Poslanecké sněmovny by nemusela vládní koalice přestát. „Jen je nutné sestavit ještě jeden středo-pravicový politický subjekt. Trochu se totiž, vzhledem ke zveřejněným číslům průzkumů a nejistotě, jak voliči zareagují na vzniklé koalice Piráti-Starostové a nezávislí, a ODS-KDU/ČSL-TOP09, bojím, že se lídři těchto koalic příliš soustředí na to, aby jako vítězové sestavovali vládu. Je přece jasné, že k tomu, aby vládli bez současných vládních stran či populistů, musí získat ještě víc hlasů. Nebo třetího spojence,“ upozorňuje.



Jeho Strana soukromníků se prý ke spojení s pravicí nabízí. „Důkazem jsou minulé volby do Poslanecké sněmovny, kdy Soukromníci podpořili ODS a pomohli jí ke druhému místu ve volbách,“ dodává.

Bajer tedy má za to, že Soukromníci by již neměli otálet a brzo by měla zaznít i zpráva, s kým se případně budou chystat do voleb.

