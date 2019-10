MPSV chystá zvýšení odměn přechodných pěstounů a další změny péče

Změny obsahuje připravovaná novela o ochraně dětí. Sněmovnímu sociálnímu výboru je přiblížila náměstkyně ministerstva práce Jana Hanzlíková (ANO).

Podle legislativního plánu mělo ministerstvo práce dát vládě návrh novely v září a platit měla od pololetí příštího roku. Na předloze se zatím pracuje. Výbor jednal o přípravě v červnu, po víc než čtvrt roce se zajímal o pokrok.

Odměna pěstouna na přechodnou dobu činí 20.000 korun hrubého měsíčně. Podle jedné z verzí by se mohla zvýšit na 30.000 korun. Průměrná mzda v Česku dosáhla letos v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Polovina pracovníků v zemi vydělávala víc než 27.582 korun. "Uvažujeme rozhodně o navýšení odměny. O jakou částku by to mělo být, bude předmětem diskuse s paní ministryní (práce Janou Maláčovou z ČSSD)," uvedla Hanzlíková.

U přechodných pěstounů má dítě zůstat nejvýš rok, do té doby by se měla jeho situace vyřešit a mělo by se dostat domů, k dlouhodobým pěstounům, nebo k adoptivním rodičům. Podle údajů ministerstva práce bylo na konci loňska u přechodných pěstounů 792 chlapců a děvčat. U dlouhodobých pěstounů pak žilo 11.529 dětí. O téměř tři čtvrtiny z nich se starali příbuzní, o víc než čtvrtinu pak cizí lidé.

Odměna pro dlouhodobého pěstouna za péči o jedno dítě činí podle webu resortu 12.000 korun měsíčně, o dvě děti 18.000 korun, nejméně o tři děti či vážně postižené dítě pak 30.000 korun měsíčně. Vyplácejí se i příspěvky na potřeby dítěte a další pěstounské dávky.

Ministerstvo práce plánuje pravidla upravit i u dlouhodobé pěstounské péče, a to hlavně pro příbuzné pěstouny. Hanzlíková změny nechtěla přiblížit. Už dřív se ale mluvilo o tom, že by pěstouni z rodiny mohli o peníze od státu přijít. S tím souhlasí i někteří zákonodárci.

Mladým, kteří po osmnáctých narozeninách odcházejí z dětských domovů či náhradní rodiny, by mohl stát dávat jednorázový příspěvek 25.000 korun. Měsíčně by pak po dobu studií mohli dostávat 15.000 korun. Ministerstvo výdaje už dřív vyčíslilo na 140 milionů až půl miliardy ročně podle zvoleného řešení.

Zvýšit by se mohl i příspěvek pro organizace, které pěstounům pomáhají a školí je. Nyní ročně činí 48.000 korun. Hanzlíková novou částku nepřiblížila. Už dřív zástupci resortu zmínili 60.000 korun a roční výdaje 136 milionů korun. Proti navýšení se stavěli někteří poslanci a poslankyně.

Státní příspěvek na pobyt dětí v klokánku a podobných domovech by se mohl zvednout z 22.800 na 30.000 korun měsíčně, upřesnila náměstkyně. Zařízení si stěžují na to, že je nyní částka nedostatečná. Ministerstvo pak téměř každý rok poskytuje mimořádné dotace na dofinancování.

Zástupci resortu už dřív řekli, že náklady by se po novele zvýšit neměly. Nynější výdaje by se jen přerozdělily.

autor: mp