Macron pod gilotinou, zákaz Šedých vlků, bouračka policajtů. Tohle jsme zažili v Paříži, která je teď pustá a tichá

REPORTÁŽ "Chyťte mocné i zrádce a vyřiďte si to s nimi!" To se píše u grafického znázornění gilotiny, od níž odpadá svěží hlava francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Dále se nabádá k mytí rukou či nošení roušky. Nejde ale o až tak běžný plakát s preventivními opatřeními, kterých je v Paříži spousty. Jsme v zemi, která má v Evropské unii nejvíce lidí nakažených nemocí Covid-19.

"Ty jsou na vysoký tlak, ty na cholesterol." Mít předepsaných víc prášků, tak to nepřeložím a nedostanu se dál do Německa, natož do Francie. "Filcunk" jsem přežil a tak jedním z mála autobusů, které ještě po zavirované Evropě jezdí, mířím do "země galského kohouta". I ten "kokrháč" má na zobáku roušku a musí se podřizovat ještě tvrdším nařízením, než jaká dnes platí v Česku...

Podivný plakát

Za hraničním přechodem u Rozvadova, kde se česká D 5 mění v německou A 6, zastavuje autobus jednoho z evropských přepravců policejní auto. Vtrhnou do busu, hovoří anglicky, chtějí pasy a vidět zavazadla. Když si sundám roušku, aby bylo zřejmé, že je můj obličej totožný s fotkou v pasu, dostanu vynadáno. Pak jeden z policistů probírá batoh, kde přijde na zmíněné prášky. Mít víc druhů, tak by na to byla moje angličtina krátká. Nicméně Bundespolizei se zaměřuje na exotičtější spolujezdce. Japonce z Milána a Arména z Mannheimu. Ale i jim dá nakonec pokoj a jedeme dál. Se čtyřmi zastávkami až do "břicha Francie".

I v jedné z nejvíce multikulti čtvrtí Belleville se nosí roušky. Jen v noci se u zavřeného krámu válejí dva Afrofrancouzi bez nich, zato s jointem v hubě. Na Svátečním náměstí se od rána koná trh, jako vždy. Trhy si i za dob koronakrize totiž řídí místní radnice. Ovoce, uzeniny, sýry, ryby. Všechny stánky jsou z části obalené igelitovou fólií, aby si prodejci se zákazníky vzájemně neprskali obávanou "coronu" do ksichtů. Prodavač u uzenin ale zve k focení a říká: "Tady jsme otevření, nemáme co skrývat." Když se dozví, že jsem z Čech, neví, co si s tím počít. Nicméně na jeho obrovské pánvi leží všechny pochutiny, co my Češi rádi. Klobásy, uzené, párky a pod tím zelí.

Fotogalerie: - Paříž v koronakrizi

Nedaleko odtud na zdi visí plakát. Je velmi podobný všem ostatním. Myjte si ruce, noste roušky, nepodávejte si ruce. Takových jsou po Paříži vylepeny statisíce. Zde je nicméně něco navíc. Výzva: "Chyťte mocné i zrádce a vyřiďte si to s nimi!" U ní grafika gilotiny, od níž odpadá hlava prezidenta Emmanuela Macrona. Ostatně zmíněný popravčí stroj není vynálezem "frantíků", jak se traduje, ale jeho předchůdci byli už dříve použiti na britských ostrovech. Nicméně pod ním skončili Ludvík XVI., Marie Antoinetta, Maximilien Robespierre, ale i třeba "francouzský rozparovač" Joseph Vacher. U plakátu Macrona s gilotinou je nalepen jiný, kde anonymní aktivisté vyzývají k anonymnímu boji za lepší zítřky. Anonym = sráč.

Vlci z Turecka

V týdnu přišla na přetřes skupina Šedí vlci. Celkem neznámá a dost nezajímavá pravicová parta nacionalistů z Turecka, ale v Evropě se z nich dělá téma. Ostatně ho nyní dělá i autor článku. Nicméně Šedí vlci jsou provázáni s krajně nacionalistickými stranami z Turecka. Hlavně se Stranou národní akce, která tvoří koalici se Stranou rozvoje a spravedlnosti prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a je dlouhodobým spojencem vládní strany.

Šedí vlci podporují usilování tureckého prezidenta o Náhorní Karabach pro muslimský Ázerbájdžán a zamlčování turecké genocidy Arménů, kterou jak Česko, tak i Francie uznaly jako historický fakt. Minulý týden byl nedaleko Lyonu poškozen arménský památník a pachatelé tehdy na vzpomínkové místo, které uctívá oběti arménské genocidy z roku 1915, napsali nápisy "Šedý vlk" a "RTE", což je akronym jména Erdogana. Ve Francii žije přes 200 000 Turků.

Děti především

Ve Francii dnes platí stav, který lze specifikovat jako karanténa. Lidi se můžou mimo své čtyři stěny vypravit jen málo. Mohou ven, když mají v kapse "občanku" a povolení. To má tři stupně. Mohou na zdravotní procházku anebo si nakoupit na jednu hodinu do kilometrové vzdálenosti. Pak ještě mohou s potvrzením zaměstnavatele do práce anebo vyprovodit děti do školy. Ty ve Francii chodí normálně do tříd, pouze univerzity mají distanční výuku. "Pro děti je mnohem riskantnější zůstat doma, než jít do školy," řekl k tomu ministr školství Jean-Michel Blanquer s tím, že během první vlny pandemie se uzavření škol neosvědčilo.

Mám povolení prvního stupně na hodinu a novinářský průkaz Parlamentních listů (PL), který vypadá jako průkazka jakési guerillové bandy. V Česku ho celkem uznávají, mimo republiku je to spíše cár papíru. Když vás chytí ve Francii policie, že nedodržujete pravidla, a bude neúprosná, tak hrozí pokuta. Známá to měla jen s napomenutím, kamarád to slíznul naplno. První pokuta za chycení bez roušky či porušení nařízení činí přes tři a půl tisíce. Druhý flastr koštuje zhruba 10 050 a třetí asi 850 500 korun a šest měsíců za katrem.

Metro - má 16 linek - je prázdné skoro všude. Na kratších trasách jsou ve vagónu tři lidé, na delších jich tam sedí dvacet. Oproti běžné Paříži, kde vám ve špičkách za jízdy skoro trčí hlava z okénka, velká změna. Ve Francii mají 1,2 milionu nemocných na Covid-19 a zemřelo už přes 40 000 lidí. Hlavní hygienik Francie Jerome Salomon opěvuje striktní karanténu v první vlně koronakrize a přemýšlí o nutných převozech pacientů do německých nemocnic.

Tři zastavení

První zastávka Pigalle. Všude prázdno. Když se zadívám jednomu Afrofrancouzi hluboce do očí, chce se prát. "Au revoir," opuštím ho pacifisticky. Noční klub Moulin Rouge je osiřelý, ale i všechno kolem něj. Jen pod stromy v parčíku uprostřed ulice si dovozci jídel dojednávají kšefty. Dále je střední škola obklopená školáky, pak módní salon, kde připravují modely na příští léto. Růžový kostýmek s levhartími mikroskvrnami a k tomu rouška.

Druhá zastávka Vítězný oblouk. Vždy si ho fotily spousty turistů, teď je u něj liduprázdno. Provoz okolo je minimální. A prásk! Před gloriolou vítězství u Slavkova nabourá policejní auto do dodávky. Buchnout do jiného dopravního prostředku na okruhu, který je téměř prázdný, to moc nesvědčí o výjimečných řidičských schopnostech ochránců zákona. Ostatně policistů je v pařížských ulicích opravdu pomálu. Cestou z kopce míjím zavřené restaurace.

Do třetice všeho dobrého, vycházím na náměstí Trocadéro, které je vždy obsypáno turisty. Odtud si většina cizinců fotí obrovskou Eiffelovu věž. Ostatně podle jednoho z návrhů měla být kdysi u Seiny místo Eiffelovky vybudována olbřímí gilotina. V současnosti se tady fotí zhruba deset turistů, většinou Asiaté. Jedno z nejnavštěvovanějších měst na světě, podle některých žebříčku hned po Bangkoku, je prostě pusté a prázdné.



