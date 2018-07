Maďaři bouchli v OSN do stolu. Jde o migraci

Maďarsko odchází z jednání o globální dohodě o migraci. Vláda v Budapešti tvrdí, že tato dohoda je ve skutečnosti „hrozbou pro svět“. Stát proto opouští jednání o této globální dohodě a nechce s ní mít nic společného. Dohodu o migraci nepodepíše. Podpisu dohody se vyhnuly také Spojené státy.

„Tento dokument je zcela v rozporu s bezpečnostními zájmy Maďarska,“ řekl ministr zahraničí Péter Szijjártó. Pokud se dokumentem nechají migranti inspirovat, podle ministra světu skutečně hrozí obrovské nebezpečí.

Agentura Reuters k tomu dodává, že stejně odmítavě se k migraci stavějí i Polsko a Česká republika.

Dlouholetý bloger a předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka na sociální síti Twitter poznamenal, že lituje toho, že podobné zprávy přicházejí jen z Maďarska.

„Mrzí mě, že takovou zprávu musím číst jen jako postoj Maďarska. Ne proto, že bych s postojem maďarské vlády nesouhlasil. Prostě to chci slyšet od vlády České republiky a z vlastního Parlamentu. Globální dohoda OSN o migraci je politické svinstvo nové levice,“ vypálil Matějka na sociální síti Twitter.

Jeden vzkaz poslal i do Itálie. Část italských politiků a médií se zlobí na českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který odmítl přijmout byť jediného migranta ze 450, o což Itálie požádala své partnery v EU. Matějka Italům vzkázal, že je nikdo nenutil přijímat byť jediného migranta na své území.

„Kdo vstoupí do evropské země, vstoupil do evropské země. Ne do Evropy. A pokud je někdo tak hloupý, že nechá do své země vstoupit někoho, koho tam pak nechce a rád by ho šoupl do jiné země, ať si své hloupé rozhodnutí vypije do dna,“ napsal Matějka.

Psali jsme: Gross, Chovanec, Chládek... Připomeňte si politiky, kteří studovali s velkým otazníkem Pirát Bartoš promluvil: Česká politika se točí kolem čtyř advokátních kanceláři. A Babišovi to vyhovuje taky Od Jana Čulíka: Podívejte se vedle do Polska. Chcete, abychom byli nadále civilizovanou zemí, nebo populistickou idiocií? Evropa vítačů končí. Zkušený exministr popsal, co se teď bude dít s plány Merkelové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp