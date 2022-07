Maďarsko stoplo vývoz paliva. A z Česka se ozvala závist

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 3981 lidí



Maďarsko se podle Gulyáse bude snažit plyn získat i z vlastních nalezišť a domácí těžba plynu tak navýší z 1,5 miliardy na 2 miliardy metrů krychlových.



Na základě patnáctileté smlouvy s ruským Gazpromem, podepsané v loňském roce, dostává Maďarsko 3,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně přes Bulharsko a Srbsko a další 1 miliardu metrů krychlových plynovodem z Rakouska. Vzhledem k obavám ze situace v Evropě během letošní zimy chce ovšem Budapešť raději získat plynu mnohem víc.

Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó podle agentury Reuters chce o nákupu plynu jednat ještě před topnou sezónou, a to nad rámec stávající dlouhodobé smlouvy s Ruskem, které pokrývá 85 % spotřeby země.



Maďarské zásobníky na plyn jsou nyní naplněny ze 44 % a dokázaly by zatím pokrýt asi čtvrtinu roční spotřeby země. Podle údajů maďarského regulačního úřadu MEKH letos zásoby plynu byly oproti předešlým letům téměř poloviční.



Gulyás uvedl, že jsou v současné době dodávky plynu do Maďarska nepřerušené a případná budoucí omezení, pokud by byla nutná, by se týkala domácností až v krajním případě. Szijjártó míní, že Maďarsko ještě zvládne sehnat až 700 milionů metrů krychlových plynu před začátkem zimy. Podle serveru portfolio.hu by náklady na nákup dodatečných zásob plynu mohly stát vyjít až na 1 miliardu eur.

Fotogalerie: - Zeman u Orbána

Maďarsko je v současnosti podle společnosti Wood & Company nejvíce ohroženou středoevropskou zemí z hlediska možného nedostatku energie, Orbánova vláda se proto snaží co nejvíce minimalizovat rizika toho, že by Rusko zcela přerušilo dodávky plynu Evropě. Minulý měsíc již Orbán vydal dekret, kterým zmocnil svou vládu, aby v případě nouze převzala dohled nad důležitými energetickými firmami a provozovatelem plynovodní sítě FGSZ a zajistila tak plynulé dodávky.



Česko se rozhodlo jít jinou cestou, než zákazem vývozu. Společně s Německem v tomto týdnu uzavřelo dohodu, že si obě země – v případě, že Rusko úplně zavře kohouty se zemním plynem – vzájemně pomohou. Mnoho plynu k nám proudí právě z Německa, čili kdyby rozhodlo namísto dohody o zákazu vývozu, mělo by to pro nás velmi nepříjemné následky.

Psali jsme: Německý ministr si u Síkely sypal popel na hlavu: Byla chyba se tolik orientovat na Rusko

Maďarské kroky už komentoval politolog Martin Chmela a srovnal je s českými: „Maďarsko zakazuje vývoz plynu. ČR se smluvně zavazuje, že poskytne svůj plyn Německu. Maďarským premiérem je státník. Českým premiérem je Aštar Šeran.“

Maďarsko zakazuje vývoz plynu.



ČR se smluvně zavazuje, že poskytne svůj plyn Německu.



Maďarským premiérem je státník.



Českým premiérem je Aštar Šeran. — Martin Chmela (@chmelamar) July 13, 2022

Psali jsme: „5x dražší elektřina než na Slovensku. Že to nejde změnit? Lži.“ Vše prý jinak Plyn: Haló? Řídí to tu někdo? Po panice v Německu udeřilo na Fialu „Jsem b*bá?!“ Šetřit, netopit, velí umělkyně Pecková. Takto dopadla Tak černě to nevidím. Je to... Zdeněk Pohlreich k plynu a penězům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama