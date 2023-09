Mádl, Nerudová a další: „Vždyť jako ministr by měl mít takový telefon.“ Přišlo vysvětlení

reklama

Rakušan v době vypuknutí kauzy Dozimetr odmítal, že by šifrovaný telefon používal. Přitom právě informace o šifrovaném telefonu s kontaktem na Michala Redla vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka. Podle informací MF Dnes ale Rakušan telefon s šifrovacím systémem CryptoCult vlastnil a používal.

Opatřil mu ho europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který to přiznal včetně informace, že se oba setkali s exministrem spravedlnosti Pavlem Němcem, jenž má hlavní slovo ve firmě, která telefony dodává. „Mohu potvrdit, že jsme si v jistý čas přes CryptoCult volali, protože pan předseda ještě nebyl ve funkci ministra a potřeboval mít nějakou zabezpečenou ochranu telefonu,“ uvedl Polčák pro MF Dnes.

To, že měl od Polčáka šifrovaný telefon, pod tíhou důkazů následně přiznal i ministr Rakušan. Na sociální síti X (dříve Twitter) poté vysvětlil, že se chtěl chránit před odposlechy od Agrofertu. „Pozor, odhalení! V době sestavování vlády a přebírání moci od ANO jsme měli obavy z toho, že nás špehuje bezpečnostní divize Agrofertu. Když se mě teď na okolnosti ptá bývalá mediální divize téhož holdingu, volím formu otevřené odpovědi, aby nebylo sebemenších pochyb o tom, co a v jakém kontextu jsem řekl. Navíc některé odpovědi by byly v MFD asi těžko zveřejněny v plném rozsahu,“ napsal Rakušan.

Pozor, odhalení! V době sestavování vlády a přebírání moci od ANO jsme měli obavy z toho, že nás špehuje bezpečnostní divize Agrofertu. Když se mě teď na okolnosti ptá bývalá mediální divize téhož holdingu, volím formu „otevřené odpovědi“, aby nebylo sebemenších pochyb o tom, co… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2023

Proti takovým nařčením se ale Agrofert ohradil. „Pokud jste měl takové podezření, měl jste se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Jinak nás do svých dobrodružných historek nezatahujte. Naše bezpečnostní divize nikoho neodposlouchává, a jako ministr vnitra víte, že ani odposlouchávat nemůže,“ reagoval oficiální účet holdingu.

Pokud jste měl takové podezření, měl jste se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Jinak nás do svých dobrodružných historek nezatahujte. Naše bezpečnostní divize nikoho neodposlouchává, a jako ministr vnitra víte, že ani odposlouchávat nemůže. — AGROFERT (@KoncernAgrofert) September 24, 2023

Ekonomka a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová tvrdí, že opatrnost Rakušana byla v tomto případě zcela namístě. „Když potřebuje ‚zemědělský podnik‘ bezpečnostní divizi, myslím, že je zcela adekvátní, že ministr vnitra Vít Rakušan disponuje šifrovaným telefonem,“ napsala Nerudová.

Když potřebuje „zemědělský podnik“ bezpečnostní divizi, myslím, že je zcela adekvátní, že ministr vnitra @Vit_Rakusan disponuje šifrovaným telefonem. https://t.co/NYFy3SlqJd — Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 25, 2023

Někteří komentující si ale myslí, že je nepřijatelné, aby bez jakýchkoliv důkazů Rakušan obviňoval Agrofert. „Je zcela nepřijatelné, aby kdokoli obviňoval jakoukoli firmu ze špionáže, pokud na to nemá důkazy !!!… pokud podporujete takové debilní chování, tak to o vás dost naznačuje …“ stojí v příspěvku.

Na to zareagoval Rakušan, který připomněl, že proti němu a proti hnutí STAN také neexistují žádné důkazy, a přesto opozice hnutí označuje za organizovaný zločin. „Kdežto vykřikovat o mně opakovaně, že jsem hlava organizovaného zločinu, je evidentně v pořádku, že? Že já na vás zavolám Patrika Nachera s jeho dvojím metrem!“ reagoval Rakušan.

Kdežto vykřikovat o mně opakovaně, že jsem hlava organizovaného zločinu, je evidentně v pořádku, že? Že já na vás zavolám Patrika Nachera s jeho dvojím metrem! — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 25, 2023

Herec Jiří Mádl podotkl, že podle něj je zcela správné, že ministr vnitra má šifrovaný mobil. „JÁ NEVIM... ale jsem asi rád, že když někdo řídí vnitro, má šifrovaný mobil. Zvlášť v době ruských útoků na úplně všechno,“ sdělil Mádl na svém facebooku.

To samé si myslí i člen TOP 09 Marek Gajdoš. „Lidem vadí, že ministr vnitra Vít Rakušan byl odpovědný a používal šifrovaný mobil. Country For The Future,“ napsal stručně Gajdoš.

Lidem vadí, že ministr vnitra Vít Rakušan byl odpovědný a používal šifrovaný mobil.

Country For The Future. — Marek Gajoš ???? (@marek_gajos09) September 25, 2023

A přidal se i novinář ze Seznamu Zprávy Václav Dolejší. „Nerozumím světu tajných služeb a konspirací, ale ptám se: Nemělo by být automatické, že zrovna takový ministr vnitra má šifrovaný telefon?“ uvedl stejný názor Dolejší.

Nerozumím světu tajných služeb a konspirací, ale ptám se: Nemělo by být automatické, že zrovna takový ministr vnitra má šifrovaný telefon? — Václav Dolejší (@VacDol) September 25, 2023

Těmto názorům ale oponuje podcaster Tomáš Jirsa, který podotýká, že nejde o samotný šifrovaný telefon, ale od koho je a kdo jiný ho ve stejné době používal. „Ministr vnitra samozřejmě má mít šifrovaný telefon, jen mu ho nemá poskytovat organizovaná zločinecká skupina podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku,“ oponoval Jirsa.

Ministr vnitra samozřejmě má mít šifrovaný telefon, jen mu ho nemá poskytovat organizovaná zločinecká skupina podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku ?? — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 25, 2023

