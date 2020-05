Magda Vášáryová bije na poplach. Se Slovenskem to je prý zlé, sektáři ve vládě. Hrozba papežovi, útlak žen

reklama

„Dá se říct, že jsme na to už trochu zvyklí, protože naše práva, lidská práva a vůbec útok na Chartu lidských práv tu proběhl už od nástupu pana Mečiara, to znamená, minimálně od roku 1994. Musíme si vzpomenout, že tehdejší premiér Ján Čarnogurský, šéf Křesťanskodemokratického hnutí, už v roce 1990 prohlásil, že když se dostane k moci, ve všech třídách budou muset viset kříže a zakáže všechny interrupce. Takže my vlastně už 30 let neustále bojujeme o to, aby byla Charta lidských práv dodržována,“ podotkla Vášáryová.

Zatím ale interrupce zakázány nejsou, i když vloni těch pokusů o zpřísnění zákona bylo několik. Není tedy zbytečné obávat se, že by k tomu mohlo dojít, není to taková rétorika konzervativních zákonodárců?

„To nejsou konzervativní zákonodárci, abych vás opravila. Toto není konzervativní politika. Toto jsou reakční lidé, reakcionáři. Toto jsou lidé, kteří se snaží vrátit Slovensko – my musíme si být vědomi, že v roce 1938, v momentě, kdy se zmocnil vlády na Slovensku slovenský parlament, tak vůbec první věc, kterou chtěli odsouhlasit, bylo, že se musí zrušit interrupce – a druhý bod byl, že ženy nesmí studovat na vysoké škole. My si musíme být vědomi, že tyto resentimenty, které byly v mnohých případech uspány, se znovu objevují neustále. Nyní je to o to nebezpečnější, že Igor Matovič dovedl do parlamentu takzvané nezávislé poslance, velké množství extremistů, kteří dokonce jsou členy různých odnoží oficiální katolické církve,“ poznamenala Vášáryová.

„My máme ministra financí, ministra zdravotnictví a mnoho jiných lidí ve vládě, kteří náleží do mnohých různých, až bych řekla sekt,“ varovala Vášáryová.

„Křesťané, křesťané, to je fajn se tím zakrývat, ale jsou to všechno lidé, kteří vysloveně jdou proti papeži Františkovi. To znamená, oni jdou proti oficiálnímu stanovisku samotného papeže, velmi často. Ale to si musíme uvědomit – a zase je to dlouhodobý proces, že i konference biskupů Slovenska vlastně jde dokonce proti a staví se proti výsledkům druhého vatikánského koncilu, a to jsou šedesátá léta minulého století. Takže my neustále s tímto musíme bojovat, nakonec jednou z velkých obětí tohoto celého zápasu byl arcibiskup Bezák, který jako moderně myslící kněz musel, prostě byl vyštván ze svého místa, i mnozí moderněji myslící kněží jsou odsunutí nebo zbavení možnosti vlastně působit. A to nejen v katolické církvi, bohužel,“ dodala.

A jaký vliv má katolická církev na politiku sekulárního státu?

Psali jsme: Štěpán Kotrba rozdmýchal aktuální témata: Zničení ČT i EU. Spratek Šafr. I lidé s IQ 80 mají volební právo a ani Procházková, ani Vášáryová jim ho nebudou brát!

„Řeknu příklad. Minulý týden odstoupila ze své funkce ředitelka odboru genderové rovnosti ministerstva práce a sociálních věcí, paní Petruchová, protože jednoduše ministr, který si říká poslední křižák, jí nakázal, aby všude, ve všech přijatých materiálech škrtla slovo genderová rovnost. Protože to si přeje konference biskupů Slovenska. Ona to odmítla a odešla z ministerstva," sdělila Vášáryová. Tím posledním křižákem je dle jejích slov pan Krajniak. „My ho známe už dávno, vede válku proti modernizaci společnosti, proti vědě, proti všem moderním vymoženostem, ale používá k tomu samozřejmě moderní technologie,“ nechala se slyšet Vášáryová.

Přijetí zákona, který by zakazoval potraty, je podle jejích slov docela reálné.

„Neofašističtí kotlebovci, kteří sedí v parlamentu, budou hlasovat pro všechny tyto věci. Když byl poslední pochod takzvaně za život těch nenarozených, tady se nikdy nepochoduje za děti, které už žijí, že vlastně matky s dětmi patří mezi nejchudší, tady se vždycky chodí za život jen těch, kteří se vůbec nenarodili... To je jedna podpora.

Druhá podpora je náš muslimský otec, to znamená strana Borise Kollára, který má deset dětí s devíti ženami, nikdy nebyl s nimi ženatý, a jeho hnutí se jmenuje úžasně – Jsme rodina. A to je vlastně dnes druhý největší koaliční partner Igora Matoviče. Takže oni mohou počítat i s těmito kroky. Anketa Prospívá České republice účast ČSSD na vládě? Prospívá 11% Neprospívá 89% hlasovalo: 5955 lidí

A nyní například, před pár dny, odešel přímo ze Směru, který je prý sociální demokracií, další poslanec, který jako mladý psal oslavné básničky na Tisa a nikdy se netajil tím, že takové neolidovectví slovenské je jeho životní filozofií. Takže víte, tyto věci, to se nedá říct, která strana – to je vše prolezlé, ale je třeba říct, že pan Matovič už podruhé přivedl do parlamentu velmi nevypočitatelnou skupinu lidí pod titulem nezávislí poslanci,“ popsala Vášáryová, s tím, že mezi nimi jsou i lidé, kteří dali v minulosti do parlamentu zákon odsuzující ženy, které by podstoupily in vitro a vědělo se to o nich, na 12 let do vězení.

„Toto není už jen takový výstřelek, toto je mimořádně vážná situace, které jsme čelili například už před těmi čtyřmi roky...“ zdůraznila Vášáryová. Zákon dle jejích slov sice neprošel, ale alarmující je, že jej podepsaly i ženy v parlamentě.

„Nemůžete se spoléhat na to, že někdo – například ženy – by rozumně řekl: Tak počkejte, chceme, aby se chránily nenarozené děti – a tady děti, které se narodí, mají na dvanáct let ztratit matku? Rozumíte, nic z toho neplatí. Ta cesta papeže Františka je tu absolutně negována, a nakonec já jako člověk, který strávil roky v Polsku, když se podívám na sociální síti, kde píšou takzvaní křesťané, že ten starý dědek ve Vatikánu by měl zemřít a podobně... Toto je tady něco vážnějšího, co se děje v samotných církvích, a to nevynechávám žádnou z nich, protože si uvědomme, že proti uprchlíkům se dokonce neozvali ani židé, proti tomu, jak jsme se k tomu postavili,“ sdělila Vášáryová. Podle jejích slov je situace opravdu velmi vážná.

I z toho důvodu jako předsedkyně nejstaršího slovenského ženského spolku Živena proti tomuto protestuje. „Vydali jsme prohlášení... v demokratické společnosti nemáme jinou možnost, než protestovat. Takže hlasitě protestujeme,“ řekla.

Závěrem se pak hovořilo i o situaci, kdy za nouzového stavu podpořil slovenský ministr zdravotnictví odklad interrupcí na dobu po koronakrizi. „My jsme nevěděli, kdo to vlastně Marek Krajčí je. Kdysi byl pediatrem, ale této práce se vzdal, protože ho osvítil duch svatý... To opravdu sám řekl. Pocítil to... Měl takovou přednášku, kde vysvětloval, jak o něj projevil zájem právě samotný duch svatý. My jsme netušili, koho všeho si to premiér Matovič vzal do parlamentu a do vlády. Ale není to poprvé. On přivedl například v roce 2010, když jsem ještě byla v parlamentu, jistou nezávislou poslankyni, paní Mezenskou, která nám tam potom vykládala, že ona sama komunikuje s Ježíšem...“ popisovala Vášáryová.

„Pan ministr se pak musel za odklad interrupcí omluvit, že to tak nemyslel. Nevím, jakou roli v tom hraje skutečnost, že tito lidé nebyli nikdy v životě připravováni na takto vysoké funkce, ocitli se v nich úplně náhodou a vlastně si neuvědomují, včetně našeho premiéra, že je tady ústava, a že jsme stát práva, a že ústavu musejí dodržovat. Myslím, že je to pro mnohé z nich trochu překvapení, že to budou muset dodržovat, ale ten tlak na to, aby to dodržovali, je velký,“ sdělila závěrem Vášáryová.

