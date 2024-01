Majerová pokračuje v čele Trikolory. Okamura sněmu připomněl Svatoplukovy pruty

reklama

Zuzana Majerová je staronovou předsedkyní Trikolory. V sobotu se jí stala na 3. celostátním sněmu Trikolory, který se uskutečnil v pražském hotelu Olšanka. Vedení bylo zvoleno na dva roky.

Post předsedkyně obhájila na dnešním sněmu Trikolory Zuzana Majerová, post 1. místopředsedy pak Petr Štěpánek.

Řadovými místopředsedy byli zvoleni Otto Černý, Josef Sláma a Petr Levíček.

Zuzana Majerová byla v minulém volebním poslankyní, zvolenou za ODS, kterou opustila na protest proti vyloučení Václava Klause mladšího.

Petr Štěpánek je kromě rockerského stylu znám svými pravicovými názory. Někdejší spolupracovník Václava Klause a několikanásobný člen mediálních rad je v současnosti tváří stranického pořadu Studio Triko.

Otto Černý, signatář Charty 77, patří k posledním pamětníkům disentu. Servítky si nebere ani vůči současné politice.

„Řekl bych, že vládne atmosféra deziluzí se spoustou otázek na téma, co bude, kde jsme se to ocitli. Netýká se to vládnoucí pětky. Ta bude nadále slavit s povinným úsměvem na tváři a přesvědčovat občany, že tehdy se nemohlo stát nic lepšího, než se stalo. Mohlo se, ale nestalo se. Po třiceti letech se sbírají plody svobodného vládnutí si a nejsou sladké. Jsou kyselé až hořké. Spíše jsou už shnilé. Podniky zavírají své provozy, některé se stěhují pryč kvůli nemožnosti konkurovat, trh práce se zužuje, lidé s hypotékami, těch domácností je více než milion, začínají mít těžké sny. To je v průměru 30 % občanů. A nejen oni. Náklady na živobytí vystřelují do výšek. Hloupá, někdy svou povahou až zločinná omezení, zasahující do existenční rovnováhy lidí, stíhá jedno omezení za druhým za poslušného kývání dnešních zákonodárců vládnoucí pětikolky. Hodně lidí si pokládá otázku, jestli to má být to, za co cinkali klíči, za co se angažovali ve víře, že bude lépe, že se svobodněji nadechnou a že si budou moci tvořit svoji budoucnost bez autorativního omezování,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz vloni při výročí 17. listopadu.

Josef Sláma, zastupitel městské částí Praha 3, je znám jako zastánce konzervativních hodnot.

Petr Levíček, krajský šéf Trikolory na jižní Moravě, má kromě českého i americké občanství. Je znám jako podporovatel Donalda Trumpa a aktuálně, na základě zážitků z vítězství Joe Bidena v roce 2020, vášnivý kritik korespondenční volby.

Zuzana Majerová komentovala své zvolení citátem „naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne“, který je v české politice obvykle spojován s Václavem Havlem.



Na sněmu rovněž vystoupila řada hostů, kupříkladu Petr Bystroň, předseda bavorské AfD a poslanec německého Bundestagu. Dalšími hosty byli předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda SPD Radim Fiala, lídři společné kandidátky SPD a Trikolory do evropských voleb Petr Mach a Ivan David, a ekonom docent Miroslav Ševčík.

„Máme, věřím, stejný názor na to, co naší zemi škodí a co jí prospěje. Mějme na paměti slova knížete Svatopluka – „Když budeme spolu, nic a nikdo nás nezlomí,“ řekl ve své zdravici Tomio Okamura.

Fotogalerie: - Volební sněm Trikolory

Do všech voleb, které se konají v tomto roce, tedy do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu, jde Trikolora v koalici s hnutím SPD. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová figuruje na společné kandidátce SPD a Trikolory do evropských voleb na třetím místě.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Trikolora vznikla před pěti lety s důrazem na respekt ke konzervativním hodnotám a vlastenectví. Na ustavujícím sjezdu byl prvním předsedou zvolen Václav Klaus mladší. Zuzana Majerová byla od počátku členkou vedení a poté, co se předseda rozhodl v roce 2021 odejít z politiky stanula v čele strany.

Ve volbách roku 2021 Trikolora kandidovala společně se Soukromníky a Svobodnými. Postupně se ale sblížila spíše s SPD.

Fotogalerie: - Trikolora

Ve straně působí řada výrazných osobností české pravice.

Psali jsme: Farmáři zkrachují a nikdo je nebude postrádat, obává se Ivan Hoffman. „Konkurence kvalitou“ je naivní Smetana má 200 let, tak na to dáme 200 milionů, řekli si ve vládě. A dalších sto má jít na chudé umělce Válka plodí emise, varuje Česká televize. A neřeší se to Omluva za „rakouské magory“? Andrej Babiš v tyrolském kroji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE