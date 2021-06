Maláčová: Privatizaci důchodů nepředkládám! Mou reformu opsala opozice

Jana Maláčová v rozhovoru propagovala svoji důchodovou reformu. O té se však hnutí ANO nehodlá bavit, z vlády ovšem kvůli tomu ČSSD vystupovat nechce. „To je jako byste s někým chodila, měla byste sto kritérií, měla byste sto různých představ a pár z nich prostě nefungovalo, tak to neznamená, že se s tím člověkem kompletně rozejdete,“ vysvětlila. To, že utrácí, je úděl ministrů práce a sociálních věcí.

reklama

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11816 lidí

Hostem Daniely Písařovicové na DVTV byla ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová. Na úvod obdržela dotaz, zda se děsí důchodu. Prý však ne. Jak upozornila, tak jí bude za pár dní čtyřicet a jedná se stále o vzdálenou budoucnost. „Vím, že důchody jsou tak důležitá věc ve státě, že každý zodpovědný politik bude muset, když se to nepodaří nám, udělat důchodovou reformu tak, abychom všichni měli důstojné stáří,“ myslí si.

Patří ke generačně silnému ročníku. „Důchodci budou představovat velkou politickou sílu,“ dodala. Prý se tím tedy bude muset někdo zabývat.

„Vy teď předkládáte důchodovou reformu nebo důchodové předvolební úpravy?“ zeptala se moderátorka. Tím však Janu Maláčovou lehce naštvala. „Ta otázka, tak jak ji kladete, tak už je navádějící, protože důchodová reforma v posledních patnácti letech znamenala a rovná se privatizace a jestli se ptáte, jestli předkládám privatizaci důchodů, nepředkládám privatizaci důchodů,“ dodala. Nemá ani za to, že by se jednalo pouze o kosmetické změny v současném důchodovém systému.

Fotogalerie: - Hrad v barvách NATO

Psali jsme: Navrhneme zvýšení minimální mzdy na 18 tisíc, oznámil Hamáček na tiskové konferenci

Písařovicová jí ovšem připomněla, že opozice tento návrh silně kritizovala právě za to, že jde pouze o úpravu a nikoliv o komplexní reformu. „Proč ho tedy opsali ten návrh ti takzvaní opoziční lídři. Piráti a STAN nás opsali jedna ku jedné a SPOLU nás opsalo ze šedesáti procent, tak když to není důchodová reforma, tak proč to u nich je důchodová reforma?“ namítala ministryně.

Připomnělo se i to, že Maláčová chce razantní zvýšení minimální mzdy, stejně jako prošla zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci. „Protože to teď vypadá, že se vracíme do normálního života, tak tím, že mi zbývá pár posledních měsíců, než mi skončí funkce pravděpodobně, tak chci dělat až do poslední minuty to, co ministr práce a sociálních věcí dělat má,“ vysvětlila.

„Paní ministryně a součástí normálního života je utrácení?“ kontrovala moderátorka.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 11% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14208 lidí

„Paní redaktorko, ukažte mi, které ministerstvo práce a sociálních věcí kdekoliv ve vyspělém světě nestojí peníze? To už je úděl ministrů práce a sociálních věcí…“ zněla odpověď. Písařovicová se však zeptala, zda všichni její předchůdci přidávali na důchodech nad rámec valorizace. To ovšem Maláčová považuje za dobrou věc, neboť tím údajně pomáhá vyrovnávat nízké důchody, na tom se prý shodnou všichni.

„Shodneme se i na tom, že máme vysoký deficit státního rozpočtu?“ tázala se moderátorka. „Ano, ale proč by to měli být zrovna důchodci, kdo zaplatí za covid. Proč zrovna důchodci? Podívejte se, když se zrušila superhrubá mzda, tak se zasekla do státního rozpočtu každoroční sekera sto padesát miliard korun a více než osmdesát miliard šlo na to, aby se snížily daně lidem, kteří vydělávají sto tisíc a více, takže pokud jsme snižovali daně lidem, kteří vydělávají trojnásobek průměrné mzdy, sto tisíc a více, tak proč by za covid měli zaplatit důchodci, když jim chceme přidat tři stovky,“ nedala se Maláčová.

Sice ji mrzí to, že si její zásluhy přisvojuje Andrej Babiš, ovšem to údajně nic nemění na faktu, že to dělá z přesvědčení. MPSV každou novou změnu řeší skrz nově přijatý zákon, prý to není tak, že by něco řekla, a tak se stalo. „Kdyby na to nebyla vůle ve Sněmovně, tak to neprojde,“ zmínila.

Fotogalerie: - Nad Pradědem, pod Pradědem

Psali jsme: Skutek utek, paní Maláčová. Okamurova poslankyně Šafránková rozebírá, kdo chce skutečně pomoci potřebným

„Byly doby, kdy jsem jezdila po fabrikách, kde mě vzali učňové ke svým skříňkám a tam měli vylepené moje fotky. A říkali – vy jste naše Venezuela. Ale vážně, když to vezmu z perspektivy, že ta přezdívka má zastřít to, jak to dělám dobře a snažím se lidem pomáhat, tak jsem na ni pyšná,“ zněla část z rozhovoru Maláčové pro Seznam zprávy na konci května. Písařovicová se zeptala na to, jestli si opravdu myslí, že dělá svoji práci dobře, když ČSSD se v posledním průzkumu umístila na čtyřech procentech.

Práci ministryně se snaží dělat zodpovědně, svědomitě a pečlivě. „Stoprocentní ráj na zemi sice nevytvořím, ale já se snažím dělat voji práci zodpovědně a tu zpětnou vazbu, kterou mám od lidí, jsem opravdu velmi často mezi lidmi, tak třeba teď dostávám od vás jednu nakládačku za druhou, jak utrácím, ale lidé mi vlastě říkají, že jsou rádi, že se jich někdo zastává a v podstatě říká i jiné věci, než zaznívají v mainstreamu. Ono je pravda, že jsou to drahé návrhy, MPSV má vlastně od narození za své klienty úplně každého občana dřív nebo později, ale ty rezorty práce a sociálních věcí jsou vždy dost drahé,“ uznala.

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13639 lidí

Hnutí ANO se ovšem odmítá penzijní reformou z péra Jany Maláčové zabývat. „Proč vůbec setrváváte ve vládě, když se nemůžete opřít o vašeho koaličního partnera. Už tak jste menšinovým kabinetem, ale zároveň když potřebujete jeho pomoc, tak vidíte, že se s vámi o tom nikdo nechce bavit a pak musíte jednat na vlastní pěst. Necítíte se být takovým otloukánkem?“ zeptala se moderátorka.

Prý však koaliční spolupráce historicky není nikdy zcela ideální. Z vlády dle ní nemá smysl odcházet. „Lidé si zaslouží, abychom to dotáhli do konce. Spolupráce neříkám, že nefunguje, ona v některých věcech funguje. Podívejte se, tenhle týden dotáhneme jesle ve Sněmovně, sociálně právní ochranu dětí, to je zákon, na který pěstouni, ale i takzvaní klokánci čekají šest let. Pravděpodobně se nám spolu podaří valorizovat důchody, pravděpodobně se nám podaří zmrazit platy politiků společně. To je jako byste s někým chodila, měla byste sto kritérií, měla byste sto různých představ a pár z nich prostě nefungovalo, tak to neznamená, že se s tím člověkem kompletně rozejdete,“ popsala Maláčová.

Ke krytí potenciální důchodové reformy je prý ovšem nutné provést daňovou reformu. Ta by dle ČSSD měla být taková, aby daně platili ti, kdo doposud žádné daně neplatili či platili velmi nízké daně. „Zdanit velké nadnárodní firmy a superbohaté lidi přes majetkové daně. Ať už se podíváme na milionářskou daň, podívat se na dědické daně, na lidi od padesáti milionů, podívat se na sektorové daně, snažit se jít do základů výběru daní,“ vyjmenovávala ministryně s přezdívkou Venezuela.

Fotogalerie: - Návštěva Rakouska

Psali jsme: Kulhánek: Vrbětice? NATO nás podpořilo. Úplně všichni

Ke konci rozhovoru se ovšem politička ČSSD rozčílila. „Já se snažím celou dobu vyvolat tady seriózní diskusi o tom, jak zajistíme, aby tady bylo na důchody. Pane bože, co uděláme s tím, jak nás v příštích letech a desetiletích budou stát důchody a bude to velmi drahá věc. Kdo má jiný názor, že budeme důchody naopak škrtat, tak mi prosím řekněte, kdo bude mít odvahu to lidem říct před volbami. Místo té věcné diskuse celou dobu tady musím odpovídat na to, zda se to stihne, zda to je alibismus, zda dělám jenom dluhy. Pojďme se seriózně bavit o tom, jak zajistit, aby tenhle stát lidem poskytoval základní jistotu a to je ta, když 44 let v průměru pracují a odvádějí do systému, tak aby je politici nestrašili, že na jejich důchody nebude, musí být!“ zvýšila hlas Maláčová.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.