Málem se porvali přímo ve studiu. Herman s komunistou. Šlo o zdanění církevních miliard

V České televizi bylo zase jednou pořádně horko. V pořadu „Máte slovo“ se do sebe pořádně pustili komunista Stanislav Grospič a bývalý lidovecký ministr kultury Daniel Herman. Přeli se o to, zda je správné danit majetkové vyrovnání státu s církvemi, nebo zda jde o druhou komunistickou krádež církevního majetku. Sekundovali jim Jiří Mašek, ředitel správy majetku Arcibiskupství pražského Karel Štícha, generální sekretář Ekumenické rady církví Jan Petr Vinš a odpůrce vyrovnání a aktivista a důchodce v jedné osobě Michal Pokorný.

Grospič vyjádřil názor, že církve dostaly podstatně více majetku, než dostat měly už proto, že zemědělská půda, která se jim do náhrady také započítávala, byla ohodnocena podstatně dráž než u jiných restituentů. Zatímco církve mohly počítat s cenou 44 korun za metr čtvereční zemědělské půdy, jiní restituenti se dočkali jen 7 korun a padesáti haléřů za metr.

Karel Štícha okamžitě kontroval, že se komunisté dopustili justiční krádeže. Stejně jako se používá termín justiční vražda, což znamená, že je použit zákon, aby se člověk zabil, tak je také justiční krádež, kdy je použit zákon k tomu, aby se zabral majetek,“ uvedl doslova Štícha.

Grospič však také nemlčel. „Já bych se třeba zeptal tady pana generálního ředitele, jak se dívá na rozhodnutí Velké francouzské revoluce, která zestátnila veškerý církevní majetek, zákonem toto bylo potvrzeno v roce 1905, kdy neexistovala jediná komunistická strana, a platí to dodnes,“ pravil Grospič.

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Štícha prohlásil, že se nebude zabývat Velkou francouzskou revolucí. Místo toho se zaměřil na ceny půdy. Připomněl, že fyzickým osobám byla většina majetků vrácena naturálně, u církví tomu však tak nebylo. Podle Štíchy přitom byla jasně dáno, který majetek patřil církvím 25. února 1948.

A v tu chvíli vystartoval Mašek. „Co se týká rozlohy těch pozemků, tak jdete až před rok 1919. O té první pozemkové reformě rozhodoval demokratický parlament a podepisoval to prezident Masaryk, ke kterému se všichni upínáme,“ podotkl poslanec ANO. V roce 1947 došlo k revizi pozemkové reformy, kterou podepisoval prezident Edvard Beneš, a pak teprve nastoupili komunisté.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale já vám říkám, že databáze, které byly vytvořeny proto, abychom jmenovitě po jednotlivých parcelách nárokovali u státu vrácení pozemků, byly tvořeny výlučně podle stavu k 25. únoru 1948. Já vím, že je to pravda, protože já jsem to dělal. Vy ne,“ sdělil Štícha poslanci ANO. Ten si však trval na tom, že si církev nárokovala i jiný majetek.

Pak se konečně dostal ke slovu Herman a potvrdil Štíchova slova. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi se vztahuje k 25. únoru 1948. Jenže v tu chvíli znovu vystartoval Grospič. „Jenom v paragrafu 5 citovaného zákona se prolamuje zákon číslo 142 z roku 1947. Pak se tam hovoří o tom, že nejde jen o majetek, který církev vlastnila, ale který měla ve správě,“ pokračoval komunista. Zavzpomínal také na polovinu 18. století a na reformy Josefa II., během nichž církve získaly majetek do užívání, ale nevlastní ho. Po vzniku Československa se pak o tato ustanovení vedly spory.

Štícha oponoval, že v pozemkových knihách byl církevní majetek zaznamenán, a to k 25. únoru 1948. Senior Michal Pokorný prohlásil, že církev se dopouštěla psychologické krádeže na lidech, kteří jí důvěřovali. Věřili např. bludu o neposkvrněném početí, i když je dnes vědecky dokázáno, že něco takového není možné, dal příklad Pokorný.

Herman se kvůli tomuto vyjádření pořádně rozzlobil „To je snůška totálních nesmyslů, k tomu já se vyjadřovat nebudu,“ vypálil Herman. „Názory pana Pokorného jsou jak z 50. let,“ přisadil si Petr Vinš. Z publika poté zaznělo, že s odstupem mnoha let nelze dokazovat, zda někdy v 17. století dával někdo majetek dobrovolně, nebo v důsledku toho, že věřil bludům.

Herman se poté do pana Pokorného přece jen pustil. „Víte, co to je neposkvrněné početí?“ zeptal se. No, to není početí mezi mužem a ženou,“ odpověděl senior. „Přesně to, co teď říkáte, je naprostý nesmysl, nešetřil Pokorného Herman. „Víte, co je neposkvrněné početí? To, že matka Ježíše Krista, když byla počata svými rodiči, tak nebyla zatížena dědičným hříchem, Teď jste se odhalil, takové jsou vaše znalosti, pane Pokorný. Je to velmi smutné. A takto tady vy balamutíte lidi,“ nedržel se exministr zpátky.

Mgr. Daniel Herman KDU-ČSL



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Grospič se vrátil zpátky k církevním majetkům a chtěl slyšet, proč se církve soudí o další majetky, ač slibovaly, že to nebudou dělat. Vinš mu okamžitě vysvětlil, že rozhodnout o tom, zda ten či onen majetek opravdu patřil církvím, lze jen soudní cestou. „Vy jste se zavázali, že nebudete žalovat obce a kraje, a vy jste je přesto žalovali, vy jste porušili tu dohodu,“ pálil Grospič do církevních představitelů.

Štícha se bránil, že obce na sebe přepisovaly majetek, který na sebe neměly přepisovat, a církev se teď soudní cestou snaží dobrat pravdy. Připomněl také, že církev je velkým poskytovatelem sociálních služeb a tyto služby musí mít z čeho financovat. „Narůstá objem poskytovaných služeb,“ ujišťoval Štícha.

Herman se znovu pustil do komunistů. „To komunisté to tu rozchvátili a zničili. Komunisté tady mohou za morální rozvrat, zbídačení a devastaci společnosti. Já se divím, že nemáte tolik studu, že se k této ideologii hlásíte. Tato ideologie má na kontě 100 milionů mrtvých. Kam vaše noha vstoupila, nemyslím vaše osobní, tak je spoušť,“ nešetřil lidovec komunistu.

Ten na oplátku připomněl čarodějnické procesy. „Dějiny křesťanské církve jsou dějinami potoků krve a bojů o světskou moc, vraždění, pálení, upalování, honů na čarodějnice, mamonění, hromadění majetku,“ pravil. A Hermana tím znovu rozpálil.

„V Číně jsou lidem odebírány orgány, protože jsou vyznavači duchovního hnutí Falun Gong. Jsou lidé hladovějící ve Venezuele, jsou vražděni lidé v Severní Koreji. To je dnes, vážený pane místopředsedo, pod vaší smrtonosnou ideologií se srpem a kladivem,“ zuřil lidovec.

Rozčiloval se také, že komunisté z kostelů udělali sklady a chlévy a během své vlády řadu památek totálně zdevastovali, takže církev teď musí vkládat velké prostředky do oprav těchto objektů.

Poté se pánové vzájemně obviňovali ze lži.

Psali jsme: STAN postaví podání k ÚS na porušení legitimního očekávání církví To je nezmar, ten Zeman: Zase navrhuje Senátu Lenku Procházkovou Fujtajbl, odplivl si Mirek Topolánek. StB, koncentráky, agent Babiš a nová komunistická loupež Církve: Zdanění restitucí může být pro některé církve likvidační

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp