Máme se bát? Poklička spadla. Soros, pětikoalice, Pavel, čeští novináři. Souvislosti. Padla i další jména a úkoly

MONITORING SÍTÍ „Víte, že miliardář George Soros věděl o tom, že disident Havel bude československým prezidentem, dříve než samotný Václav Havel? Víte, že si filantrop maďarského původu se silným vlivem na světovou i naši politiku sám sebe představuje jako boha? To neříkáme my, ale George Soros. A víte, že se miliardář Soros spolu s Václavem Havlem angažoval v ezoterickém hermetismu, který vyznával strýc poslance Marka Bendy?“ tak zahájila moderátorka Jana Bobošíková svůj pořad Aby bylo jasno o Georgi Sorosovi.

„Miliardář George Soros v těchto dnech oznámil, že předal své impérium synu Alexanderovi. 92letý maďarský rodák, finančník, mecenáš a oligarcha rozdal ze svého majetku desítky miliard dolarů. Například na změnu režimů nebo na ovlivňování voleb. Před čtyřmi lety o tom informovala televize Prima, tehdy ještě bez licence americké CNN,“ poznamenala Bobošíková.

„Podle veřejnoprávního Českého rozhlasu Sorose už v té době považovali za strůjce globálního spiknutí jen extremisté a stoupenci konspiračních teorií. Přitom jeho stopa jak v české politice, tak v celé Evropě je zřetelná, nesmazatelná a pozor, prohlubuje se. V Aby bylo jasno jsme se podívali, kdo je to George Soros, jeho vlastníma očima. Jak popisuje sám sebe, své chápání světa a přístup k moci. Nahlédli jsme do jeho knih a připomněli si vyjádření jeho blízkých spolupracovníků. To, co vám dnes předkládáme, proto není konspirační teorie. Jsou to fakta světa podle George Sorose,“ dodala Bobošíková.

„Ve své knize Směnka na byrokracii, která poprvé vyšla v roce 1991, popisuje otevřeně své mesiášské sklony i jistou schizofrenii ve svém myšlení. Ještě o pár let dříve Soros přiznal, cituji: Abych to řekl na rovinu, představoval jsem si sebe i jako nějakého boha. Novináři týdeníku The New Yorker také řekl: Bůh ve starém zákoně má řadu atributů, víte? Jako neviditelný. Byl jsem docela neviditelný. Benevolentní. Byl jsem docela benevolentní. Vševidoucí. Snažil jsem se být vševidoucí. A po pádu berlínské zdi řekl: Převezmu roli deus ex machina. Kořeny Sorosova jednání pak musíme hledat v jeho neustálém pocitu vykořenění,“ sdělila.

„Jistý pocit zadostiučinění George Soros pocítil po pádu Sovětského svazu. Cituji: Moje spoluúčast na událostech ve východní Evropě způsobila hlubokou proměnu mého života. Stal jsem se veřejnou postavou. S údivem jsem pozoroval, jak se tato postava rodí a začíná vést samostatnou existenci. Lidé mě znají, aniž by mě znali. Moje veřejná maska existuje pouze v myšlení jiných. A jak se miliardář angažoval u nás? Ve své knize Směnka na demokracii popisuje George Soros svou roli při sametové revoluci. Třináctého prosince 1989 přiletěl do Prahy a dal k dispozici nadaci Charty 77 milion dolarů. Jak Soros uvádí, s pomocí nově jmenovaného ministra financí Václava Klause manipuloval kurzem koruny. V souvislosti s tím Soros ve své knize píše. Během týdne jsme začali poskytovat první dotace, které umožnily organizacím vynořujícím se z podzemí, jako Občanské fórum nebo Lidové noviny, zaplatit své zaměstnance. Nadaci Charty 77 a lidi kolem Václava Havla podporoval Soros už před rokem 1989. Jeho roli při sponzorování disentu ostatně potvrzuje i korespondence mezi fyzikem a exulantem Františkem Janouchem a právě s Václavem Havlem. Například v roce 1990 psal někdejší článek KSČ a absolvent Leningradské univerzity Janouch prezidentu Havlovi, cituji: Dožívá se 60 let George Soros. Myslím, že neexistuje žádný jiný cizinec, kdo by se tolik, a přitom zcela nezištně, zasloužil o podporu Charty 77 a celého našeho disentu. Mohl bys mu napsat pár řádek? Pokud by mi byly doručeny do pondělí 6. srpna, doručím mu je osobně, jedu na oslavu. A prezident Havel přání Georgi Sorosovi skutečně napsal. Osobně se Soros setkal s Havlem těsně před tím, než se, pozor, sám Havel dozvěděl, že se má stát příštím prezidentem,“ sdělila dále Bobošíková.

„Pokud jde o konspirace. Jednu jsme objevili. Víte kde? V knihovně Václava Havla. Jedno ze setkání s prezidentem Havlem, o kterém Soros hovořil, mělo skutečně poněkud konspirační ráz. Archiv Knihovny Václava Havla skýtá podivuhodnou pozvánku na akci, kterou pořádala asociace pro humanismus a hermetismus v Evropě v září 1995 v Trojském zámku. Asociaci pro humanismus a hermetismus jsme nenalezli ani v obchodním rejstříku, ani v dobovém tisku. Ovšem samotný hermetismus je málo používané označení západního ezoterismu, které vychází z hnutí new age. Vyznavačem hermetismu byl blízký Havlův přítel, strýc poslance Marka Bendy Zdeněk Neubauer. A kolem Orionova meče pro vyvolené jsou dnes vystavěny mnohé legendy a konspirační teorie. Co bylo první, zda legendy, nebo společná akce Sorose a Havla, se nám v Aby bylo jasno, nepodařilo zjistit,“ dodala.

„A jaká byla role George Sorose v zahraniční politice Spojených států? V době Clintonova prezidentství si podle časopisu The New Yorker otevřel ve Washingtonu kancelář, která měla fungovat jako jeho ministerstvo zahraničí. A náměstek skutečného ministra zahraničí tehdy prohlásil: Řekl bych, že Sorosova zahraniční politika není totožná se zahraniční politikou vlády USA, ale je s ní kompatibilní. Je to jako pracovat s přátelským, spřízněným, nezávislým subjektem, ne-li vládou. Snažíme se synchronizovat náš přístup k bývalým komunistickým zemím s Německem, Francií, Velkou Británií a s Georgem Sorosem. Ostatně v uniklých e-mailech Hillary Clintonové z doby, kdy byla americkou ministryní zahraničí, nalezneme řadu odkazů na její kontakty se Sorosem. Na její neúspěšnou prezidentskou kampaň dal téměř čtvrt miliardy korun,“ zakončila první díl o Georgi Sorosovi Bobošíková.

V druhém videu ke Georgi Sorosovi se moderátorka Bobošíková zaměřila na podnikatele, kteří sponzorovali pětikoalici a kampaň prezidenta Pavla. „Víte, že chtějí směrem k progresivismu změnit i školství a státní správu? A víte, že na zahraničněpolitických aktivitách Sorosovy nadace spolupracují někteří novináři a vysocí politici z ANO, ODS i ČSSD?“ zeptala se.

„Víte, co spojuje Sorosovu nadaci v České republice, strany pětikoalice a prezidenta Petra Pavla? Možná je to společná vůle šířit dobro. Jaké a pro koho, to nevíme. Ale co víme, že je naprosto nepochybně spojují peníze stejných podnikatelů. Zejména podnikatelů Libora Winklera, Martina Hájka, Václava Muchny, Dušana Šenkypla a Jana Barty. Ti se v různých rozhovorech netají tím, že podporovali jak zrod současné pětikoalice, tak kandidaturu Petra Pavla. Motivem jejich finančního a vlivového vstupu do politiky byla vesměs nespokojenost s vítězstvím Miloše Zemana v přímé volbě prezidenta. A masivní vstup Andreje Babiše do politiky. Obojí se stalo v roce 2013. A tehdy se někteří podnikatelé rozhodli, že použijí výsledek svého podnikatelského úspěchu k tomu, aby překreslili politickou mapu. Neboli jistě zasloužený podnikatelský úspěch, ale nikým nevolené peníze masivně upevnily v naší zemi progresivistickou liberální demokracii,“ zmínila Bobošíková.

„Připomeňme, co říkal o Georgi Sorosovi, jehož nadaci zmínění čeští podnikatelé sponzorují, bývalý guvernér maďarské centrální banky. Podle něj je Soros, cituji, nejvlivnějším nezvoleným politikem na východ od Alp. Jeho moc pramení nikoliv z hlasovací urny, ale z jeho bankovního konta. Chce, aby staré levicové diktatury byly nahrazeny levicovými demokraciemi. Nikoliv demokraciemi svobodného trhu. Je otázka, zda čeští podnikatelé podporující liberální demokracii skutečně chtěli, aby se lidé v naší zemi zavírali do vězení za své výroky. Aby se ministři vládního STAN radili s člověkem, který je nesvéprávný, chcete-li, má papíry na hlavu. Aby malým dětem četl v rámci státem podporované akce transvestita v ženských šatech pohádku o dvou klucích tučňácích, kteří mají miminko. Možná se jim vymkl i prezident Pavel, který svým výrokem, že bychom měli nechat sledovat všechny Rusy žijící na Západě, pobouřil i své skalní příznivce. Je také otázka, proč podnikatelé, kteří za svůj úspěch vděčí svým schopnostem, ale i tomu, že je mohli rozvíjet v demokracii a tržní ekonomice, chtěli na Hradě předsedu základní organizace KSČ, zcela oddaného předlistopadovému totalitnímu režimu a plánované socialistické ekonomice. Nicméně stalo se. Prostřednictvím nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a jím podporovaných projektů se podařilo vytvořit z nenávistné liberální demokracie mainstream. A vnutit občanům jejich údajně svobodnou, ale penězi a marketingem dobře promazanou volbu,“ dodala.

„Teď se nestačíme divit, čeho všeho jsou politici pětikoalice i prezident Pavel schopni. Mimochodem, výše uvedení podnikatelé nesponzorovali jen pětikoalici a Petra Pavla. V hledáčku například Václava Muchny se ocitl jako perspektivní politický kůň i exkomunista Pavel Telička, kterého podnikatel před čtyřmi lety sponzoroval ve volbách do Evropského parlamentu. Inklinace skupiny podnikatelů k progresivní levici je v poslední době zřejmá. Zmíněný Václav Muchna sponzoroval Zelené, investor Jan Barta veřejně hovoří o tom, že chce vzkřísit sociální demokracii, aby se vydala cestou k progresivismu. Podnikatelé se netají tím, že výsledky voleb do Poslanecké sněmovny i prezidentské volby slavili. A jsou přesvědčeni, cituji, že se posouváme správným směrem. Podle nich je tu naděje, že kvalitní názory mají šanci převážit totálně populistickou propagandu Andreje Babiše a hnutí ANO. A pozor, netají se ani tím, že jsou před nimi další výzvy, které si vytyčili. Chtějí měnit školství, regiony i kvalitu státní správy. Tváří v tvář tomu, jakou kvalitu vládnutí nám předvádí pětikoalice i prezident Petr Pavel, nevíme, zda se nemáme začít bát. Podnikatelé, konkrétně Jan Barta, tvrdí, že standardní vláda není takový průšvih. Tím myslí tu Fialovu vládu. Jan Barta má stejně jako vy nebo já jeden hlas. Ovšem neváhá své peníze použít pro to, aby posouval společnost správným směrem. Nakolik vám tento směr vyhovuje, posuďte sami. Možná vám neuniklo, že George Soros, o jehož vlivu jsme vás informovali v předchozím díle, předal v uplynulých dnech kontrolu nad svým majetkem svému 37letému synovi Alexandru. Toho americký tisk charakterizuje jako středolevicového intelektuála. Alexandr Soros se netají tím, že aktivně povede kampaň proti kandidatuře Donalda Trumpa na amerického prezidenta v příštím roce,“ sdělila Bobošíková.

„Jednou z prvních akcí, které se mladý Soros zúčastnil, bylo výroční jednání Evropské rady pro zahraniční vztahy ve Stockholmu. Evropskou radu pro zahraniční otázky označil mladý Soros za jednu z nejlepších investic svého otce. Podle výroční zprávy Sorosovy nadace, na jejímž financování se v České republice podílejí zmínění podnikatelé, má Sorosova Evropská rada za cíl ovlivňovat zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie v době krize. Připomínám, že zahraniční a bezpečnostní politika nepatří podle evropské legislativy do pravomoci Bruselu a v tuto chvíli je v rukou národních států. Jsou zde ovšem tendence, aby právo veta v oblasti zahraniční a obranné politiky zmizelo. Hovoří o tom ovšem pro jistotu zatím jen v zahraničí například i podnikateli vybraný prezident Petr Pavel. Ale zpět k Sorosovi. Soros junior se pochlubil na svém facebookovém profilu tím, že se zúčastnil zasedání rady ve Stockholmu. Podle něj můžeme být hrdi na Evropskou radu pro zahraniční otázky, vytvořenou penězi jeho otce. A víte proč? Podle mladého Sorose Evropská rada pro zahraniční otázky dokázala sjednotit Evropu v názoru na Ukrajinu,“ dodala Bobošíková.

„A víte, kdo zastupuje Českou republiku v Sorosově Evropské radě pro zahraniční otázky? Budete se divit. Je to Dita Charanzová za hnutí ANO. Charanzová je v současnosti místopředsedkyní Evropského parlamentu. Dalším zástupcem je Aleš Chmelař, člen ČSSD, bývalý manžel ministryně Maláčové přezdívané Venezuela. V současné době zastupuje Chmelař naši zemi při OECD. V Sorosem založené radě za naši zemi působí také poslankyně Eva Decroix z ODS. To je ta poslankyně, která vkládá chválu na Fialovu vládu do úst důchodců z fotobanky. A konečně Martin Ehl, analytik zahraniční politiky z Bakalových Hospodářských novin. Ehlovy názory publikují také veřejnoprávní televize a rozhlas. A jestlipak víte, čemu se Soros junior věnuje v těchto měsících? Kromě toho, že za otcovy peníze modeluje bezpečnostní a obrannou politiku zemí EU a snaží se zabránit Trumpovu znovuzvolení, čile objíždí země západního Balkánu a stýká se s jejich lídry. Tak například: nedávno se v Bratislavě setkal s premiérem Albánie a premiérem Severní Makedonie. O ministru zahraničních věcí Rakouska hovoří Soros junior jako o svém příteli. Litevské premiérce připomněl, jak nadace jeho otce podporovala Litvu na její demokratické cestě. Na svém facebookovém profilu se Soros junior chlubí fotkami s viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou nebo vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Tak co myslíte, jsou řeči o Sorosově vlivu na evropskou politiku spiklenecké teorie? Nebo je to fakt a za spiklenecké teorie je vydávají ti, kteří neváhali podlehnout kouzlu Sorosových peněz? Upozorňujeme, že země západního Balkánu, které si nyní Soros junior tak zamiloval, směřují do Evropské unie. A jak jsme vás informovali, právě v této souvislosti by mělo i podle našeho prezidenta dojít k omezení naší suverenity. Tedy ke zrušení práva veta v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tak co myslíte, je zdrojem politické moci v naší zemi vůle lidu, jak se píše v ústavě, nebo vůle několika jedinců s tučným kontem, kteří chtějí šířit dobro?“ zakončila Bobošíková.

