Manželství homosexuálové? Nepřijatelné! Rodič jedna a dvě? Tak v tom světě nechci žít, ohromil Vondra čtenáře Respektu

Na počátku rozhovoru Vondra zmiňuje, proč nyní stále více hovoří o církvi a konzervativních hodnotách. Dříve to prý asi nebylo potřeba. „Svět se změnil, takže mě to možná nutí vyjadřovat se ostřeji při obraně světa, jak si ho ještě pamatuju, to je pravda. Dneska dominují progresivisti, to je prostě neuvěřitelné, a já na to jen reaguji. Už v osmdesátých letech jsem se připravoval na křest, chodil jsem k Týnu, ale nedotáhl jsem to, protože přišla revoluce,“ říká. Tvrdí, že kdyby nepřišla revoluce, tak by „to dotáhl“ už tehdy. Nyní prý během těch sedmi let mimo vrcholnou politiku měl čas a soustředění se k tomu vrátit.

„Trochu si myslím, že politik má říkat své názory, a ne jenom slinit prsty a koukat, co se kolem něj chce slyšet. Možná náš problém je spíš ten, že máme málo politiků, kteří by nějaké jasné názory měli a byli ochotni jít s nimi na trh,“ říká europoslanec k tomu, že si nemyslí, že by byl jako kazatel, i když v politice o „posvátných hodnotách“ hovoří.

Došlo i na Vondrovo prohlášení, že schválení homosexuálního manželství vidí jakožto naprosto nepřijatelnou věc. „Jsem přesvědčený, že manželství je svazek muže a ženy, že má jít o rodinu, která má maminku, tatínka a děti, když to jde. Tedy když pán bůh dá. A ano, že manželství je svým způsobem svátost. Ale když tohle pomineme, tak manželství je důležité kvůli tomu, aby se náš rod, naše civilizace dokázala reprodukovat. Dneska tady začínají chodit chytráci, kteří říkají, že už není maminka a není tatínek, ale že je rodič jedna a rodič dvě. Takové pojmy byly zavedeny letos v únoru ve školách ve Francii,“ říká Vondra. A vysvětluje, proč varuje před podobnými tendencemi u nás: „To je svět, ve kterém nechci žít, a proto zesiluji hlas. Myslím si, že máma a táta není totéž. Každý má nějakou roli, a když se vztahy znivelizují na rodič jedna a rodič dvě, tak budeme mít obrovský problém, o tom jsem přesvědčený.“

Vondra pak vyjádřil obavu, že se takové tendence dostanou do matrik a „někdo začne školit naše děti světovým názorem, že není máma a táta, ale rodič jedna a rodič dvě“.

„Když tu chtějí žít dva homosexuálové v nějakém svazku, nikdo jim v tom nebrání a ať si ho nějak pojmenují. Ale manželství to není. Tím je svazek muže a ženy, který má mít výhody, protože zajišťuje reprodukci,“ dodává.

V posledních deseti letech se na nás podle Vondry „valí lavina“. „Lavina progresivismu, pokrokářství. Lavina toho, že se nás tady někdo snaží indoktrinovat, co je jediný správný světový názor.“ V této lavině je prý „všechno, počínaje stejným prostorem pro cyklisty jako pro automobilisty na Praze 7 až po požadavek na manželství homosexuálů“. „To je prostě zásadní změna a sorry, já ji nechci,“ říká.

Změnit náš přirozený způsob života ve jménu prosazení jediného správného názoru na svět prý chtějí podle Vondry progresivisté, kteří „si říkají liberálové, ale liberálové to nejsou“. „Liberál je ten, kdo usiluje o nějakou svobodu. Tohleto se dostává do kategorie nároků. Komunisti chtěli změnit povahu člověka, pokud jde o jeho ekonomické chování, a tady je úsilí změnit i přirozenou podstatu člověka,“ tvrdí.

A závěrem Vondra varuje, že „je možné vytvořit takovou hysterii ve společnosti, že nakonec většina může udělat tak nesmyslné rozhodnutí, které brutálně omezí naši svobodu ve jménu nějakého cíle, třeba záchrany planety“.

