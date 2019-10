Manželství pro homosexuály? Česká společnost je na to připravena, soudí Šabatová

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4743 lidí ve vysílání prozradila, v čem práce jejího úřadu spočívá, na jeho funkci má připadat až přes osm tisíc žádostí, mimoto plní i další zákonem dané činnosti, navštěvuje tak například místa s omezenou lidskou svobodou, jako jsou věznice či dětské domovy. Poslední dobou se její úřad soustředí i na ústavy, kde jsou lidé se zdravotním postižením.

Za rok 2019 byla instituce ombudsmanky zaměřená na stavební právo. Situace zde je prý velmi špatná, stavební řízení je zdlouhavé, přibývá mnoho černých staveb a množí se i sousedské pře. Problém zde Šabatová vidí v komplikovaných zákonech, nepopírá ani vliv korupce ze strany vlivných osob.

Hovořilo se i o právu na manželství pro osoby stejného pohlaví. Šabatová zmínila, že cesta k této možnosti by měla být spíše než soudy podpořena Parlamentem, a to za předpokladu konsenzu ve společnosti, ten podle ní u nás již panuje. Většina Čechů si pak podle ní myslí, že to „je normální, a přeje to těm lidem“. Jestli chceme soudržné rodiny, měli bychom podle slov Šabatové i lidem s odlišnou sexuální orientací přát, aby mohli žít ve svazku a vychovávat děti.

Za velký fenomén dnešní doby pokládá veřejná ochránkyně práv nenávist na internetu. „Někdy se šíří tak strašlivá nenávist, až vám z toho jde mráz po zádech,“ zmiňuje s tím, že i svoboda slova má své limity. Šabatová hovořila o tom, že máme zkušenost i z nacismu, že je „třeba někdy říct stop“. Podle ní by se na internetu nemělo objevit cokoliv, co by si daní netroufli říct jiné osobě z očí do očí.

Zmínila se, že v minulosti byli za trestný čin v těchto skutcích odsouzeni jinak předtím bezúhonní lidé, kteří si své chování ani neuvědomovali. Pomohla by v těchto případech podle ní nejvíce prevence, aby si lidé uvědomovali, že „právo platí i na internetu“.

„My jsme historicky kultivovaní k tomu, že se nevybíjíme už kyji a že nějak kultivujeme mravy, myslím, že velkou pozitivní úlohu sehrála katolická církev, že nutila ke zpytování svědomí, to znamená, že i to, co si myslíte, může být předstupněm k tomu, co uděláte. Určitě je předstupněm toho, co napíšete na internet, co můžete pak udělat v reálném životě,“ řekla Šabatová.

Vývoj ve střední Evropě je podle Šabatové takový, že si můžeme klást otázky, zdali není demokracie ohrožena. V Česku se prý dá „jakž takž“ referovat, že ohrožena není, ale prý „musíme být bdělí“.

