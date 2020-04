Marek Benda opravoval vládu: Jsme ve válce, ale s virem! Zlo kvůli uzavřeným hranicím. A nejen to

reklama

„Už to je dejme tomu lehce sporné, ale chápu situaci, v jaké vláda byla, a chápu, že to nebylo jednoduché,“ sdělil Benda a poukázal například na to, jak došlo k odkladu voleb. „Vláda neměla také žádnou pravomoc k zákazu vycestování, překročení hranice směrem ven vůči svému obyvatelstvu uplatnit. To je jasné a zřetelné. Tam nemá vláda žádnou možnost omezovat cestu na území jiných států. Ty to samozřejmě mohou učinit, pokud tam nechtějí naše občany, ale nemůže vláda zakázat nikomu opustit svoji republiku,“ míní Benda.

„Musíme, celá společnost, vědět předem, co se chystá, co se bude dělat, a není možné mít představu, že budu stát na té tiskovce a budu pořád říkat: Zakazuje se, zakazuje se, nebo povoluje se. My máme všichni vědět 3–5 dní předem: Toto se chystá v takovém rozsahu a ministerstvo to zdůvodněně dává a dá se to připomínkovat a dá se říkat: Proč dáváte osm až deset pro důchodce a ne 7–9 nebo 7–11. Tady je prostě skupina, která se stanovila jako nejchytřejší na celém světě, kteří jenom zakazují a vůbec nekonzultují se zbytkem společnosti,“ dodal Benda.

