Marian Kechlibar si přečetl, co žádá německá kapitánka od EU. A zhrozil se: Masakr všech zúčastněných!

Německá kapitánka lodi Sea Watch 3 Carola Rockete, která převezla desítky žadatelů z Afriky do Itálie, a to proti vůli italských úřadů, poskytla rozhovor deníku Bild. Když si ho přečetl matematik Marian Kechlibar, neudržel se...

Jednatřicetiletá německá kapitánka lodi Sea Watch 3 Carola Rockete v rozhovoru pro deník Bild prohlásila, že v tuto chvíli máme povinnost přijmout na půl milionu lidí, kteří v Libyi čekají na svou příležitost požádat o azyl v Evropě. Kapitánka se domnívá, že jim musíme tu šanci dát. Už proto, že evropské mocnosti kdysi kolonizovaly Afriku a podle německé kapitánky nesou odpovědnost za to, jak Afrika vypadá dnes.

Matematik Marian Kechlibar by prý rád věděl, zda není třeba pustit do EU všechny obyvatele Libye, když je to tam podle kapitánky tak tragické.

Jenže podle mladé dámy nejde jen o půl milionu uprchlíků z Libye, jde prý o všechny klimatické uprchlíky, kteří se dřív či později dají do pohybu. I v jejich případě má prý EU povinnost pomáhat. Kechlibar však v této souvislosti připomíná, že tady nejde jen o půl milionu lidí, ale o stovky milionů lidí, jejich příchod do Evropy by nás fakticky zničil.

Docela dobrým pojmenováním pro takovou ideu a její realizaci je morální kamikaze. Kamikaze proto, že kdyby se záměr měl povést v úplném zamýšleném rozsahu, skončí masakrem všech zúčastněných. Dostalo-li by se byť jen deset procent „klimatických uprchlíků“ ze Sahelu, Blízkého východu, Indického poloostrova či rovníkové Afriky do Evropy, šlo by o stěhování národů větší než to, které kdysi ukončilo existenci Západořímské říše; o sto procentech ani nemluvě.

„Výrazem ‚kamikaze‘ zároveň vystihujeme ofenzivní charakter páně kapitánčina počínání. Řečeno slovy Pepy, pivního uprchlíka z restaurace Na Kovárně (utekl od pípy s gambrinusem k výčepu, který poskytuje větší kvalitu): ‚Ta se s tím nesere!‘,“ citoval matematik jednoho z voličů.

Zdálo se mu, že rozhovor s německou kapitánkou připomínal vlastně náboženské kázání na téma, co musíme udělat, a varování, že nemáme na výběr. Češi jsou však proti podobným kázáním značně skeptičtí. A nejen Češi, kdyby si její slova přečetli italští voliči, pravděpodobně by německé kapitánce řekli své.

