Půl milionu lidí musíme okamžitě pomoct s přesunem do Evropy, vyzývá německá kapitánka

„Prosím, přijeďte způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí,“ požádala německá kapitánka lodi Sea Watch 3 Carola Rackete reportéry německého deníku Bild, když ji žádali o rozhovor. Splnili její přání. A ona jim na oplátku sdělila, že je bytostně přesvědčena, že žadatele o azyl přivezla do Itálie v souladu s mezinárodním právem a že musíme pomoct až půl milionu lidí, kteří v africké Libyi žijí ve strašlivých podmínkách.

„Jsem přesvědčena, že jsme jednali v souladu se zákonem,“ řekla jednatřicetiletá žena, která se odvolává na námořní právo, podle kterého je loď povinna poskytnout pomoc lidem v nouzi. „Zákon také říká, že jsme museli tyto lidi přivést do nejbližšího bezpečného přístavu, a to je Lampedusa,“ dodala německá kapitánka jedním dechem s tím, že kdyby žadatele o azyl nechala vyložit v Tunisku nebo v Libyi, vlastně by porušila zákon, protože nejde o zcela bezpečné země.

Kapitánka je navíc přesvědčena, že je povinností nás Evropanů přijmout na svém území i klimatické uprchlíky. V tuto chvíli sice žadatelů o azyl není mnoho, ale Rackete nepochybuje, že přijde doba, kdy bude mnohem hůř.

„Německo a další evropské země mají historickou odpovědnost za životní podmínky v Africe už od dob koloniální éry. Dnešní mocenské vztahy byly ustaveny Evropou,“ pokračovala kapitánka. Jen v Libyi dnes přežívá na půl milionu lidí, kterým musíme podle německé kapitánky bezodkladně pomoct. „Musíme jim okamžitě pomoct s bezpečným přesunem do Evropy,“ poznamenala žena.

Nevidí žádný strop v počtu lidí, kterým máme pomoct. Inspirací nám prý může být Libanon nebo Jordánsko.

