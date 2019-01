Martin C. Putna hovoří: Exekutor vtrhl na Kliniku, rozmlátil zařízení, udělal nepořádek. Vždy to tam bylo uklizené, sympatické, bez drog. Doplatili na to, že podporovali uprchlíky

Exekuční vyklizení žižkovské Kliniky začalo ve čtvrtek, po odchodu aktivistů už jsou přízemní prostory budovy prázdné a začaly zabezpečovací práce. Někteří aktivisté však stále zůstávají na střeše Kliniky. Situaci v Interview Plus v Českém rozhlase okomentoval literární historik a pedagog Martin C. Putna, který se řadí mezi zastánce autonomního sociálního centra. „Klinika je fenomén. Politici jí nejprve fandili, zlom přišel s uprchlickou krizí,“ říká.

Aktivisté budovu na pražském Žižkově patřící Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) obsadili na konci roku 2014, využívali ji k přednáškám či koncertům. Smlouva o výpůjčce, kterou se státem měli, však vypršela. Putna říká, že je ssmozřejmě pro dodržování zákonů. Zároveň si ale všímá, že na hraně zákona se u nás dějí různé věci a jde o to, jestli to společnost toleruje, nebo ne.

Pokud věci na hraně zákona dělají mocní, bohatí nebo politici, tak se podle historikova názoru snášejí naopak velmi dobře. Putna se tak vrací do minulosti Kliniky pro bližší pochopení jeho pohledu na celou situaci.

Z počátku političtí zástupci s prací aktivistů v prostorách Kliniky sympatizovali. „Chodili za nimi různí politici se slovy, že jejich práci chtějí podpořit, vždyť barák stejně chátrá. Pokusíme se nějak vymyslet, aby to šlo,“ řekl Putna a dodal, že to byla klíčová věta, která zaznívala.

„Pak ale došlo ke změně společenské vůle. Přišla s uprchlickou krizí. Klinika totiž uprchlíky podpořila a následně na ně zaútočili nějací náckové,“ říká historik.

Politici totiž najednou zjistili, že zde existuje silná protiuprchlická vlna. Kdo byl pro, byl fuj. To byl prý důvod, proč se náhle od Kliniky všichni odvrátili, míní Putna. „Teď už o nich nikdo nemluví jako o centru, které dostalo Cenu Františka Kriegla Charty 77, teď se na povrch dostala pouze právní stránka, podle které jsou tam nelegálně,“ dodává.

Kliniku Putna označuje za fenomén, jakým byli ve své době například The Plastic People of the Universe. Zavzpomínal, že když v 70. letech a za normalizace zahájili činnost, byla proti nim vysílána nejedna dehonestující reportáž. „Na jejich stranu se při soudu postavili lidé jako Václav Černý, Jan Patočka, Václav Havel, Jaroslav Seifert a další, kteří jejich hudbu přitom neměli rádi,“ říká.

„Dnes je současná česká společnost ohrožena autoritářstvím,“ říká pedagog, podle kterého se dnes stalo tolerovanou normou zastávat nacionální, xenofobní a nenávistné postoje.

Závěrem se Putna pozastavuje také nad tím, jak dnes Kliniku dehonestují média, a nazývá to manipulací. Zvlášť TV Prima se podle něj snažila je představit jako feťáky a bordeláře. „To exekutor rozmlátil zbylé zařízení a to pak předvedli divákům. Klinika byla naopak vždy uklizené, úhledné a sympatické místo bez drog,“ uzavírá literární historik a pedagog.

