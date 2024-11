Mašín zničil ČT: Sleduju vás a brečel bych. Trumpovi ukradli volby

Josef Mašín před kamerami České televize otevřeně řekl, že volby v USA v roce 2020 nebyly férové. „V Pensylvánii v roce 2020 vyhrál Donald Trump,“ pronesl Josef Mašín do kamer na adresu republikánského prezidentského kandidáta. Pensylvánii prý před 4 lety Trumpovi ukradli. Anketa Budou volby v USA férové? Budou 3% Nebudou 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4400 lidí

„Já přeju Donaldovi, aby to vyhrál. To vyhrání se neodehraje dneska nebo zítra, ale v následujících týdnech. To se odehraje ne-li na bojovém poli, na ulici, tak se to odehraje u soudu. Protože demokrati se dobře připravili. Zapamatujte si slovo ‚insurgency‘. To bude důležité,“ padlo z úst Josefa Mašína. Insurgency v překladu znamená povstání. „Například v Pensylvánii při minulých volbách Donald Trump naprosto vyhrál. A soudy to pouze odmítly. Ty to odmítly přijmout ze strachu proti revoluci, která by mohla tady v Americe nastat a ke které nebylo daleko,“ pravil Josef Mašín.

Mašín toho však řekl ještě mnohem víc. Např. o Kalifornii.

„V Kalifornii jsou statisíce lidí, kteří tu volí bezprávně, kteří nejsou občany Spojených států. … To tady máte už přes 35 let. Ti všichni lidé tady chodí k volbám, aniž by byli občany USA. To je něco, co neuvidíte ani v Indii,“ rozčiloval se Mašín. „Tady můžou volit i mrtví i lidé, kteří v Kalifornii vůbec nebydlí a bydlí třeba na Floridě,“ pokračoval roztrpčený Mašín. „Já bych tady dostal volební lístek i kdybych přišel před 14 dny z Mexika. To je tady Kalifornie. A to není jen Kalifornie. To je dneska celá Amerika,“ nedal se zastavit Mašín.

Trump je podle Mašína člověk, který dá peníze tam, kam bude třeba. Bez něj se podle Mašína Amerika rozpadá a Kamala Harrisová, demokratická kandidátka na prezidentku, k rozpadu USA přispívá. Tak to vidí Mašín.

„O zločinnosti v Americe vy v Evropě vůbec neslyšíte. Já sleduju taky vaše zprávy v televizi a v novinách a nemůžu se tomu ani smát, já bych nad tím radši brečel, co vy tam těl lidem podáváte. Já slyším taky ve vašich slovech, ve slovech vašich moderátorů, kam oni míří a kde oni jsou,“ zaznělo z úst Josefa Mašína.

Trumpův volič Josef Mašín opět ukázal, že je náruživým konzumentem dezinformačních teorií a nepravdivých zpráv. Český neofašista a proputinovský kolaborant musí být nadšený z toho, jak to dnes v noci během přímého přenosu Mašín v televizi “nandal” nenáviděné ČT a jejim… pic.twitter.com/ohgGPLDOV8 — Jiří Hrebenar (@gisat) November 6, 2024

Martin Řezníček ho nepřerušoval. Jen po jeho promluvě konstatoval, že by měla existovat základní důvěra ve fungování institucí, má-li stát fungovat.

Poté se zeptal Josefa Mašína, v čem byl vlastně Trump lepším prezidentem, než třeba Joe Biden či Barack Obama.

A Josef Mašín prohlásil, že byl lepší absolutně ve všem. Že byl nejlepším prezidentem od dob Ronalda Reagana.

„Ekonomika byla během jeho prezidentství nejlepší, jaká zde byla od druhé světové války. Demokrati říkali, že on byl Putonovým agentem. Jedna lež vedle druhé. Vy jste bránili Bidena a prezentovali jste ho jako nějakého anděla. A když už to dál nešlo, tak ta hluboká žumpa ve Washingtonu, ti lidi přišli k Pepčovi Bidenovi a přestože vyhrál 87 procent hlasů demokratických voličů, tak oni mu nedemokraticky řekli ‚hele, zabal to‘. A ta další bez jedinýho hlasu, tak oni ji přesto nastolili. Nastolili Kamalu Harrisovou,“ soptil Josef Mašín.

Svou slovní kanonádu uzavřel útokem na Kamalu Harrisovou.

„Kamala Harrisová je neschopná ženská. Kdybyste ji poslouchali a rozuměli anglicky, slyšeli byste rozhovor s Donaldem Trumpem, tak ona nebyla schopna odpovědět na jedinou otázku,“ uzavřel bojovně Mašín s dovětkem, že kdyby si na pódium nepřiváděla spoustu umělců, nedokázala by lidi zaujmout.

Psali jsme: Rozhodnou ženy, hádá Dušan Neumann. Trump a Harrisová v těsném boji První státy, první součty: Očekávané vedení pro Trumpa Trumpova cla a české patolízalství. Švihlíková o světě, do kterého se možná zítra probudíme Trump odvolil. A vysvětlil, zda uzná výsledky