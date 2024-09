Mašina Fiala, jásal poradce po Partii. „Franto, už to nefunguje“

Premiér Petr Fiala o víkendu zavítal do České televize nebo na CNN Prima NEWS, kde opětovně vysvětloval odvolání Ivana Bartoše. Při opakovaných dotazech už to leckdy nevydržel a na svoje poměry se nechal pohltit emocemi a zvýšil hlas.

„To, že se Piráti nyní podle Fialy tváří jako malé děti a nedokážou situaci unést, to nic nemění na podstatě, že digitalizace stavebního řízení ani po třech měsících od svého spuštění nefunguje. Mojí povinností je to napravit, a to jsem udělal,“ vysvětloval opětovně Fiala.

Moderátorka Tománková ale zmínila, že mnozí měli výhrady spíše k formě, kterou odvolání Bartoše proběhlo. Na to Fiala všechny překvapil vtípkem o zajícovi.

Premiér Fiala v Partii předvádí zajíce

„Jaká forma? Tak formu možná nemám nejlepší. Starý profesor možná neosloví každého. Tak si mám nasadit takhle uši jako zajíc?“ reagoval Fiala s nadsázkou a poté se zasmál.

„Jaká forma? Tak formu možná nemám nejlepší. Starý profesor možná neosloví každého. Tak si mám nasadit takhle uši jako zajíc?,“ řekl Petr Fiala v Partii. pic.twitter.com/pypgFwLdzU — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) September 29, 2024

Tato nová podoba premiéra, který už nadále nechce být nudným profesorem politologie, ale po vzoru opozičních politiků se umí rozvášnit i přidat nějaký ten vtípek, zaujala například Mirka Topolánka, který prohlásil, že Fiala je ve formě. „Vyčítají mu, že je moc slušný, akademický a měkký. Ukázal, že dokáže být tvrdý, čitelný, sarkastický a vtipný,“ reagoval Topolánek.

1. Fiala je (ne)překvapivě ve formě

2. Vyčítají mu, že je moc slušný, akademický a měkký. Ukázal, že dokáže být tvrdý, čitelný, sarkastický a vtipný

3. Vsadil na Spolu celou hru a existenci, a to je hodno respektu

3. S kampaní do krajů mám déjà vu z 2008 https://t.co/ZKqPWPHa9Z — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) September 29, 2024

Jeho příspěvek sdílel i poradce premiéra František Cerha. Ten přidal poznámku, že lidé budou příští rok v parlamentních volbách vybírat mezi tímto novým Fialou a mezi politiky, kteří dorazili za Milošem Zemanem.

„Petr Fiala jel v Partii jako mašina. Za rok budeme mít na výběr, buď Fialu a spol., nebo sestavu z včerejší oslavy na Hluboké. Každej si bude muset vybrat sám,“ prohlásil Cerha.

.@P_Fiala jel v Partii jak mašina.

Za rok budeme mit na vyber, buď Fialu a spol, nebo sestavu z vcerejsi oslavy na Hluboke.

Kazdej si bude muset vybrat sam. — Frantisek Cerha (@Cerha) September 29, 2024

Cerha tím narážel na oslavu narozenin exprezidenta Miloše Zemana, kde se sešla řada politických lídrů jak ze zahraničí, tak z české politické scény. Popřát bývalému prezidentovi přišel mimo jiné lídr ANO Andrej Babiš, šéfka STAČILO! Kateřina Konečná, za SPD Radim Fiala nebo také Jindřich Rajchl ze strany PRO a Petr Macinka z Motoristů.

František Cerha patří do nejužšího týmu českého premiéra a zároveň se řadí k jeho nejbližším lidem. Jednak obsadil pozici Fialova tajemníka, ale pravdou je, že kromě zpracovávání podkladů pro různá jednání působí i jako jeho poradce. Jeden z nejbližších. Obvykle je na různých akcích totiž vidět v těsné premiérově blízkosti a v rozhovoru s ním.

Je také znám jako aktivní uživatel sociálních sítí, kde vystupuje nezřídka velmi útočně a ostře. Oficiálně je Cerha tajemníkem premiéra, nicméně jeho role je velmi důležitá i při odrážení různých útoků na premiéra a tvoří jakýsi Fialův štít, který ho chrání.

I nyní se nad jeho výroky někteří pozastavili, měli dojem, že se zde premiérův tajemník snaží vyhrožovat, což Cerha odmítá.

Jiní se smáli a brali oslavný text o mašině jako další potvrzení bezradnosti.

Karel Paták, známý svým výrazně provládním profilem Visegrádský jezdec, napsal: „Franto, to už nefunguje".

Takže nakonec dorazil Cerhovi do vlákna na pomoc Pavel Novotný, starosta Řeporyjí. „To je stejně, demokraticky se rozhodnout jít volit ta hovada. Já bych se šel radši utopit," nechápal.

A nakonec poradce Cerhu oslovil bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil: „Dáváš, Franto, za pravdu mým nejtemnějším obavám. Že totiž ta kampaň 2025 nebude o tématech. Ale bude to “my = demokracie” vs “oni = Rusko”. Nevím, kdo vyhraje, ale vím, že už to tady pak nikdo nikdy nedá dohromady".

