Máte krásné nohy, řekl Ringo Čech Krnáčové. A Jaromír Soukup sám sebe označil za...

„Na ceny bytů má vliv stavební zákon a to, jakým způsobem může investor získat povolení ke stavbě,“ podotkla Krnáčová. „Nedávno jsem mluvila s developerem, který staví komplexy bytů, a on mi říkal, jak někteří bojují proti stavbám, například proti budoucím sousedům. Nebo proti mateřským školám, že děti křičí,“ dodala prmátorka.

„Nemyslím si, že by město mělo být developerem, ale mělo by se všemi možnými způsoby zasadit o urychlení té výstavby,“ míní Krnáčová. Určitý kontingent bytů by podle ní mělo město koupit od developerů pro nájemní bydlení.

Krnáčová pak hovořila i o korupci na magistrátě. „Byla tam vždycky. Jsme v Čechách,“ doplnil Soukupa jeho „sparing“ partner v pořadu František Ringo Čech. „Neříkám, že to je stoprocentně pryč, ale pokud já vím, tak mně nic nenabízel a já jsem nic nepožadovala. To je proti mým etickým principům,“ sdělila Krnáčová, jež na sobě měla šaty a děrované silonové punčochy. A právě ty zaujaly Ringo Čecha. „Máte krásné nohy,“ podotkl k primátorce.

„Kaplického knihovna se utopila ve zbabělosti,“ podotkla pak Krnáčová k nové výstavbě v Praze, která stojí. „Ztroskotalo to na zbabělosti politické,“ řekla Krnáčová. Čech pak dodal, že si pamatuje slova exprezidenta Václava Klause, že se nechá k té „chobotnici“ na protest připoutat. „To by bylo krásné,“ řekl Čech. „Že jo,“ dodala Krnáčová se smíchem.

Technicky by podle Krnáčové šlo ještě Kaplického knihovnu zrealizovat. „Je to Národní knihovna, investorem musí být stát,“ sdělila Krnáčová. František Ringo Čech se následně rozčílil nad tím, že se Karlův most bude opravovat 30 let. „Bude se opravovat za chodu,“ dodala Krnáčová, jež se stavebníkům nechce do oprav míchat.

Pražská primátorka pak pochválila městskou hromadnou dopravu, že je čistá a bezpečná. „Věřím, že každá další oprava i uzavírka bude lépe komunikovaná,“ poznamenala pouze Krnáčová.

Závěrem se pak Soukup označil za feministku a zeptal se Krnáčové, jak vnímá rovnoprávnost mužů a žen. „Je to individuální. V mém povolání je největší problém srážka s blbcem. Je pravdou, že je to práce, kterou nedoporučuji mnoha ženám, které mají malé děti. Já jsem vychovávala své děti sama, tak mě to asi determinovalo, že jsem tvrdší než ostatní,“ uvedla Krnáčová. „Ženy v Česku mají dobře nakročeno. Spíš mi je líto těch mužů,“ zakončila Krnáčová.

autor: vef