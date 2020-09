Matematik Kechlibar je ve varu. Otevřeně napsal, co by nejradši provedl čínskému velvyslanci. Je to síla

reklama

Pokud by si měl Kechlibar zvolit mezi Čínou nebo Tchaj-wanem, jednoznačně by zvolil Tchaj-wan. „Kdybych si měl vybrat, rozhodně bych raději žil na Tchaj-wanu než v Číně. Tím jsou určeny i mé soukromé sympatie. Navíc mě rétorika Číňanů dráždí – a nevěřím, že v tom podráždění jsem sám. Při poslechu hlášek o tom, jak Vystrčila přinutí ‚zaplatit vysokou cenu‘ mám chuť předvolat čínského velvyslance, postavit jej zády k bezedné jámě a názorně mu vysvětlit, že tady je Sparta,“ píše komentátor úvodem.

„Být, či nebýt něčí rohožkou, je totiž primárně duševní stav, ne otázka prostého počtu obyvatel nebo HDP na hlavu. Nemusíme-li se klanět před Němci, proč bychom měli před Číňany,“ pokračuje Kechlibar.

Zamýšlí se proto nad strategickými úvahami do budoucna. „Je lepší se připravit na to, že ty tlaky i u nás prostě budou, že budou sílit, a jednat podle toho. K tomu patří i jasná rozhodnutí, co chceme dělat, a co ne, co nějak podmíněně, co za žádných okolností,“ zdůrazňuje Kechlibar.

„Co by tedy vláda, parlament atd. měly udělat, je nějaký ‚fahrplan‘. Toto je zrovna jedna z těch prací, za které je platíme, utváření zahraniční politiky a stanovení trvalých zájmů. Tady je asi nejslabší prvek celé té aktuální Vystrčilovy cesty. Cesta by ideálně měla být součástí nějaké jasně definované doktríny, ne jenom jednorázovým ad hoc aktem, u kterého si nikdo není úplně jist, co po něm bude následovat, nebo ne. Bohužel si myslím, že si tím nejsou moc jisti ani ti nahoře a že tak trochu ‚testují vody‘, co se vlastně stane,“ všímá si Kechlibar.

Budoucnost cizích investic v Číně je dlouhodobě nejistá, a dost možná i budoucnost vývozu do Číny jako takového (zboží s vysokou přidanou hodnotou). Teď se dá nepochybně ještě obchodováním v Číně vydělat. „Půjde to ale ještě někdy za deset let, až budou skoro všechny evropské výrobky mít čínské ekvivalenty, které budou asi nejen levnější, ale navíc na vnitročínském trhu nějak systematicky podporované proti těm cizím (cla, zákazy, regulace)?“ ptá se Kechlibar.

„Čechy, Brity nebo Němce – z jejich pohledu my bílí barbaři tak trochu splýváme – Číňani vykopnou z těch skutečně zajímavých obchodních pozic při první vhodné příležitosti, ať už budou naši politici létat na Tchaj-wan přímo nebo s přestupem. Pokud to tak ale je, nemá valný smysl se trápit otázkou, jestli jsme jim zrovna diplomaticky nešlápli na bolavé kuří oko,“ uzavírá publicista Kechlibar svůj komentář.

