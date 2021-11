MeSES radí vládě: Testovat, nebo zavírat! A to chcete?

reklama

Skupina expertů dnes představila svá doporučení a návrhy, které by podle nich mohly pomoci v boji s koronavirem. Epidemie podle nich bude pokračovat i příští rok. MeSES působí nezávisle poté, co se s ní v květnu Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo spolupráci ukončit. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 22% Ne 65% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 1334 lidí

„Všichni vnímáme, že číslo patnáct tisíc pozitivních stále poroste, porostou hospitalizace, poroste obložnost JIP. A opět slýcháme jako vždy, že máme robustní zdravotní systém, který všechno zvládne. Že není třeba se moc znepokojovat, že určitě jsme dostatečně promořeni. A že je všechno vlastně v pořádku. Tohle je ale deja vu od Ministerstva zdravotnictví. Víme, že klinická skupina je vždy o krok pozadu. A my tady nepřicházíme s nějakým novým lékem, my přicházíme osobně zdůraznit to, co už opakujeme rok. To znamená: nemůžeme se opřít jenom do očkování, ale musíme dělat i všechno ostatní, které s tou epidemií souvisí. A to je zejména trasování, testování,“ rozhorlil se Smejkal.

Chápe, že je tady únava z pandemie, což se projevuje i v určité polarizaci společnosti. „Proto děkujeme i v médiích, že pravdivě a pravidelně informují o situaci. Musíme opakovat, že koronavirus není chřipka. A musíme to opakovat dále a dále,“ dodal Smejkal, že jeho skupina navrhuje tzv. levná opatření. „Opakujeme neustále, že testování a trasování je důležité. Vidíme, že se to neděje. Ani to očkování není ideální,“ míní Smejkal, že nesmíme neustále spoléhat jen na robustní zdravotní systém.

Členka MeSES Ruth Tachezy následně představila body stanoviska, kdy podle jejích slov je důležité mimo jiné dosáhnout vyšší proočkovanosti. „Cesty, které by k tomu měly vést, jsou především proočkování rizikových jedinců, především poskytování třetích dávek. Důležité je jak finančně, tak personálně posílit mobilní očkovací týmy, protože víme, že nižší proočkovanost je právě v těch regionálních místech. Důležité je také podpořit praktické lékaře, aby dále aktivně vyhledávali neočkované a vysvětlovali důvod, proč je to důležité a jak je to bezpečné,“ zmínila Ruth Tachezy a hovořila rovněž o navýšení počtu testů. „Je důležité včas diagnostikovat infikované jedince, kteří mohou využít i následnou léčbu,“ zmínila.

„Důležité je, abychom nemuseli zavírat školy, testovat ve školách. V podstatě jiná cesta než frekvenční testování není, jediná další cesta je právě školy zavírat, nebo dávat do karantény. Ve vysokých školách stejně jako ve firmách vyžadovat T-N-O. A samozřejmě vyžadovat všude v těchto prostorách respirátory,“ zdůraznila Ruth Tachezy.

Apelovala také na ochranu dýchacích cest. „Ve školách, když budeme mít testy, můžeme si představit, že ve třídách můžeme mít děti bez roušek, pokud to bude dostatečně vyváženo frekvenčním testováním,“ zmínila také.

Testy v Česku potvrdily v úterý 14 539 případů koronaviru. Je to nejvíc od poloviny března. V nemocnicích je s covidem-19 téměř 3 300 lidí. Z 3 295 hospitalizovaných s covidem je 486 ve vážném stavu, nejvíc od počátku května. Denní počet úmrtí tento měsíc neklesl pod 30, dostal se i nad 50.

Vláda dnes nově schválila, že od 15. 11. se budou muset povinně testovat pracovníci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří nejsou očkovaní proti covidu, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území ČR, budou mít očkování proti covidu-19 hrazeno z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. A studenti vysokých škol v učebnách nad 50 lidí budou od 15. listopadu muset nosit respirátory i v rámci výuky.

V pátek se pak znovu sejde vláda, která projedná další opatření proti covidu-19. Situace není dobrá, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO).

