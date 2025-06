„Až se přijde na to, kdo...“ Dostál popsal divnou návštěvu ve Štrasburku

Zatímco přestupková komise Městské části Praha 8 vyšetřuje její přestupek, jela do Štrasburku ,,stíhat” europoslance Ondřeje Dostála a Kateřinu Konečnou ze Stačilo! A lidem, které mohla poškodit, zde natáčí provokativní video vzkaz. Řeč je o aktivistce Oldřišce Blujové, která spolu s Vojtěchem Pšenákem pracuje pro recidivistu Mikaela Oganesjana, syna arménských migrantů, který operuje pod různými variacemi Mike je Pán nebo Detektiv Mike. Ten provozuje na platformě HeroHero kanál s problematickým obsahem, který mu vynáší kolem tří milionů korun měsíčně.

Natáčí provokativní videa na hraně zákona a za ní a prodává je svým odběratelům. Dlouhodobě před ním varuje Česká televize, levicoví investigativci jako je Apolena Rychlíková či konzervativní novinář Pavel Cimbál. Soudům se recidivista Oganesjan vyhýbá a k řadě lidí už má zakázané se přiblížit. Posílá tedy do terénu najaté lidi, kteří již též čelí řadě trestních či přestupkových oznámení a poukazují tak na mezery v zákoně a paralyzují bezpečnostní složky i soudní systém.

Nyní se Blujová a Pšenák vydali do Evropského parlamentu a natáčí zde. Jak to vypadá a co s tím, o tom jsme si povídali s Ondřejem Dostálem pro ParlamentníListy.cz

Tato skupina, které se poslední dobou začalo říkat „gang“, protože splňuje definici organizovaného zločinu nebo aktivit na jeho hraně, si poslední dobou vzal na mušku vás – především politiky ze Stačilo! Čím si to vysvětlujete? Čím je tak přitahujete?

Nevím, protože se ze zásady nestýkám s póvlem. Spoluobčany typu Oganesjana, Blujové či Pšenáka obsluhují jiní politici - třeba Zdechovský nebo Farský. Svůj k svému. Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7815 lidí



Co se stalo tento týden ve Štrasburku. Recidivista Oganesjan vyslal do Štrasburku své oblíbené duo Vojtěcha Pšenáka a Oldřišku Blujovou. Ti vás a Kateřinu Konečnou zde podle svých slov pronásledovali. Můžete popsat z vašeho úhlu pohledu, co se stalo? A jak to probíhalo?

No, pronásledovali… Ten Pšenák je velmi tlustý, na mladého člověka až morbidně. V lékařském slangu se takovým říká „podčtvercoví“ - víc kilo na šířku než centimetrů na výšku. U jednacího sálu se pokusil otravovat s tím svým mikrofonkem, ale narazil - na architekturu.

Štrasburský parlament, jako spoustu věcí v EU, projektovalo nemehlo. Je krásný, ale chodby udělali úzké a procpat se tam v čase oběda je problém i pro ty, kdo nedosáhli jateční hmotnosti. Takže Pšenák se po pár metrech zasekl v davu europoslanců jak rezavý granát z muniční iniciativy v ukrajinském kanónu a dál je mi jeho osud neznámý.

Kateřinu Konečnou asi zastihl v klidnější chvíli, takže jí zvládl stalkovat až do jídelny. Samozřejmě nelegálně, protože mimo prostor pro veřejnost neměl co pohledávat, natož tam někoho natáčet. S Pšenákem či Blujovou se nikdo mazat nebude, ale až se zjistí, který europoslanec je do baráku přivedl a pak je pustil z vodítka, bude z toho mít disciplinární průšvih, protože za návštěvy odpovídá.

Europoslanec @dostalondrej se bojí otázek a raději utíká. Jako obvykle. pic.twitter.com/gOXGGfCLzD — Pérák (@prazskyperak) June 19, 2025

Nedávno byli tito dva a bývalý člen Mladé ODS Adam Bouša, včetně Oganesjanovy partnerky, která je jednatelkou společnosti, která inkasuje miliony za tato problematická videa, hosty v pořadu ČT Máte slovo, kde jste byl mimo jiné hostem. Oganesjan tam sám nebyl. Zlé jazyky tvrdí, že se poslední dobou už nemůže na akcích objevovat, protože má k většině lidí zákaz přiblížení a také se bojí, protože se vyhýbá soudu. Nicméně toto jeho komando, které se dostalo do poměrně skromného publika vás tam poté pak pronásledovalo s kamerou. Podobně jako tento týden ve Štrasburku. Jak to probíhalo, co jste jim řekl a jak byste to celkově okomentoval?

Neříkal jsem jim nic - viz zásada o póvlu. Rád diskutuji i s oponenty, bez rozdílu vzdělání, věku či majetku, ale zde není o čem. Tak jsme se prošli kolem budovy a když se Blujová s Pšenákem zadýchali, což vzhledem k jejich konstituci netrvalo dlouho, odjeli jsme autem domů. Jejich obtěžování má charakter přestupku, ale co s nimi, jsou to chudáci.

Jestli něco oceňuji, tak disciplínu všech těch lidí na demonstracích či mítincích, které tahle skupina otravovala – kdyby to samé Oganesjanové zkusili třeba na fotbalové ultras, nebo na demonstranty ve Francii, sbírali by je po příkopech.



Jak si vysvětlujete, že tito lidé poslední dobou mají čas na to, chodit a natáčet, organizovat natáčení, ale z různých důvodů se omlouvají z úředních jednání a soudních stání, ta se musejí kvůli nim přesouvat a vše se protahuje, prodlužuje? Oganesjan už poněkolikáté nedorazil na své soudní stání. Tvrdil, že má teplotu. Přes svého právního zástupce vzkázal, že soudkyni i celý senát považuje za podjatý. Ten se tedy bude muset vyměnit. Neumí své chování obhájit a jediné, co jim zbývá, je oddalovat soudní jednání a paralyzovat a sabotovat systém. Jak tyto antisystémové delikventy v demokratické společnosti řešit?

Blujová je bezvýznamná. A kdyby ten Oganesjan zkusil na policisty to, co zkouší tady, byl by MikeJeMrtvola. U nás si teď každý grázl může dovolit napadat lidi, ničit majetek, denně rušit noční klid, sprostě nadávat dětem či starým lidem, a občanů se nikdo nezastane. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18038 lidí

Jsem právník a z přesvědčení demokrat, ale je stále těžší vysvětlovat občanům, že nemají chtít změnu režimu a vládu tvrdé ruky. Že jejich práva účinně ochrání nástroje demokracie, policie, soudy. Mají mě za naivního. Protože kolik let trvalo, než konečně zavřeli do basy Novotného z Řeporyjí? Kdy půjde sedět Oganesjan?

Stát musí účinně zasahovat proti bezpráví, ať už jde o přestupky proti občanskému soužití, nebo třeba vynucování úplatků ve zdravotnictví jinak lidé přestanou věřit v právní stát, začnou spoléhat na svévoli a mafie poskytující ochranu tam, kde stát selhává, jako ti běžní Italové v románu Kmotr.

Jak toho dosáhnout? Pomozte nám ve volbách vyměnit Rakušana s Blažkem (nyní Decroix) a my zajistíme, že spravedlnost a vnitro budou zase sloužit občanům a zákonu a ne mafiím a bitcoinu.

Pozdrav pro @xcimbal a další existence co se diví kde jsme :) Jsou důležitější lidé než tyhlety nuly. pic.twitter.com/ZfrjJlQR4c — Pérák (@prazskyperak) June 18, 2025

Co dělat s problematickou platformou HeroHero? Mohla by pomoci nová regulace těchto aktivistů influencerů, kterou se pokouší zavádět RRTV? Platforma začíná být poslední dobou plná takzvaného odpadu – tedy lidí, kteří jsou banováni nebo shadowbanováni na Youtube – jako třeba Oganesjan. Na HeroHero dává záběry, kde zesměšňuje lidi. Platforma se vyhýbá odpovědnosti, šíří obsah a inkasuje obrovské výdělky. Jen výnos za Oganesjanův kanál se odhaduje zhruba kolem 3 milionu korun za měsíc. Blujová se sama chlubí, že za jednu „akci“ má od Oganesjana výdělek 500 euro a když je akce „úspěšná“, tak dokonce 1000 euro. Přijde vám toto normální a mělo by toto být legální?

Nepotřebujeme nové zákony a regulace. Stačí vymáhat ty, které máme. V zákonech jsou popsány přestupky a trestné činy narušující občanské soužití. Trestné jsou pomluvy. Za újmy na osobnostních právech lze požadovat soudní odškodnění. Bohužel trestní právo stát nevymáhá a vést civilní žaloby je tak zdlouhavé a drahé, takže se do toho většina občanů nepustí.

Kdyby stát a soudy fungovaly efektivněji, což dobrá vláda může zajistit, pololegální praktiky na HeroHero by čelily tolika žalobám, že by během krátké doby zkrachovaly.

Takže dejte svůj hlas Stačilo! a zbavíme vás, zcela dle platných zákonů, jak Novotných či Oganesjanů, tak velké korupce, od rozkrádání fakultních nemocnic po Dozimetr. Nebo ho dejte stávajícím stranám, ale pak nesmutněte, když se vám budou lumpové smát do očí.

Psali jsme: Dostál (Stačilo!): Tohle nebyl audit, ale šaškárna Dostál (Stačilo!): ČR nemá povinnost přijímat ukrajinské veterány Dostál (Stačilo!): Prezident nemá co „diktovat“ stranám ani voličům Volby za 40 bitcoinů. Dostál a další souvislost Blažkova skandálu