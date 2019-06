Média se chovají jako dobytek. Začalo to kolem krize v ČT. Petr Žantovský ke kauze Jakl a „atentátu“ na Feriho

Napadáním politicky exponovaných osobností začíná pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „Pana Jakla beru jako hybridní postavu mezi politikou a médii. Jako novinář začínal, jako člověk u médií znovu de facto působí tím, že byl zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na rozdíl od jiných zprůměrovaných a tuctovějších osobností má na naší scéně poměrně výraznou vlastnost. Nejenom že výrazně vypadá a má výrazné záliby jako rockovou hudbu, ale hlavně výrazně říká své názory. Říká je za sebe, říká je vždy a hlavně je říká celá léta pořád stejně, což se na naší scéně nehodí. My už umíme odezírat různým mediálním tlampačům, jaké jsou převládající nálady. Podle toho, co říkají, si umíme domyslet, odkud byli proškoleni, nebo jaká rétorika je teď trendy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ilustruje to na kauze migrace, která se táhne už bezmála čtvrtým rokem. „Na začátku všichni médiusové ječeli nadšením, jak je to bezvadné, že je paní Merkelová všechny pozvala, že to Německo zvládne, my to zvládneme a zavládne mír, pravda a láska. Pak když začaly první násilnosti, přepadání v Kolíně nad Rýnem i jinde, tak kancléřka změnila rétoriku, a té se následně chytli všichni ti průměrní médiusové a začali se vyjadřovat o něco opatrněji. Mluvím o tom proto, že Jakl to takhle nikdy neměl. Znám ho pětadvacet let, on má své názory, jsou stále stejné, nikdy se s nimi netajil a vždy šel zpříma do rizika. Bavil jsem se s ním po tom prvním napadení v pražském metru a on to vůbec nechtěl medializovat, protože říkal: ‚Nejsem jako Feri, nebudu chtít z banální zápletky vytřískat hrdinskou svatozář nad hlavou‘,“ prozrazuje mediální analytik.

Feri se stal obětí atentátu, o Jaklově napadení se téměř nevědělo

O to, že Jaklovo napadení v metru nakonec medializováno bylo, se postaral jeden šťouravý novinář. „Nebudu ho jmenovat, protože by z toho mohl mít ve svém zaměstnání problémy. Napsal panu Klímovi na Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, že mají ve svých preambulích, že hájí práva novinářů a že je budou chránit před ohrožením svobody slova, tak proč se tedy nevyjadřují k tak flagrantní věci, že byl v metru přepaden novinář Jakl a ještě k tomu ze zcela průkazně politických motivů, protože přitom křičeli něco o SPD. Mimochodem Jakl v ní není a nikdy nebyl, natož aby byl jejím lídrem, jak v tom metru mělo zaznít. Takže to bylo opravdu bizarní. Teprve na základě tohoto podnětu se ten novinářský institut rozhýbal a napsal neslané nemastné prohlášení ve smyslu, že nesouhlasí s tím, aby se mlátili novináři,“ přibližuje Petr Žantovský okolnosti, za nichž se tato informace dostala na veřejnost.

Ve vyjádření onoho institutu cítí jakoby vsunuté jedno malé „ale“ ve smyslu, když oni mají někteří extrémní názory, tak bez ohledu na to by se neměli mlátit. „Ono to zní trochu kultivovaněji, ale lze to číst mezi řádky. Teprve poté, co se k tomu musel na základě toho podnětu vyjádřit tiskový institut, se rozběhly články na Hlídacím psu a jiných médiích. Do té doby si toho téměř nikdo nevšiml. Srovnejme to s tím, jak se poslanec Feri říznul o rezavý parapet v hospodě v Boršicích a tím mediálním tancem. Vypadalo to, že se chudáček stal obětí atentátu a mezinárodního spiknutí, které mělo za cíl zbavit Česko ústředního demokrata. Nadsazuji to a trochu zlehčuji, ale humbuk kolem toho trval několik dní a byl naprosto evidentním plusem pro pí ár pana Feriho. Kolem pana Jakla se tenhle tanec neodehrával,“ připomíná mediální odborník.

Radní by podřezával prezidenta jako svini, Sobotka vytáhl ojebání

Považuje to za správné, protože nejde o něco, kolem čeho by se měly provádět politicko-mediální tance. „Je to o tom, aby se na to upozornilo a aby policie nebo jiné orgány činné v trestním řízení konaly a aby se něco dělo proti tomu, aby tento fenomén nebyl tak běžný v naší společnosti. Samozřejmě to souvisí se zhrubnutím společnosti jako takové. Radní za nějakou stranu a předseda její místní organizace prohlásí, že mají podříznout prezidenta jako svini, a dlouho se nic neděje. Teprve když v Parlamentních listech a pár dalších upozorní na to, že sice přišel o partajní předsednickou funkci, ale ve straně zůstal i po něčem tak nehorázném a nepřišel ani o funkci radního v Jesenici, tak teprve poté zareagovala ODS a vyloučila ho. Radním ale asi zůstane, pokud se koaličně nedohodnou jinak, i s tímhle šrámem na prestiži, což je dost drama,“ míní Petr Žantovský.

Ruku v ruce se zhrubnutím společnosti přicházejí množící se násilnosti z politických důvodů, jako byl druhý útok na Ladislava Jakla. „Tyhle úkazy jsou důsledkem toho, jak jednají média i politici. Politici jednají tak, jak jim média dovolí. Vzpomeňme, jak pan Bohuslav Sobotka ze sebe celá léta nevypustil sprostější výraz než ‚do háje‘, ale najednou začal používat výraz jako ‚ojebat‘ někoho a podobně. To je výraz, který patří do úst úplně jinému člověku než tehdejšímu premiérovi, který si zakládal na korektním vystupování. Na tom je to dobře vidět. Pak už je to jedno. Jeden politik v Parlamentu nazve druhého ožralou, ten ho naopak zlodějem. A proč? No protože média jsou toho plná. Neustále zdůrazňují, že některý politik má náklonnost k alkoholickým nápojům, a ten druhý, že je zlodějem nebo člověkem kriminálního typu. Jména si každý dokáže dosadit sám,“ nepochybuje mediální analytik.

Veřejnoprávní média místo k soudržnosti přispívají k rozvratu

Nynější stav zhrubnutí společnosti zazlívá sdělovacím prostředkům. „To jsou všechno posuny, do nichž nás média v podstatě vtlačují tím, že se chovají jako dobytek. Doslova a do písmene jako dobytek. Jak mají potom přispívat k normotvorbě, k jednomu z nejpodstatnějších významů a důvodů existence médií? Vždyť jejich smyslem je nejen to, aby informovala, ale také edukovala a přispívala k seriózní normotvorbě ve společnosti. Ta veřejnoprávní to dokonce mají ve svých zákonech, že mají přispívat ke kohezi společnosti, ke vzájemnému porozumění napříč různými specifikami náboženskými, sexuálními a tak dále. Ale ona k ničemu z toho nepřispívají. Přispívají výhradně k rozvratu, protože rozvrat je mediálně sexy,“ vysvětluje tento jev Petr Žantovský.

Vychází mu z toho, že jsme se stali obětí svých vlastních tolerancí a svých vlastních chyb. „Tohle všechno, když to sečtu a podtrhnu, začalo někdy kolem té bláznivé televizní krize v roce 2000, kdy najednou zaznělo, že Česká televize patří těm, kteří v ní pracují, tedy novinářům. Novináři jsou tedy pány nad našimi životy. Naši poslanci, které jsme si zvolili, to vzali na vědomí, ustoupili, polekali se té údajné moci novinářů a dnes sklízejí důsledky. Protože ti novináři tu moc opravdu uplatňují a činí ze společnosti džungli. Kam to povede, nemám tušení. Ale ten Jaklův případ je naprosto hrozivým mementem,“ odkazuje mediální odborník na dva fyzické útoky na člena RRTV.

Socialismus z Východu jsme vykopli, vrací se k nám ze Západu

Jako druhé téma nemůže nevybrat téma voleb do Evropského parlamentu. „Humbuk kolem nich byl dán tím, a to řekli už mnozí přede mnou, že tradiční lidovecké a socialistické struktury v těch frakcích Evropského parlamentu se začaly při pohledu na vývoj v jednotlivých zemích bát o svou hegemonii. Proto se tak mocně vytrubovala všechna ta hesla a občané byli nabádáni k hojné účasti. Ta sice byla větší než minule, ale podle toho, jak dopadly některé strany u nás, myslím tím konkrétně SPD a sociální demokracii, tak bych řekl, že větší účast prospěla spíš těm eurorealistickým nebo euroskeptickým proudům než těm eurohujerským. To, že sociální demokracie spadla zřejmě již definitivně pod stůl, je dáno tím, že si neumí najít své téma, nezná svého voliče a zcela se odchýlila od toho, co kdysi znamenala. Pro moderní levici je to velká škoda,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

ČSSD potopilo, že nejprve začala čerpat z témat Strany zelených a posléze Pirátské strany, přičemž jim svá původní témata sociální, rodinná, školská a další přenechala jako bianco šek. „Je strašná škoda, že tato tradiční politická strana odchází na smetiště dějin, ale zdá se, že tomu nic nezabrání, pokud se nad sebou nezamyslí. Ostatně pokles socialistů byl patrný i v Evropském parlamentu. Na druhou stranu velký vzestup – zejména v Německu – zaznamenali zelení. A to je to, o čem mluvím. Nejenže převzali tradiční sociálnědemokratická témata, levicová, sociální, ochranářská, oni jdou dál. Velmi dobře to napsal pan inženýr Pikora, že socialismus z Východu jsme vykopli, on se k nám vrací ze Západu. Přicházejí s nápady na znárodňování korporací, na plošné zdaňování internetových providerů a další šílenosti, které známe. Ne sice v tom internetu, ale z analogového prostředí komunismu,“ poznamenává mediální analytik.

Piráti se zdatně drží neomarxismu, který začal vládnout Evropou

Z minulého období známe znárodňování, stejně tak známe nadměrné metry. „To přijde. Někdo, kdo bude mít tu exekutivní moc, rozhodne, že potřebuje bydlení pro tolik a tolik jedinců odněkud. Za našich mladých časů to byli jedinci naši, snědší, které bylo nezbytné umístit v nějakých nadměrných metrech, tak se to udělalo. Lidem se sebrala část bytu nebo domu a umístili se tam nějací lidé více či méně přizpůsobiví. Dělo se to sociálně inženýrským rozhodnutím shůry. Přesně tam směřuje dnešní evropská levice reprezentovaná zelenými a musím říci, bohužel, také piráty. Vidíme, že dnes už je na české politické mapě Pirátská strana nejlevicovější a že se docela zdatně drží chvostu toho neomarxismu, který začal vládnout Evropou. Vůbec nevím, co z toho může vzejít, ale dobré to není,“ myslí si Petr Žantovský.

Na jedné straně oceňuje signál, že se aktivizují nějaké proudy lidí, kteří mají mozek v hlavě a kteří nechtějí být připraveni o své svobody, ale na druhé straně tu velice posilují proudy, které chtějí těm ostatním svobodu zkracovat, ukrajovat a případně brát. „To nemůže vést k ničemu jinému než ke konfliktu. To je zcela zjevně výsledek evropských voleb. U nás byly v médiích interpretovány naše a slovenské výsledky s nadšením, že se konečně lid vzpamatoval. Ale těch deset procentních bodů, o které byla vyšší voličská účast oproti předchozím volbám u nás i na Slovensku, přece není žádné závratné číslo. A když se podíváme na počty voličů jednotlivých stran, tak vítězné hnutí ANO má těsně přes půl milionu hlasů. To je strašlivě zanedbatelné množství oproti reálnému počtu lidí, kteří byli oprávněni přijít a volit, ale nepřišli a nevolili,“ upozorňuje mediální odborník.

Titěrný mandát nevadí u Senátu, pro Evropský parlament je to hrozba

Proto je mandát europoslanců podobně titěrný jako mandát ze senátních voleb. „Až na to, že Senát nemůže ničemu moc uškodit, protože to je jen kašpárkovina a trafika pro pár lidí, kteří prošli celou politickou strukturou a nakonec zakotvili v Senátu, kde si hrají na důležité, ale žádný vliv nemají. Bohužel, Evropský parlament nějaký vliv má. Jsou to europoslanci, kdo komunikují s Evropskou komisí, schvalují ty nesmysly, které z Evropské komise vycházejí, a to na základě vzájemně výhodné dohody či konsensu. Je to velmi nebezpečné a podcenit to se nám nevyplatí. Na pět let máme, bohužel, vymalováno. Během nich se mohou odehrát dva nebo tři scénáře. Jeden, že se budou odlupovat jednotlivé státy systémem brexit, což, jak vidíme, ten celek nesnáší a nedovoluje. Podle mě bude Evropská unie brexit tak dlouho znemožňovat, až z něj sejde, a to bude největší ponížení britské politiky v celých jejích dějinách,“ domnívá se Petr Žantovský.

Druhý možný scénář vidí v tom, že se EU rozpadne na politických principech, i když příliš neočekává, že by si kapři sami vypustili rybník. „Další ze scénářů je, že nebude mít na své živobytí peníze. Nebude, kdo by pracoval. Podívejte, Greta Thunbergová a celé to hnutí razí, že v pátek se nechodí do školy, ale stávkuje za klima. To směřuje k jedinému, že si nevytvoří žádný vztah k základnímu ekonomickému faktu, a to, že hodnoty tvoří práce, což nevymyslel Marx, ale ekonomové dávno před ním. Zvyknou si, že hodnoty za ně někdo vytváří. Proto se také neustále zvyšuje věk odchodu do důchodu. My starší máme na ty jejich nesmysly, na to páteční vysedávání, jointy a poházené piksly od iontových nápojů vydělávat. Ale až vymřeme, kdo to bude dělat? Nikdo. Oni to dělat neumí, ani nevědí, že práce je základem přežití. Takže je možné, že se Evropská unie do příštích voleb rozloží na ekonomické bázi,“ soudí mediální analytik.

Falešný záběr pádu prezidenta je pro někoho jen takový žertík

Na závěr si nechal krátkou glosu ke dvěma článkům Jiřího X. Doležala v Reflexu o hoaxu, který vytvořili v Maďarsku jacísi Asiaté na účet českého prezidenta. „Těžko říct, jestli šlo o provokatéry, nebo nějaké nasazené profesionály, nebo o koho vlastně. Konkrétně jde o ten falešný záběr toho, že prezident klopýtl o nějaký řetěz, spadl a na pomoc mu přispěchali policajti. J. X. Doležal to v článku odsuzuje, když píše, že Zemana rád nemá, ale když se mu ubližuje, tak má potřebu se ho zastat, a to je velmi sympatické. Ale jde hlavně o to, že už to samo o sobě je trapné, že vůbec někdo vyprodukuje takovou falešnou zprávu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Rovněž považuje za trapné, že na to mnoho dalších servilně a naprosto setrvačně skočí. „A možná vůbec nejtrapnější, co mi na tom připadá, je to, co jsem si k tomu článku přečetl v jednom diskusním příspěvku. Konkrétně v něm jde o to, že se nějaký diskutující pozastavuje nad tím, proč se této záležitosti autor článku vůbec věnuje. Ten čtenář píše, proč se tím pan Doležal zabývá, vždyť to je pouze žertík, že to byla jenom taková srandička, jakýpak hoax, jaký fake, to není žádná politika, žádné spiknutí, že to je jenom vtip. Jestliže někdo dokáže o takové věci napsat a věřit tomu, že se jedná jenom o žertíček, tak jsme na tom hodně špatně. A vede to k tomu, čím jsme začali. A to jsou ta přepadání Jaklů a podobně,“ dodává mediální odborník.

