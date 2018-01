Mediální expert tuší, proč Drahoš v ČT odmítl prozradit, koho by si vzal na Hrad. A zhrozil se i nad jeho výrokem, že je Zeman prezidentem dolních deseti milionů

TELEVIZNÍ DEBATA Ani opakované naléhání moderátorky nepřimělo Jiřího Drahoše, aby v duelu prezidentských kandidátů prozradil, kým obsadí klíčové pozice na Hradě, pokud bude zvolen. Mediální odborník Jiří Mikeš ho však nepodezírá z toho, že by to divákům České televize nechtěl říci. Myslí si totiž, že mu je tam dosadí ti, co za jeho kandidaturou stojí, aby plnili maximální vstřícnost vůči Bruselu. Soupeř stávající hlavy státu se proti předchozí debatě zlepšil, ale nic víc než nabiflované očekávané fráze nenabídl. Ke všemu Miloši Zemanovi vyčinil za to, že je prezidentem dolních deseti milionů.

Závěrečný duel uchazečů o prezidentský úřad před kamerami České televize pozorně sledoval i hostující profesor na VŠE, lektor komerční komunikace a mediální expert Jiří Mikeš. „Bylo to vydařené představení obou kandidátů, odehrálo se v důstojném prostředí. Pan profesor Drahoš sice působil uhlazeně, ale vystupoval velice agresivně, často takovým úsměškem naznačoval, jak je mu pan prezident z duše nesympatický. Jeho úsměv, zvláště pak rty zkřivené do pohrdlivého úsměvu, svědčil o tom, že rád lidi ironizuje. To pan prezident Zeman v reakcích na některé soupeřovy výroky jen obracel oči v sloup nebo kroutil hlavou. Působil uvolněněji, používal různá přirovnání, jeho věty byly smysluplnější a více zaujaly,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Proti úternímu duelu na Primě se Jiří Drahoš zlepšil a byl hlavě státu vyrovnanějším soupeřem. „Jestliže v té předchozí debatě pan prezident zcela dominoval, tentokrát jeho vítězství nebylo tak výrazné. Pan Drahoš byl sice připraven svými poradci lépe než o dva dny dříve na Primě, ale i tak mluvil hodně frázovitě a škrobeně. Byly to jen nabiflované, očekávané fráze, které se hodí do nějakých statementů, oficiálních vyjádření, ale nepůsobilo to, že to tak cítí. Drahošovy argumenty byly tvrdé, měly i nějaký podklad, ale bylo to jen takové pokračování technokrata proti někomu, kdo o věcech více přemýšlí. U Zemana to bylo takové lidštější. Ale celkově měla debata potřebnou úroveň a byla skutečně prezidentská,“ oceňuje mediální odborník.

Fotogalerie: - Drahošovci před Rudolfinem

Soupeř vytýká, že je Zeman prezidentem dolních deseti milionů

Nejen jeho udivilo, že hned v úvodu na dotaz moderátorky Světlany Witowské, co by nejvíce vyčetl soupeři, prohlásil, že to, že rozděluje společnost, že ji nespojuje a že říká, že bude prezidentem dolních deseti milionů. A když se ho Miloš Zeman udiveně optal: „A tohle mi vytýkáte?“, jeho protivník přikývl a triumfálně řekl: „Právě tohle,“ načež zazněl smích z míst pro hosty. „To si vysvětluji tak, že se spletl, jinak tu reakci nechápu. Pan prezident se toho mohl chytit a rozcupovat ho na tom, komu tedy chce tedy být prezidentem. Ale pan prezident byl nad věcí, asi uznal, že každý se může ve svém vystoupení dopustit nějaké hlouposti, a nijak dál to nekomentoval. To bylo známkou značné velkorysosti. Kdyby takovou hloupost řekl pan prezident, tak jsem stoprocentně přesvědčen, že by mu to pan profesor omlátil o hlavu,“ poznamenává Jiří Mikeš.

Vypozoroval, že Jiří Drahoš nikdy nemluvil o svých záměrech, myšlenkách, představách, vždy to převedl na to, co jeho rival. „V každé Drahošově odpovědi bylo Miloš Zeman tohle, Miloš Zeman tamto, ale o samotném Jiřím Drahošovi jsme se nic nedozvěděli. Jenom útočil, kdežto Zeman hovořil klidněji, kromě tématu migrace na svého soupeře nijak zvlášť nedotíral. Je samozřejmé, když je někdo prezidentem, tak má za sebou řadu dobrých věcí, ale i ty špatné. Ale za panem Drahošem z politického hlediska není vůbec nic. Pokud by ho lidé zvolili, může se to stát, protože někteří lidé – jak říká pan Horáček – dají na to, jak kdo vypadá, jak kdo chodí vzpřímeně, tak pak bychom se možná divili, jakým směrem naše republika půjde,“ myslí si expert na komunikaci.

Drahoš neví, koho si přivede, fandy Bruselu mu teprve vyberou

Až trapně působilo, když měl Jiří Drahoš odpovědět svému voliči na dotaz, co by udělal jako prezident pro zlepšení života lidí na venkově. Začal tím, že řekl, že tazatel správně pojmenoval problémy venkova! Pokračoval o potřebě zavádění internetu a jako na mnohé jiné otázky odpovídal i na tuto, že by o tom mluvil a vyvolával jednání. „Jeho těžko může někdo obvinit, že lže nebo mluví nepravdu, když nikdy žádné konkrétní vyjádření nedá. To jsou jen takové teoretické a seriózně působící věty, ale nejsou to jeho názory. Své názory skrývá za takovou noblesou, poví jen to, co mu poradili, ale nepůsobí to, že by o tom přemýšlel, že by se tím zabýval. Pečlivě se tentokrát připravil, vyposlechl si spoustu rádců, ale neřekl nic konkrétního asi proto, aby neudělal chybu. Ale lidem bez chyby se nevěří. Kdo se snaží vypadat dokonale, vypulírovaně, tak nepůsobí, že je někým z těch deseti milionů,“ vysvětluje Jiří Mikeš.

Moderátorka se opakovaně marně snažila dostat z Jiřího Drahoše informace o tom, koho si vezme za kancléře, šéfa poradců nebo mluvčího, což odůvodňovala tím, že veřejnost má právo vědět před tím, než mu dá hlas, koho bude platit ze svých daní. Bývalý šéf Akademie věd to odmítal prozradit tak vehementně, až to vyvolávalo podezření, že by kancléřem mohl být Michal Horáček nebo šéfem poradců bývalý diplomat Petr Kolář, jehož původně chystaly smutně proslulé Evropské hodnoty na roli prezidenta. „Já si myslím, že se to teprve dozví, koho mu tam ti lidé, co za ním stojí, dosadí, aby plnili politiku vstřícnosti vůči Bruselu. On si určitě sám nikoho vybírat nebude, dostane je tam nařízené od té síly, která mu poslala na kampaň těch padesát milionů. Sponzorství je, že očekáváte něco za peníze, které jste tam vložil, tedy značku. A jestli říká, že to jsou sponzoři, tak ta značka, která je za tím, je Brusel,“ upozorňuje mediální odborník.

U Sobotky byl na schůzce hned, za Babišem si netroufl

Jako mistr v kličkování se Jiří Drahoš ukázal také tehdy, když se ho Světlana Witowská zeptala, jestli se po schůzce s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou, s nímž probíral údajné vměšování ruských zpravodajských služeb do našich parlamentních i prezidentských voleb, setkal i s novým předsedou vlády Andrejem Babišem. Akademik se vykrucoval a opakoval, že respektuje, jak je premiér zaneprázdněný. Na další naléhání moderátorky poznamenal, že Andrej Babiš vlastně není premiér, že je premiér v demisi. Když byl upozorněn, že ale před hlasováním o důvěře vládě premiérem byl, tak ze sebe velice neochotně vysoukal, že Andreje Babiše ani neoslovil. Není divu, že se mu do toho přiznání nechtělo, protože to dost nabourává obraz toho, kdo všechno vyjedná a domluví, jak se nás snaží přesvědčit, a zatím si ani netroufne oslovit českého premiéra.

Kdo by dorazil k televizním obrazovkám až na samotný konec, mohl by si o průběhu předchozích téměř devadesáti minut debaty udělat obrázek podle toho, jak oba kandidáti zareagovali na to, když jim moderátorka poskytla minutu na závěrečné slovo. Miloš Zeman s klidem a nekonfrontačně vyzval voliče, aby využili svého hlasovacího práva: „Vážení občané, žijete ve svobodné společnosti, se všemi jejími nedostatky, můžete tedy svobodně rozhodovat, koho si ve volbách vyberete. Jediné, o co vás prosím, jděte k volbám, nezůstávejte doma, protože pak ti, kdo k volbám nepůjdou, mohou ovlivnit právě svojí neúčastí jejich výsledek. Děkuji vám, že k volbám půjdete.“

Prezident už nemá co nabídnout, ale poradci můžou ještě ledacos vzít

Také Jiří Drahoš zachoval ráz, který držel po celou dobu posledního duelu: „Vážení občané, ano, jděte k volbám. Jsem kandidát, který se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá téhle zemi co nabídnout, ale jeho poradci si mohou od této země ještě ledacos vzít. A je třeba tomu zabránit. Budu prezidentem, který nepreferuje zájmy elit, který se bude zabývat lidmi, který se bude zabývat starostí o lidi, bude se zabývat sociálními problémy, bude se zabývat problémy důležitými pro vás. Bezpečnost země, kvalitní vzdělání, sociální záležitosti, to všechno budu brát v potaz jako prezident a bude mi ctí být vaším prezidentem,“ konstatoval chlapík, který se do svých osmašedesáti let a důchodového věku o nic ze zmíněného nezajímal.

„Pan profesor Drahoš tím svým drsným výpadem potěšil ty své příznivce, co tam měl. Pan prezident se obrátil k těm deseti milionům, kteří tu žijí, jejichž byl prezidentem. To znamená, že má důvěru v národ, že se rozhodne rozumně, že půjde k volbám a vhodí lístek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ukáže se tak, jestli se prosadí ten styl, který představuje pan Drahoš, že je dobře oblečen, je elegantní, ten styl toho Chamberlaina, nebo jestli si lidé řeknou, že Zeman jde s nimi, že se tady v minulosti rozfrcaly různé peníze, ale on se nikdy neobohatil. Je to už jen na lidech, jak se rozhodnou, jestli dají přednost na odiv stavěné eleganci, nebo republice, ve které žijí. Je to pořád souboj mezi kavárnou a hospodou. Drahoš zastupuje elity z kavárny a Zeman obyčejné lidi, kteří mají úplně jiné starosti, než má ta elita,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Moderátorku pochválili za férové vedení debaty

Pro moderátorku Světlana Witowskou má jen slova chvály. „Byla velice dobrá, klobouk dolů. Je to hezká žena, elegantní, debatu moderovala férově, nepotvrdily se předpovědi, že ji povede proti prezidentovi Zemanovi. Odvedla dobrý výkon, bylo to z její strany noblesní,“ tvrdí mediální odborník. A stejný dojem měl i Miloš Zeman, jenž v samotném závěru pronesl: „I když to většinou nedělám, tak chci poděkovat moderátorce za férové vedení této debaty. Nikomu nestranila a nebyla nikým než sama sebou ovlivněna.“ Možná by se jí dalo vytknout, že se prezidenta zeptala, jestli může zaručit, že peníze na kampaň nepocházejí z trestné činnosti.

A pak také trochu podivně vyzněla situace, kdy se moderátorka zeptala na migraci a kvóty a obrátila se nejprve na Jiřího Drahoše. Ten pak začal odpovídat: „Tak dneska jsem si poslechl ve zprávách, že... éééé –“ a odmlčel se. Světlana Witowská překvapivě profesorovi nahodila:: „... už i Německo ustupuje...“ a Jiří Drahoš navázal: „... už i Německo ustupuje od tohoto principu...“ a dále deklamoval naučený text. V té chvíli vypadali jako sehraná dvojice herce a nápovědy, až se na internetových diskusích začalo spekulovat, že Jiří Drahoš ze sebe jen chrlil naučený text, protože od veřejnoprávní televize dopředu věděl, na co bude tázán.

