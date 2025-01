Mediální likvidace, i když to soud nakonec odmítne. Šlachta varuje, co jde do Senátu

Zákon o službě cizí moci by měl umožnit až pětileté tresty za poškozování územní svrchovanosti, celistvosti, obrany nebo bezpečnosti ČR, přičemž trestná by byla i příprava takových činů. Opozice včetně Pirátů, kteří přešli do opozičních lavic, označuje návrh za problematický. Přílepek podle nich s Lex Ukrajina nesouvisí a připomíná totalitní paragrafy o podvracení republiky. Obávají se, že jeho vágní formulace by mohla vést k potlačování opozice a svobody projevu.

Senátor Šlachta sdílí obavy opozice a v Senátu plánuje klást otázky ohledně toho, jak by zákon fungoval v praxi. „V našem nedokonalém právním prostředí si nedovedu představit, kdo by tyto věci šetřil. Není jasné, na co to cílí – na špiony nebo co?“ uvedl Šlachta.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zpochybnil také, jak by bylo možné sbírat důkazy. „Nedovedu si představit, kdo by to mohl nějakým způsobem odhalovat, protože například když nasazujete třeba odposlechovou činnost tajných služeb, tak ty samotné odposlechy nemohou sloužit jako důkazy při případném řízení. Když tajné služby zjistí nějakou takovou nekalou činnost, musejí to oznámit policii, která teprve může nařídit odposlechy, které by sloužily jako důkazní materiál,“ vysvětlil v rozhovoru pro podcast Chuť moci.

„Já plně souhlasím s opozicí, je to vágní a může se do toho napasovat téměř jakékoliv jednání, které třeba nevyhovuje aktuální vládě. A sice by to nakonec nedošlo k soudu, ale mohlo by se to už využít k nějakému veřejnému obvinění a ostrakizování,“ varoval Šlachta. „Takže já to určitě nepodpořím, a to nemluvím o tom, že je to přílepek k jinému zákonu, což je postup, který by se používat ve sněmovně neměl,“ má jasno senátor.

Šlachta varoval, že zákon by mohl být zneužit k politickým útokům, třeba i proti Přísaze, která kritizuje migrační pakt nebo ministra vnitra Víta Rakušana. „Mohli by ze mě udělat trolla, který slouží cizí moci. Ten paragraf je gumový a za každým slovem je několik otázek. Bylo by velmi nebezpečné, aby prošel,“ zdůraznil Šlachta, podle nějž by ale na politické činnosti Přísahy nebo jeho osoby nic najít nemohli.

„My pracujeme pro občany, mě nikdo nenajde, jak si něco s někým šeptám v zájmu cizí moci. Tam je potřeba nějaký důkazní materiál zadokumentovaný. Ale nedovedu si představit, jak těžko by se to prokazovalo zejména u soudu. To je jako s korupcí, kterou sice máme popsanou v paragrafu, ale jen těžko se to prokazuje, jako třeba v případě Nagyová,“ srovnal Šlachta, že tady je problémových výkladových míst několik.

Podle něj hrozí, že obvinění z činnosti pro cizí moc by mohlo sloužit k mediální nebo politické likvidaci lidí, i když by soud nakonec důkazy odmítl. „Ten člověk už může být mediálně, politicky nebo ekonomicky zlikvidovaný. Takže já pro to určitě ruku nezvednu,“ uzavřel.