Měli byste se stydět, křičela Pekarová na ČSSD. A přidal se Jurečka...

Sněmovna je o krok blíž schválení rozpočtu na příští rok, komunistka Miroslava Vostrá si nakonec na vládě vynutila přesunutí deseti miliard korun z rozpočtu armády do rezerv. Menšinová vláda ANO a ČSSD původně tento požadavek odmítala, ale komunisté nakonec přece jen prosadili svou.

Opozice kvůli tomu u řečnického pultíku spustila kanonádu.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka připomněl, že se premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně zaklínal tím, že chce zvyšovat rozpočet na obranu. Ale teď udělal pravý opak a nechal vojáky obrat o 10 miliard korun.

Jurečka v této souvislosti připomněl, že je to závazek, který premiér dal svým vlastním občanům pro zajištění jejich bezpečnosti. Zdůrazňoval, že je omyl myslet si, že jde o nějaký nepodstatný závazek výdajů na obranu vůči NATO.

„To je závazek, který máme plnit vůči sobě, vůči našim spoluobčanům, naší bezpečnosti,“ hřímal od pultíku předseda lidovců.

Poté udeřil na ČSSD.

„Kde je hlas sociálních demokratů. Kolega (Roman) Onderka tady ještě před třemi dny zdůrazňoval, že je to nepřijatelné pro ČSSD na něco takového přistoupit. Já musím říct, že s tím my jako KDU-ČSL máme zásadní problém... Přináší to obrovskou nejistotu v tom, jak má resort obrany plánovat. To je handl, který tady třicet let od doby, co tu vládli komunisté, neměl zaznít,“ vypálil Jurečka.

Nakonec konstatoval, že celý rozpočet nestojí na reálných základech.

Po Jurečkovi si vzala slovo předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která vládě připomínala, že v nejtěžších chvílích koronavirové krize by se bez pomoci armády neobešla.

„To, čeho jsme tady svědky dnes, to není jen handl a finta, kterou tady vládní koalice s komunisty sehrává. Vládní koalice, která už drží jen s pomocí posledních zbytků vůle. Je to obrovský symbol a gesto vůči všem těm, kteří i v tomto těžkém roce pomáhají a doslova a do písmene vám, milá vládo, mnohokrát vytrhli trn z paty. Kdo to byl, když byla nákaza na jaře v mnohých sociálních službách? Armáda. Kdo to byl, kdo vám pomohl, když přestalo fungovat trasování a hygienické stanice nestíhaly? Byli to opět příslušníci armády,“ tepala vládu Pekarová Adamová.

„Teď jste vůči nim udělali to nejhloupější možné gesto, ... místo díků jim teď jejich rozpočet zkrátíte. Asi během měsíců dojde k tomu, že se jim ty peníze vrátí, ale měli byste se stydět. A měli by se stydět i poslanci ČSSD. Naše stanovisko (k rozpočtu) by bylo jiné, kdyby prošly naše návrhy. Některé z nich byly velmi rozumné,“ hřímala dál Pekarová Adamová.

