Mělo to přece krachnout! Jenže ono... Jaroslav Plesl se s grafem v ruce vysmál těm, kteří čekali kolaps Británie

„Reuters a Bloomberg celej den chrlej zprávy o tom, jak kapitál utíká z Británie. A libra celej den klidně posiluje...,“ napsal na svůj Facebook Plesl s doplněním o graf kurzu libry vůči euru. Libra dnes, stejně jako v posledních třech dnech, mírně posílila na hodnotu 1,147 libry vůči euru. Ke koruně vystoupala na hodnotu 29,467 koruny za jednu libru.

Agentura Bloomberg dnes přinesla zprávu, že více než 40 % exportu britských služeb putuje do Evropské unie, tudíž by na ně mohl mít Brexit velké dopady, neboť by se Británii mohl uzavřít volný přístup k více než 500 milionům potenciálních zákazníků. Sektor služeb zahrnuje kromě finančnictví i například architekturu či rozvoj. Dále tato agentura varuje před odlivem kapitálu bank z Londýna do Frankfurtu, přičemž se může jednat až o 855 miliard dolarů. Největší, až 400miliardový odklon svého kapitálu, plánuje Deutsche Bank. Poslední zprávou Bloombergu je taktéž varování, a to před ohrožením, že se Velká Británie v souvislosti s Brexitem ocitne bez papíru a propisek.

Reuters pro změnu varoval, že by ratingová agentura Moody’s mohla v případě tvrdého Brexitu zhoršit úvěrovou důvěryhodnost Velké Británie ze třetího nejvyššího stupně Aa2 hodnotícího Británii jakožto zemi se stabilním výhledem, na nižší.

Premiérce Therese Mayové též hrozí přes 40 členů kabinetu a náměstků ministrů rezignací v případě, že tento „tvrdý Brexit“ nastane, minulý týden se k varování připojili i lékárníci, kteří varují před zvyšujícím se nedostatkem některých léků, například proti bolesti, antidepresiv či léků na vysoký krevní tlak. V poslední době se výrazně zvýšil počet léků, které jsou tak nedostatkové, že je za ně britské ministerstvo zdravotnictví ochotno platit dodavatelům vyšší ceny.

