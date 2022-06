Méně koryt znamená také méně korupce, myslí si Vondráček

reklama

„Současná debata je poměrně plytká. Jednotliví politici na sebe ukazují, předhání se v obviňování v tom, kdo má větší či menší kauzy. Ale fakt je ten, že korupční prostředí a korupční potenciál tady je a ten je spojen s tím, že politici mají daleko více moci nad životem občanů, než by museli mít,“ je přesvědčený Vondráček s tím, že čím méně peněz se přerozděluje, tím méně se peníze mohou ztrácet tam, kde se ztrácet nemají.

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 76% Ne 20% Nevolil bych 4% hlasovalo: 4763 lidí „V posledních letech jsme se hodně upínali na transparentnost, někteří politici nám tvrdili, že je to skoro samospásný nástroj. Výsledek vidíme sami. Na magistrátě sedí strany, které samy transparentnost hodně prosazovaly a je vidět, že nás to před ničím neochránilo. Proto tvrdíme, že je lepší prosazovat univerzální řešení, než pouze překrývat symptomy a tvářit se, že nás to dovede k vymazání pletich,“ vysvětlil svůj postoj předseda Svobodných.

Libor Vondráček v diskusním pořadu také obhajoval postoj Svobodných k současné inflaci. „Rozdávání peněz bez další protihodnoty jen podporuje inflaci, což dělala již předchozí vláda,“ rýpl si Vondráček do kabinetu Petra Fialy a upozornil na dobré zkušenosti z Polska. „Vláda hodně zlobí o přestávkách, věnuje se tomu, co by vlastně ani dělat neměla, jako například gesta směrem k Ukrajině. Místo to, aby vláda řešila skutečné problémy naší země,“ dodal Vondráček, podle kterého dnešní vláda není ani zdaleka pravicovou.

„Pozorně jsem poslouchal pana premiéra, který se chlubil, že více lidí dostane sociální dávku. To je řešení, které bych přirovnal k podávání tlumícího léku ve chvíli, kdy člověk má sepsi a potřebuje léčit. Dávky jsou absolutně nesystémové řešení, které možná na chvíli někomu krátkodobě pomůžou, ale problém nevyřeší. Musíme jít po příčinách. Jde mimo jiné o to, jak EU tlačí na zelenou politiku, která v tuto chvíli zásadně zdražuje veškeré energie,“ je přesvědčený Libor Vondráček, který jedním dechem také odmítl to, že by teď měla Česká republika přijmout euro jako součást boje proti vysoké inflaci.

„V tuto chvíli je euro možná trochu výhodnější pro některé státy, ve kterých snižuje inflaci, ale je to kvůli nezdravé politice Evropské centrální banky, která uměle drží úrokovou sazbu neúměrně nízko, absolutně vzdálenou od současné míry inflace, což časem pochopitelně musí prasknout. Evropská centrální banka to dělá kvůli nezdravé ekonomice Itálie a Řecka, protože jinak by musely tyto státy zbankrotovat. Nechci být v žádné eurozóně s těmito nezodpovědnými státy,“ řekl rázně Libor Vondráček. „To, že dvacet z dvaceti sedmi zemí skáče z okna, pro mne neznamená, že Česká republika má skákat taky. Dnes k nám přichází nezodpovědné a socialistické kroky už také ze Západu, takže bych tam nehledal inspiraci,“ doplnil předseda Svobodných.

Celý pořad je možné shlédnout zde

