Menšiny, pomníky, uprchlíci. Neuvěříte, co řekl bývalý šéf Zelených. I o svém otci

„Od levice je absurdní, že chce po lidech, aby byli solidární s uprchlíky,“ pustil se do rázné kritiky bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický v pořadu Rozstřel na serveru iDnes.cz. Vadí mu, že se stále více zvětšuje orientace na potřeby a práva menšin, přičemž se opomíná většinová společnost. Levice dle něho „zapomněla na lidi, kteří ji potřebují nejvíc“. Suchou nit při kritizování nezanechal ani na straně, ve které strávil 17 let života. „Zelení byli ochotni udělat jakýkoliv malý krok pro životní prostředí bez ohledu na to, kdo to zaplatí,“ pokračoval. Nevynechal ani snahu o revizi historie a ničení soch.

reklama

Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 11230 lidí



„Odchod ve mně zrál přes dva roky. Do strany jsem vstupoval, když byla neúspěšná, a odcházím, když je neúspěšná,“ okomentoval bývalý předseda, jak dlouho se pro tento krok rozmýšlel. Předsedou strany se Stropnický stal v lednu 2016 a ve funkci zůstal rok a půl do října 2017, kdy strana získala pouze 1,46 procenta hlasů, což jej vedlo k opuštění mandátu.



Levice by dle něho neměla být spojována jen s menšinovými tématy, ale naopak by se měla věnovat problémům většiny. „Levice si zakázala spojenectví s určitým typem voličů i politických uskupení na politické scéně. Orientovala se na alianci s liberály, na spolupráci s městskou vyšší a střední vrstvou lidí, kteří jsou finančně zajištění a mají práci, která je dobře živí a baví. A zapomněla na lidi, kteří ji potřebují nejvíc. A ty nezastupuje vůbec nikdy,“ vyčetl. PhDr. Matěj Stropnický SZ



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na kritické vlně pokračoval. Pustil se i do „solidárnosti s uprchlíky“. „Od levice je absurdní, že chce po lidech, aby byli solidární s uprchlíky,“ pronesl Stropnický, přičemž upozornil, že v České republice sami máme 800 tisíc lidí, kteří mají na krku exekuci.



„V tuhle chvíli po těchto lidech má levice chtít, aby byli solidární s lidmi, kteří jsou na tom ještě hůře než lidé v exekucích. To je absurdní. Tady je 80 miliardářů a 800 tisíc lidí v exekuci. Tam přece je nějaká vazba. Tohle je třeba řešit. Nevymýšlím žádný program, ale přemýšlím o tom, jak by mohla společnost lépe fungovat,“ zmínil. Levice by tedy, podle jeho mínění, měla cílit na téma spravedlnosti.



V narážce na levici prohlásil, že Strana zelených jí nikdy nebyla. „Myslel jsem si, že se mi tohle podaří proměnit. Zelení byli ochotni udělat jakýkoliv malý krok pro životní prostředí bez ohledu na to, kdo to zaplatí,“ vyjasnil. Fotogalerie: - Zelení v Rožnově

Právě proto prý strana nemá voliče. „Náklady na ochranu životního prostředí totiž ve finále nemůže zaplatit běžný občan, ale velké firmy. To jsou největší znečišťovatelé,“ myslí si.



Kriticky zhodnotil i aktuální snahy o revizi historie a strhávání soch a památníků. „Osobnosti a umělecká díla takto hodnotit nelze. To bychom mohli celou kulturu zrušit, zakázat všechno, odstranit všechny pomníky a začít od nuly. To mi přijde nespravedlivé,“ odmítl.



K rasovým konfliktům říká, že jsou výhodné „pro ty nahoře“. „V Americe proti sobě bojují běloši, kteří na tom také nejsou zrovna dobře, a černí. Elity nahoře se mohou jen smát,“ míní. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

A ohradil se proti tomu, že by mu jeho politickou kariéru zařizoval jeho otec, bývalý ministr obrany Martin Stropnický. „Spousta lidí si myslí, že mi funkce otec politicky zařídil. To je nesmysl. Střetli jsme se při vyjednávání o koalici v Praze a otec mě docela snadno potopil,“ dal najevo, že jsou takové úvahy liché.



Celý rozhovor s Matějem Stropnickým můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Zelení: Oceňujeme předchozí úsilí Matěje Stropnického a přejeme mu do dalšího života štěstí „Svlékla jsem své stařecké tělo...“ Veronika Žilková o Stropnickém v politice i nyní Matěj Stropnický vypleskl Hřiba, Koláře i Novotného. A jel dál. Ricin, válka s Ruskem, muslimové Matěj Stropnický nechápe. Vládo, proč? Omezení hájil, než přišla čerstvá změna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.