Menšiny začínají ovládat většiny. Ochrana menšin není bezbřehá... Poselství nového šéfa Senátu Kubery

Od České televize přišel dotaz, zda Kubera hodlá měnit něco na svém chování či vystupování. Předseda Senátu odvětil, že přerod z politika do státníka není jednoduchý, je to tak trochu role, kterou si prý nacvičil ve filmu Toman, kde hrál prezidenta Beneše. „Víte, státník musí být tak trochu extrovert, jinak by nemohl existovat v tomto vlčím světě médií, internetu, Twitteru a Facebooku,“ uvedl. Řekl také, že je rád, že vyhrál bez Twitteru a Facebooku a že považuje za nedůstojné, když politici jako Putin a Trump komunikují přes Twitter a že on si cení setkání tzv. tváří v tvář. „Mezinárodní situace není úplně dobrá. Začíná se to tak trochu obracet, že menšiny začínají ovládat většiny, a to není o ochraně menšin, ale ochrana menšin není bezbřehá,“ dodal ještě předseda Senátu. Jeho přínosem je prý to, že je komunikativní a nepovažuje média za žumpu. Rozdíl mezi státníkem a politikem je podle něj v nadhledu, který státník má.

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 10927 lidí

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

Lidové noviny přišly s názorem Václava Hampla, kterého Kubera porazil ve druhém kole. „Pořád platí to, že trvají moje názorové rozdíly proti stanoviskům, které znám od kolegy Kubery, takže z tohoto hlediska nejsem moc rád,“ zhodnotil před novináři výsledek volby Hampl. „Pro mě hlavní je, že já cítím jako hrozně důležitou věc pro Českou republiku, pro její politiku v této době naše pevné mezinárodní zakotvení, zejména pokud jde o Evropskou unii. A tady cítím ze strany Jaroslava Kubery sarkastičtější přístup,“ doplnil Hampl.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Porno. Odkouříno. Silné ohlasy na zvolení Jaroslava Kubery šéfem Senátu Lidovci utřeli nos: Kubera předsedou Senátu! A hned po zvolení šokoval ODS: Jaroslav Kubera zvolen předsedou Senátu Kubera (ODS): Přerod politika ve státníka vůbec není jednoduchý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas