Obavy z Bradáčové: Chce být žalobcem, soudcem i katem

Lenka Bradáčová, nejvyšší státní zástupkyně, hovořila koncem června v Parlamentu ČR o novele trestního zákoníku týkající se držení konopí. Podle mnohých ale šlo o širší útok na novelu trestního práva, kterou připravoval ještě ministr Blažek a která měla po dlouhých diskusích napravit disproporce ve výši trestů. Právě držení konopí, za které byly v trestním zákoníku tresty na úrovni vraždy, bylo symbolem těchto změn.

Novela prošla Poslaneckou sněmovnou těsně před Blažkovou rezignací a nyní se jí zabýval Senát. V mezidobí ji kritizovala Lenka Bradáčová. A její výtky si osvojili někteří senátoři, kteří je převtělili do svých pozměňovacích návrhů. Senátorka Jitka Seitlová dokonce ve svém návrhu měla zmínku, že návrh žádá Nejvyšší státní zastupitelství, což na některé zapůsobilo tak, že senátorka jen přečetla koncept připravený u Lenky Bradáčové.

A to mnohým přišlo jako velmi svérázné pojetí dělby moci. „Zástupce orgánu činného v trestním řízení se vměšuje do legislativního procesu. Bradáčová aspiruje na sloučení funkce žalobce, soudce i kata. A to je hrozba pro demokracii,“ poznamenal analytik Štěpán Kotrba. A poukázal na obsáhlejší post, který sepsal někdejší brněnský komunální politik Matěj Hollan, který se nyní zabývá právě drogovou problematikou.

„Ne, Bradáčová se opravdu Blažkovi nepovedla. Represivní složky se prostě rozhodly, že budou zkoušet sejmout trestní zákoník, který řeší přeplněné věznice za bagatelní věci, do posledního dechu. Na základě naprostých právních nesmyslů, které šířila minulý týden na konferenci v parlamentu Lenka Bradáčová, se někteří senátoři vyděsili natolik, že senátorka Seitlová jménem státních zástupců (!!!) načetla pozměňovák k tomu, který mimo KDU a SPD prošel napříč sněmovnou, a navrhuje, aby to senát vrátil právě kvůli tomu, proč se to dělalo: Aby zdejší policejní stát nemohl zavírat lidi do vězení jen tak!!!“ napsal na svém facebookovém profilu Matěj Hollan (Zelení a Žít Brno), zastupitel města Brna.

A Hollan pokračoval: „To ustanovení o přechovávání konopí pro jiného slouží policejnímu státu k tomu, aby lidi zavíral za to, že ‚soud došel k názoru, že by pan XY konopí někdy někomu prodal'. Takto jak to píšu. Za fikci. Bez důkazů, ale i bez indicií. Takto běžně vyrábějí 8leté tresty. I pro ty, kteří si to prokazatelně pěstují na mastičky. Máme to černé na bílém. Po této novele by už nemohli a reálně by začala zase platit i u konopí presumpce neviny. Teď neplatí, protože pokud je možno si trestný čin vymyslet jak v Minority Report, tak to není právní stát."

Nejhorší ale podle Hollana je, že Nejvyšší státní zástupkyně vědomě lže. „Nepřestane to být trestné. Nelegalizuje se držení jakéhokoliv množství konopí. Ti lidé budou dále páchat trestnou činnost. Akorát k tomu, aby byli odsouzeni za distribuci, bude muset být prokázána, ne vymyšlená! A i bez distribuce to bude trestný čin! Akorát v nižší sazbě,“ míní politik.

Bradáčová tak podle něj už stihla obelhat nejen Svaz měst a obcí, který jí v tom minulý týden skočil na špek, ale i senátory. „Nejvyšší státní zástupkyně vykračuje zcela mimo svou působnost. Nesouhlasí s tím, aby tresty za konopí byly mírnější, což je ale věc moci zákonodárné, ne výkonné (nebo soudní). K tomu má tiše mlčet. Ale navíc ještě lže a oficiálně šíří nepravdy. Teď je to na Senátu,“ napsal Hollan a citoval z pozměňovacího návrhu Jitky Seitlové: „Cílem pozměňovacího návrhu, je doplnit do nového speciálního § 283a) ‚Nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím‘ odst. 1) ve výčtu skutkových podstat trestných činů přechovávání konopí a přípravků z něho pro jinou osobu, tedy stejnou definici platící pro statní omamné látky (§ 283).“

Předkladatelé nového speciálního ustanovení týkajícího se konopí uvádí vypuštění skutkové podstaty přechovávání konopí pro jiného jako vědomé a záměrné, neboť šlo o konstrukci obtížně uchopitelnou a v praxi nadužívanou k trestnímu postihu bez prokázaného úmyslu drogu dále distribuovat.

„Jeví se však, že předkladatelé bohužel zcela důsledky vypuštění této skutkové podstaty dostatečně nevyhodnotili. Pokud držitel konopí a z něho připravených omamných látek nebude přímo přistižen při dovozu, vývozu, nabídnutí, zprostředkování anebo prodeji těchto látek, může přechovávat jejich jakékoli množství. Prokázání vyjmenovaných trestných činů se stane nemožným a v lepším případě důkazně značně obtížným. Příznivci vypuštění skutkové podstaty se domnívají, že cílem trestního práva je pouze distribuování drog,“ napsal politik.

Ustanovení § 285, stanovující maximální množství držení těchto látek pro vlastní potřebu, se prý stane obsoletním, tedy zastaralým. „Dotčený může úspěšně tvrdit, že drží větší množství konopí beztrestně pro jiného (neví a nemá v úmyslu, zda látku vyveze, proveze, nabídne, prodá nebo z něj něco vyrobí či s ní bude nakládat způsobem, který není ve vyjmenovaných trestných činech). Vypuštění ustanovení přechovávání konopí považují státní zástupci za závažný nedostatek novely trestního zákona. Lze souhlasit s premisou, že podle znění postoupeného Poslaneckou sněmovnou bude držení konopí v množství převyšujícím limit pro vlastní potřebu trestné, zatímco jakékoliv množství určené pro jinou osobu nebude trestné vůbec,“ cituje Hollan.

A sám za sebe dodává: „Oficiálně s odkazem na státní zástupce. Šílený.“

Zveřejněné stanovisko iniciativy RARE Racionální regulace podle Hollana jednoznačně dokládá, že právní úprava, schválená Poslaneckou sněmovnou, je krokem správným směrem – směrem ke spravedlivějšímu, přiměřenému a humánnímu přístupu ke konopí.

„A že Lenka Bradáčová kecá,“ zdůraznil Hollan.

Stejně tak se podle něj vyjádřily i další odborné oborové organizace.

Svůj příspěvek uzavřel konstatováním: „Teď je to na senátorech.“

Horní parlamentní komora nakonec varování vyslyšela a novela trestního zákoníku prošla Senátem v té podobě, v jaké jej poslala Sněmovna.

Mnozí ale nepochybují, že Lenka Bradáčová bude i nadále hledat cesty, jak ovlivnit legislativní proces.

