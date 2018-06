Merkelová a Macron vyzvali k větší solidaritě při řešení migrace. Mezitím Trump vůči imigrantům dost přitvrzuje

Kritika z domova i ze zahraničí se snáší na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverzní praxi oddělování dětí migrantů od rodičů na hranici USA s Mexikem. Šéf Bílého domu svou politiku dnes obhajoval s tím, že lidi, kteří přicházejí do země nelegálně, je třeba zatýkat. Nezvládnutí migrace vede k růstu zločinnosti, jak to podle něj dokazuje příklad Německa, kde je však počet trestných činů nejnižší od roku 1992. Německem nicméně otřásá spor o migrační politiku, který uvrhl vládu Angely Merkelové do nejvážnější krize od jejího vzniku. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes spolu s kancléřkou vyzval k větší solidaritě při řešení migrační problematiky. Český premiér Andrej Babiš odmítl obnovování kontrol na hranicích v EU kvůli migraci.

Trump dnes v sérii tweetů vyjádřil přesvědčení, že USA musejí nelegální imigranty zatýkat. Prezident přitom kritizoval demokraty, kteří podle něj imigraci do Spojených států podporují, a republikány vyzval, aby podpořili změnu „směšných a překonaných“ amerických zákonů o imigraci. Z obou politických táborů se na prezidenta snáší kritika kvůli praxi rozdělování rodin na americko-mexické hranici.

Za porušování lidských práv tento postup označil také mexický ministr zahraničí Luis Videgaray. Mluvčí francouzské vlády v reakci na tuto praxi uvedl, že Evropa a Spojené státy zjevně nesdílejí stejné hodnoty.

V jednom z tweetů Trump uvedl, že přijetím migrantů zločinnost v Německu vzrostla o deset procent. Podle německých statistik je ale počet trestných činů nejnižší za poslední čtvrtstoletí. Na jasné statistiky po jednání s Macronem upozornila také německá kancléřka Merkelová.

S Macronem kancléřka hovořila i o migraci. Ve společném prohlášení vyzvali k větší solidaritě při řešení této problematiky, jíž se bude na konci června věnovat i summit EU. Její lídři by se na něm měli dohodnout na změně způsobu, jak nakládat s migranty zachycenými ve Středozemním moři při pokusu dostat se do Evropy. Podle diplomatů obeznámených s věcí i podle agentury Reuters se migranti budou vracet zpět na africké území, kde by byla vytvořena střediska, ve kterých by se rychle zjistilo, kdo má nárok na mezinárodní ochranu a kdo je ekonomickým migrantem.

Vláda v Berlíně je v současnosti v hluboké krizi kvůli sporu Merkelové s ministrem vnitra Horstem Seehoferem, který chce některé migranty odmítat přímo na německé hranici.

Nelegální migraci dnes za největší problém současné EU označil také český premiér Andrej Babiš. Jakékoli obnovování kontrol na hranicích uvnitř schengenského prostoru, jak požaduje Seehofer, ale odmítl.

Stále tvrdší migrační politiku prosazuje nový italský ministr vnitra Matteo Salvini, který se nyní zaměřil na Romy. Dnes potvrdil, že má v úmyslu provést jejich sčítání a ty bez dokumentů deportovat.

Kvůli válečným konfliktům, násilí a pronásledování bylo podle dnešní zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v loňském roce na útěku asi 68,5 milionu lidí. To je pátým rokem po sobě nový rekord. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dnes uvedla, že ve Středozemním moři počet migrantů proti předchozím letům prudce klesl. Do poloviny června jich touto cestou do Evropy připlulo asi 40 000.

Psali jsme: Merkelová v kaši, Salvini si dovolil na papeže. Italský lid promluvil. Žhavé migrační novinky Premiér Babiš: Investujme do boje proti pašerákům Německo bez cenzury Mariana Kechlibara: Absurdity, jakým neuvěříte. Policista přivezl z Iráku vraha dívky a teď ho trestně stíhají za „únos“ V migranty zaplaveném Švédsku se blíží volby. V Bruselu se děsí už dopředu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab