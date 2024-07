Merkelová slaví 70 . Největší poválečná Evropanka, rozjel se Topol. A sklidil smích

Angela Merkelová, která byla mezi lety 2005 až 2021 německou kancléřkou, oslavila ve středu své 70. narozeniny stranou pozornosti veřejnosti a obklopena pouze svými nejbližšími.

„Bývalá kancléřka Dr. Merkelová stráví své narozeniny v soukromí,“ uvedla mluvčí Merkelové podle informací deníku Deutche Welle. „Ani v době své aktivní politické činnosti bývalá kancléřka zpravidla neodpovídala na soukromé dotazy. Její postoj k dotazům tohoto druhu se nezměnil ani po jejím odchodu z funkce,“ dodala mluvčí.

Hold jí přesto veřejně vzdali jak členové její vlastní strany Křesťanskodemokratické unie (CDU), tak političtí oponenti. Všichni většinou oceňovali Merkelovou pro její „evropanství“ a smysl pro demokracii.

„Angela Merkelová je přesvědčená Evropanka. Jako spolková kancléřka udržela Evropu pohromadě v těžkých dobách, například během dluhové krize, a dále ji rozvíjela, například v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. To je historický a silný celoživotní úspěch. Gratuluji!“ napsal europoslanec a předseda Evropské lidové strany Manfred Weber.

S gratulací přišel i současný kancléř Olaf Scholz ze Sociálnědemokratické strany Německa (SPD). „Angela Merkelová se může ohlédnout za svou působivou politickou kariérou. Začala ihned po vítězství demokracie ve východním Německu a sjednocení Německa, což mě dodnes velmi dojímá. Neúnavně pracovala pro svou zemi. Všechno nejlepší k jejím narozeninám!“ popřál Scholz a připomněl, že Merkelová vyrůstala v NDR a do politiky vstoupila až po revoluci ve svých 35 letech.

Popřál také německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který Merkelovou pochválil jako „vzor a vizitku naší demokracie“.

„Zvláštností tohoto výročí je, že vašich 70 let života lze rozdělit přesně na dvě poloviny. Prvních 35 let do pádu Berlínské zdi a druhých 35 let ve svobodě, po které jste toužila,“ napsal Steinmeier, vicekancléř a ministr zahraničí za vlády Merkelové.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková také na twitteru vyjádřila svůj obdiv. „Vážená paní Merkelová, 16 let jste se lidsky a vytrvale zasazovala o jednotu Evropy – vždy s nejhlubším přesvědčením o demokracii a mezinárodním právu. A otevřela jste dveře dalším ženám mé generace. Všechno nejlepší z celého srdce!“ prohlásila Baerbocková.

Merkelová zanechala za 15 let vlády velký odkaz a i přes kritiku některých jejích kroků z posledních politických let jí lidé zůstali nakloněni. Podle nedávného průzkumu si větší část Němců myslí, že za Merkelové jim bylo lépe. Konkrétně 61 % respondentů v průzkumu uvedlo, že se situace v zemi od odchodu Merkelové z funkce zhoršila. Na otázku po příčinách 28 % respondentů odpovědělo, že za to může „špatná vláda“ současné středolevicové vlády.

Koalice levostředových sociálních demokratů (SPD), ekologických Zelených a neoliberálních Svobodných demokratů (FDP) vystřídala po parlamentních volbách v roce 2021 Merkelové velkou koaliční vládu středopravicové Křesťanskodemokratické unie (CDU)/Křesťanskosociální unie (CSU) a SPD. Pouze čtvrtina dotázaných uvedla, že životní podmínky v Německu se od té doby víceméně nezměnily.

Politická kariéra Angely Merkelové je podle mnohých pohádkou o ženě z chudších poměrů, která nakonec vládla Evropě. Merkelová byla vždy konfrontována se svým původem z komunisty ovládané Německé demokratické republiky. Vystudovaná fyzička se od politiky zprvu spíše vzdalovala, aby si cestu do politiky našla až ve vzrušujícím období změn po 9. listopadu 1989, kdy padla Berlínská zeď, a to mnohem později než převážně mužští politici ze západního Německa.

Merkelová pro Deutche Welle kdysi vzpomínala, jak se v roce 1984, v den svých třicátých narozenin, nastěhovala do bytu ve zchátralém domě ve východním Berlíně. Její první manželství právě ztroskotalo. Její otec, pastor, ji přijel navštívit, rozhlédl se kolem sebe a prohlási: „Ještě jsi toho moc nedokázala,“ vzpomínala Merkelová o 40 let později.

Po revoluci začala až pohádková cesta Merkelové od zástupkyně tiskové mluvčí prvního svobodně zvoleného premiéra NDR přes spolkovou ministryni životního prostředí ve sjednoceném Německu až po dlouhou éru jejího kancléřství.

V éře Angely Merkelové ale podle mnohých nastalo i několik zásadních chyb, se kterými se nejen Německo potýká dodnes. Současný místopředseda CDU Jens Spahn sice vzdal hold odkazu Merkelové, také jmenoval tři její hlavní chyby, které označil za největší.

„Masová nelegální migrace od roku 2015 destabilizovala a zahltila německou společnost,“ začal bývalý ministr zdravotnictví. Chyba číslo dvě? „Nejpozději od roku 2014 po ruské anexi Krymu jsme měli s Putinovým Ruskem jednat zcela jinak.“ Podle Spahna bylo třetí chybou postupné vyřazení jaderné energie po havárii ve Fukušimě v roce 2011.

K odkazu Merkelové se pro server Novinky.cz vyjádřili i někteří bývalí čeští politici, kteří s Merkelovou spolupracovali, jako Jiří Paroubek, který jako premiér zažil dobu, kdy Merkelová usedla do křesla německé kancléřky. „Setkal jsem se s ní hned poté, co vystřídala Gerharda Schrödera, kterého jsem považoval za svého přítele. Pokračovali jsme v nastavené agendě. Jednala konsenzuálně. Problémy se snažila trpělivě řešit. Svým jednáním si získala silnou pozici na mezinárodní scéně,“ říká o Merkelové Paroubek.

Ačkoliv prý měli na mnoho věcí odlišné názory, nemůže o ní říci nic špatného. „Že pak udělala některé politické chyby v migrační politice, bylo možná tím, že se dostala pod tlak německého průmyslu, který potřeboval pracovní síly,“ je přesvědčený Paroubek.

Expremiér Mirek Topolánek Merkelovou dokonce označil za největší poválečnou Evropanku. „Pro mne je pořád tou největší poválečnou Evropankou a Češi už nikdy nebudou mít v Bundestagu osobu tak vnímavou a připravenou rozumět našim reáliím, křivdám, ambicím a slabostem,“ uvedl Topolánek, který prý Merkelovou považoval za přítelkyni.

„Dovolila si se mnou i žertovat, což veřejně nedělala, a snesla i můj zemitý humor,“ dodal Topolánek, podle nějž si s kancléřkou k sobě vždy zachovali respekt, i když spolu často nesouhlasili.

Také europoslanec Alexander Vondra (ODS) tvrdí, že Merkelová dobře rozuměla českým reáliím, což bylo při vyjednávání pro nás výhodou. „Dlouho pro nás jako Čechy byla přínos. Tím, že pocházela z východního Německa, měla povědomí, co je evropský východ,“ uvedl Vondra a zmínil stejnou trojici hlavních chyb, jako Jens Spahn.

„První z nich byl odklon od jaderné energetiky. Nemělo to racionální základ, což u ní bylo překvapivé, protože to byla velmi racionální osobnost,“ uvedl Vondra. Za druhou chybu Vondra pokládá sázku na ruský plyn. „Předpoklad ,my potřebujeme váš plyn, vy potřebujete nás jako odběratele‘, se ukázal jako mylný. Střední Evropu přivedl do těžké energetické krize ve chvíli, kdy se zhoršily vztahy s Ruskem,“ pokračoval.

A stejně jako většina dalších politiků vytkl Merkelové migrační politiku. „Dala přednost etice vlastního svědomí před etikou zodpovědnosti. Prohlásila, že to zvládnou, a nezvládli to,“ dodal.

Topolánkova slova o největší Evropance okomentovala komentátorka Lenka Zlámalová, která také upozornila na klíčové chyby, se kterými se Evropa i Česko potýká dodnes. „Největší Evropanka? Energiewende, sázka na ruský plyn, zbrklý ústup od jádra, otevřené brány migraci v roce 2015 pod heslem ‚zvládneme to‘? Fatální dlouhá kariéra plná omylů, za něž bohužel platí celá Evropa včetně nás,“ poznamenala Zlámalová.

