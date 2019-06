Mezi Hamáčkem a Staňkem není co usmiřovat, naštval se Štěch

Štěch se také domnívá, že prezident Miloš Zeman překračuje své kompetence a zneužívá toho, že Ústava nestanovuje jednoznačné lhůty. Hovořil tak o tom, že hlava státu nechce odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), i přesto, že o to žádá premiér.

Ve sporu Jana Hamáčka, předsedy strany, s Antonínem Staňkem není podle Štěcha co usmiřovat. Zároveň Štěch zopakoval, že nebyl pro vstup do koalice. „Jednoznačně to potvrzuje chování ze strany Andreje Babiše jako předsedy vlády i chování prezidenta. Myslím si, že situace je zralá na to, abychom nechali vládnout Andreje Babiše s Milošem Zemanem a aby sociální demokracie z vlády odešla. Myslím si, že už je pět minut po dvanácté, a je naprosto zřejmé, že se ti dva pánové vzájemně doplňují a sociální demokracii to jenom poškozuje,“ dodal Štěch.

Vládu Andreje Babiše následně zkritizoval v té souvislosti, kdy se domnívá, že například ministryně spravedlnosti Marie Benešová určitě byla návrhem pana prezidenta. „Myslím si, že on má takových svých vyvolených více, tak ať si tu vládu takto udělají,“ řekl Štěch ke spojení Babiše se Zemanem.