Mezi některými problémy máme oceán, takže... Trump jasně o USA v NATO

„NATO se musí ke Spojeným státům americkým chovat férově, protože nebýt Spojených států, NATO by doslova neexistovalo,“ řekl bývalý prezident USA Donald Trump, jenž se opět hodlá ucházet o funkci prezidenta v listopadových volbách, v rozhovoru s Nigelem Faragem pro britskou televizi GB News, jehož obsah převzal server Politico.

„Spojené státy by měly platit svůj spravedlivý podíl, a ne i spravedlivý podíl ostatních,“ řekl Trump a Farage přitakal, že souhlasí, to je férové. „Myslím si, že USA platily devadesát procent nákladů NATO. Byla to ta nejvíc neférová věc,“ stěžoval si Trump a poukázal na to, že Spojeným státům jsou některé problémy navíc vzdálenější než evropským zemím. „Mezi některými problémy máme oceán... máme krásný, velký oceán,“ dodal Trump. „(NATO) je pro (evropské země) důležitější, využijí toho.“

„Takže pokud začnou hrát férově, USA tam budou?“ zeptal se Farage.

„Ano, na sto procent,“ odpověděl jednoduše Trump. A ujistil tak západní lídry, kteří se obávali, že by USA mohly formálně vystoupit ze Severoatlantické aliance, pokud Trump v listopadu získá druhé funkční období.

Letos v únoru Trump například řekl, že USA by nepřišly na pomoc před Ruskem těm zemím, které nedávají dostatek peněz na svou obranu. Závazkem členských států je, aby na obranu dávaly nejméně 2 % svého HDP. Ani Česká republika na tuto úroveň v únoru nedosahovala.

