Michálek? Tvrdost v jednání, ale málo empatie, to je fakt. Já ho podpořila, svěřila se v ČT Richterová

Premiér Andrej Babiš se pustil do opozice za to, že při sněmovní debatě o daňovém balíčku celkem 27 hodin vystupovali její zástupci a „předčítali totální blbosti naprosto nesouvisející s tématem“. Vládní koalice tak rozhodla, že o nových daních se nakonec ve Sněmovně rozhodne ve středu a je úplně jedno, jestli do té doby skončí, nebo neskončí vystoupení u řečnického pultíku. Na to, zda se diskutovalo o daních dost, nebo málo, a jestli opozice věc zbytečně zdržuje, se v pořadu Interview na ČT24 ptal moderátor Daniel Takáč první místopředsedkyně Pirátské strany Olgy Richterové. Prozradila také svůj názor na to, jestli místopředseda Pirátů Michálek skutečně šikanuje své spolupracovníky.

„Je evidentní, že vláda chce změny protlačit za každou cenu, bez ohledu na to, jak jsou nepromyšlené. Vláda nerozlišuje, co je skutečná nebezpečnost těch určitých druhů hazardu,“ řekla na úvod Richterová ke sněmovní debatě o daňovém balíčku.

Na otázku, zda se ve Sněmovně snášely argumenty a o normě se dostatečně diskutovalo, Richterová připomněla, že k tak dlouhé debatě se, jak bylo vidět, Piráti nepřipojili. Chápe však, že se některé strany rozhodly sáhnout k nástroji, který je za hranou. „Vláda funguje na sílu, nezohledňuje ani velice důležité a rozumné argumenty, nic nebere v potaz,“ míní Richterová.

„Sáhodlouhé předčítání evropských směrnic je věcná diskuse?“ otázal se nato moderátor Takáč. „Otázka je, co s tím, když si vláda na sílu prosazuje i zdanění těch rezerv, které podle nařízení České národní banky ty pojišťovny musejí vytvářet,“ popsala politička, proč strany reagovaly při debatě tak nestandardními prostředky.

„Pro vládu jsou to zkrátka snadné extra příjmy pro tento rozpočet. Ale vůbec se nezamýšlí nad tím, jaké to bude mít dopady dlouhodobé,“ kroutila Richterová hlavou. A zdůraznila, že se pak nebude moci náš pojišťovnický sektor spolehnout na to, že nedojde k nesystémovým a nepromyšleným zásahům čistě pro zisk rozpočtu vlády Babiše, a stane se tak nestabilním.

„Tady vláda hledá peníze a chce vytáhnout co nejvíc, o nic jiného nejde,“ shrnula Richterová, s tím, že dnes se rozpočet skutečně plní velmi zvláštním způsobem. A sice zejména tím, když lidé hodně pracují. „Zdanění práce je u nás obří – a tady vláda vůbec nejde tím směrem, co by dával smysl!“ zdůraznila.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínila, že Pirátí například navrhují, ať se o 5 tisíc zvýší sleva na daňového poplatníka, aby každé fyzické osobě zbylo o pět tisíc slevy na daních více. „Namísto toho jde vláda jen cestou spotřební daně, ze které řeže. Místo aby hledala vyvážení. Vláda není fér. Lidi jsou tak trochu trestáni za to, že hodně pracují,“ zdůraznila první místopředsedkyně Pirátské strany.

Poté se moderátor Richterové tázal na vnitrostranický konflikt týkající se místopředsedy Jakuba Michálka, o jehož sesazení nyní Piráti hlasují kvůli obvinění ze šikany a bossingu. Poslankyně prozradila, že osobně hlasovala na podporu Michálka, aby ve své funkci zůstal. „U Michálka je podstatou velká tvrdost v jednání, ale málo empatie, to je objektivní fakt. On je ale ten typ, který pracuje pro 550 tisíc voličů, co nás poslalo do Sněmovny. Není jeho talent koukat se na to, jak dobře se mají lidé okolo něj. Ale jsem přesvědčena, že to nejsou úmyslné věci,“ hájila Richterová pirátského místopředsedu. A dodala, že je přesvědčena o tom, že kdyby se povedlo, aby bylo osobní jednání, tak by to dopadlo jinak.

Psali jsme: Schillerová pro PL o Kalouskovi a opozici: Terorizují. A my je takto zastavíme Totální blbosti. Za šaškárnu na kamery nejste placení. Babiš se naštval na opoziční divadlo Horko kolem daňového balíčku. ANO chce hlasovat ve středu, opozice hrozí Rychetským Předseda Starostů Rakušan chce změnit národní konsenzus: Pití alkoholu není nic normálního



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.