Migrace není pro Česko problém, předkládala redaktorka ČT data Veselému. Ten se neudržel: Bude to problém. Pro nás, pro celou EU!

Armádní evakuační airbus čeká v ázerbájdžánském Baku na povolení k přistání v afghánském Kábulu, jak dlouho ještě bude čekat, lze podle Veselého jen těžko odhadovat. „To bohužel neví nikdo z nás, letiště v Kábulu nefunguje, protože hnutí Tálibán na letiště zaútočilo. Nyní se řeší se Spojenými státy, jak letiště znovu zprovoznit,“ uvedl.

Další záchranné lety mohou pokračovat až poté, co bude zajištěn bezpečný přílet a odlet. „Omlouvám se, kolik jich ale přesně bude, nemohu upřesnit, každé takové vypuštění informace nám může zkomplikovat evakuaci osob,“ omluvil se Veselý, že by nerad ohrozil misi.

Česká armáda z Afghánistánu evakuuje české diplomaty nebo místní tlumočníky spolupracující s českou armádou. „Mohu potvrdit, že v Kábulu stále zůstává český velvyslanec, který se snaží o to, aby se na letiště dostali bez problému afghánští spolupracovníci, tlumočníci a jejich rodiny, kteří byli vybráni, abychom jim pomohli a zemi opustili,“ uvedl poslanec ČSSD Veselý, že řádově jde zhruba o stovku osob.

Kromě českého velvyslance v Kábulu zůstává ochranka českého diplomata, ostatní Češi jsou podle informací Veselého z Afghánistánu kompletně staženi.

Na dotaz, zda záchrana stovky osob není málo a česká vláda situaci nepodcenila, Veselý uvedl: „Někteří mi zase píší, jestli to není moc. Je to prostě počet, který odpovídá tomu, co si nastavilo Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo obrany, to vyhodnotilo, že tyto osoby jsou bez bezpečnostního rizika,“ sdělil předseda zahraničního výboru.

Ze země se snaží dostat Afghánci, protože se bojí, ale budou tu i takoví, kteří se snaží dostat ze země, aby zakládali buňky Tálibánu na území EU, to je prostě realita,“ zdůraznil opět, že je třeba předcházet bezpečnostnímu riziku.

O integraci evakuovaných Afghánců bude ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jednat s hejtmany, ze strany samosprávy již dostal nabídky. Před dvěma dny ale na Twitter napsal: „Když nebudeme vracet ty bez nároku na azyl, tak nám velice rychle dojdou kapacity ubytovacích zařízení. Ale třeba nám nějaký starosta za TOP 09 nějaké kapacity ve své obci nabídne,“ uvedl tak i v rámci komunikace předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

Kroužkovou zajímalo, jak si takové jednání Veselý vysvětluje. „To měla být nějaká legrace, že to píše ministr vnitra v tak vyhrocené situaci?“ tázala se poslance. „To není legrace, je to spor. Výměna názorů, blíží se volby,“ podotkl Veselý. „Tedy ministr Hamáček dělá volební kampaň, říkáte?“ pokračovala moderátorka, která zmínila, že podle dat by kapacity měl být dostatek. Veselý reagoval slovy, že Hamáček si jen „rýpl“ do Pekarové Adamové, která chce přijímat uprchlíků víc, ale nemá pro ně zázemí.

Kroužková na to konto vytáhla téma migrace. „Nechytá se vláda do vlastní pasti, když jednotlivé strany téma zvedají, byť se nyní na konkrétních datech ukazuje, že migrace není pro Česko problém?“ „To bych oponoval, dosud problém nebyl, ale vzhledem k tomu, co se právě děje v Afghánistánu, bude to problém nejen pro Česko, ale celou Evropskou unii,“ upozornil, že právě tam Afghánci prchající z Afghánistánu zamíří.

Kdopak to chce spolupracovat s Tálibánem? O Rusku a Číně už je jasno Hamáčku, ozvěte se... Hřib nabízí pomoc Prahy. Chce se postarat o ohrožené Afghánce Hamáčkův zázrak: Letadlo odstartovalo. Nemělo by být poslední Bartoš: Myslím na naše vojáky, kteří do Česka přivezou Afghánce a jejich rodiny



