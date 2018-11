Migrační krizi schválně rozpoutaly elity, aby změnily složení populace Evropy, zaznělo od Klause

Jiří Weigl a jeho kolegové v Institutu Václava Klause již v minulosti přišli s názorem, že migrační krize, eskalující od roku 2015, není důsledkem přirozené touhy Afričanů a Asiatů dostat se do Evropy, ale ani islamisty organizovaná invaze. Ve skutečnosti se prý jedná o plán liberálně levicových západních elit na proměnu evropské společnosti. A pro tento dlouhodobý názor se nyní podle Weigla objevují pádné důkazy.

Podle Weiglova textu je nejzásadnějším důkazem pakt OSN o migraci. „Ukazuje, že masová migrace je pro dnešní západní mainsteam pozitivním a chtěným fenoménem a že má být prostřednictvím mezinárodního práva všestranně podporována, usnadňována a legalizována,“ píše k němu Weigl, vystudovaný arabista.

Anketa Dostane se při příštích sněmovních volbách ČSSD do Poslanecké sněmovny? Dostane 11% Nedostane 89% hlasovalo: 3264 lidí

To, co pakt kodifikuje, je tím, co evropské elity, včetně například kancléřky Merkelové, ohledně migrace reálně dělají. „Cílem není ji zastavit, ale usnadnit a legalizovat, k čemuž slouží dokonce její prohlášení za „lidské právo“,“ upozorňuje Weigl.

Další důkaz toho, jaká hra se s veřejností hraje, poskytla Weiglovi Česká televize. Ta v poslední době přináší seriál o českých policistech v Makedonii a jejich nelehké práci. Vůbec přitom nezmíní, že policisté nebrání hranici EU (nebo Schengenského prostoru) před osobami pronikajícími zvenku, ale naopak hranici nečlenské Makedonie před osobami, jdoucími z členského Řecka. Což je naprostá absurdita.

CELÝ KOMENTÁŘ JIŘÍHO WEIGLA ZDE

„Co si ještě chceme o poměrech v dnešní EU vykládat. Řecko, členská země eurozóny a součást Schengenu, země s třetí největší armádou v EU a dnes faktický protektorát Bruselu nechrání vnější schengenskou hranici a nikomu to nevadí,“ dodává k tomu Jiří Weigl.

Migrační krize podle něj není jen fatálním nebezpečím pro evropskou budoucnost, ale současně důkazem, jak zdegenerovaly původně bohulibé myšlenky o evropské spolupráci. Neměli bycho se proto těmito krásnými řečmi nechat více balamutit.



Psali jsme: Prezidentův poradce Jindrák před kamerou: Migrace demoluje Evropu. Vždyť třeba v Německu se jednoznačně rozkládá stranický systém. A Brusel je mimo realitu

To ještě nic není. Ukázalo se, kolik migrantů se dá do pohybu. Posaďte se

Kalousek se zastal migračního paktu OSN a navezl se do Babiše. A to nebylo vše





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav