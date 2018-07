Migranti mají novou cestu. Přes Maroko rovnou do vstřícného Španělska. Pravičák Matějka k tomu napsal něco hodně drsného

„Pokud se mě zeptáte, co je má největší starost, pak říkám Španělsko,“ řekl Leggeri německému listu Welt am Sonntag. Počet migrantů, kteří z Afriky míří právě do této evropské země, roste. Za červen to bylo 6 tisíc lidí, polovina z nich Maročané, polovina směska ze západní Afriky. Pokud tato čísla porostou, Leggeri se obává, že se tato trasa stane tou nejdůležitější pro migranty. Důvodem pro změnu může být už případ lodi Aquarius, které Itálie pod vedením Salviniho zavřela přístavy a nakonec ji přijalo právě Španělsko.

Co ředitel Frontexu uvítal, jsou přijímací centra, která by měla bý zřízená mimo území Evropské unie. Narušil by se tak model, podle kterého pašeráci fungují, uvedl. Doposud platilo, že kdo byl zachráněn z moře, ten se automaticky dostal do země EU. Když to ale platit přestane, výnosnost pašeráků se sníží, myslí si Leggeri.

Ke změně dochází po summitu evropských zemí, na kterém byla schválena změna přístupu vůči nelegální migraci a zřízení záchytných středisek. Zatím se spekuluje ve které africké zemi by střediska měla být. Dalším plánovaným krokem je zvýšení ostrahy vnějších hranic spojené s posílením Frontexu do roku 2020.

Předseda Strany nezávislosti České republiky ke článku na Facebooku dodal, že otevření cesty přes Maroko není nic nového. „ Stejně jako že Egypt a Maroko připravují vojensky střežené koridory, aby se nikdo z té cesty nedostal k nim,“ dodává. Zatím EU tlachá po summitech.

„Znovu zopakuji, že se nakonec nevyhneme následujícím krokům, pokud má být zajištěno bezpečí pro občany jednotlivých států v Evropě: 1) Nepustit do Schengenu. 2) Vnější hranici chránit ozbrojenou silou. 3) Nejpozději na hranici řešit individuálně azyl. 4) Kdo na něj nemá nárok, nepustit dál. 5) V případě pokusu o nelegální překročení hranice použít sílu,“ dodal Matějka.

autor: kas