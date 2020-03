Migranti přes Řecko do Evropy? Česko se hádá, co s tím. Držte se stolu, občas to stojí za to

reklama

K tématu se ozval například bývalý poslanec Ivan Gabal. S otázkou: „Budeme nadávat na Turecko, Erdogana a proklínat ohroženou dohodu EU–Turecko, které má na svém území 3,5 milionu syrských běženců?“ Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 4986 lidí

Dle Gabala je zde alternativa. Uvědomit si, že „původcem války proti svým občanům a humanitární katastrofy je syrský diktátor Bašar Asad se svým spojencem Ruskem, které jsme ústy M. Zemana pobízeli do války,“ tvrdí bývalý poslanec. ČR prý Assada v „řádění“ podporuje dlouhodobě svou ambasádou v Damašku. „Je to za hranicí obrovské tragédie, ve které nejsme bez své role. Včetně opakované podpory turecké invaze do Sýrie českým premiérem. Máme svou odpovědnost za vývoj,“ tvrdí Gabal.

A vyzývá: „V současné situaci je třeba maximálně podporovat společnou pozici a politiku EU, včetně pokusů o udržení dohody s Tureckem. A konečně, přestaňme s fraškou naší vlastní politiky vůči Bašarovi a Kremlu a jeho vojenské roli v katastrofálním vývoji.“

Europoslanec Jan Zahradil zase připomenul, jak byl kritizován maďarský premiér Orbán, když vydal povel zavřít hranice Maďarska. „Teď premiér Mitsotakis dělá to samé a správně argumentuje bezpečností a svrchovaností své země. EU nemá jinou možnost než ho podpořit,“ míní europoslanec.

Remember how PM Orbán was almost ostracised few years ago when he closed borders to curb migrants? Now PM Mitsotakis does the same and rightly argues by his country sovereignity + security. #EU has no option than to support him. Times have changed. https://t.co/YYLc9egMEP — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 2, 2020

Do jeho argumentace se pustil novinář Jan Moláček. „Drobný rozdíl je v tom, že zavřená řecká hranice drží uprchlíky mimo Evropu, zavřená maďarská akorát přesouvá problém k evropským sousedům. Ale to samozřejmě vyznavače zásady ‚Moje země na prvním místě‘ nezajímá – dokud ovšem nejsou oni těmi sousedy,“ napsal novinář. Zahradil ho vyzval, aby nedělal nechápavého, protože rozdíl bude v tom, že Angela Merkelová už nebude zvát další.

Pane Moláčku, nedělejte nechápavého. Rozdíl mezi tehdy a teď je zejména v tom, že dnes už žádná Merkelová nepozve migranty do Evropy s heslem “to zvládneme”. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 2, 2020

Jak jsme již informovali, proti rozhodnutí Řecka uzavřít hranice se postavil Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům s tím, že Řecko tím porušuje mezinárodní právo.

Řecko na měsíc přestává dodržovat mezinárodní právo. Zavře hranice pro uprchlíky - v rozporu s Ženevskou úmluvou i s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Nepřijatelný krok. https://t.co/IKIRbxfLMY — Martin Rozumek (@RozumekMartin) March 2, 2020

Podle bývalého poslance Chalupy se však jedná o správné rozhodnutí. „Řecko, doufám, uzavře hranici v souladu s PUDEM SEBEZÁCHOVY A ZDRAVÝM ROZUMEM, nikoliv Rozumkem, který je jako obvykle ‚mimo mísu‘,“ poznamenal.

Europoslanec Mikuláš Peksa od Pirátů prohlásil, že spoléhat na tureckého diktátora byla chyba. „Lidé čekající na hranicích jsou v kritické situaci, měli bychom alespoň zajistit rozumné hygienické podmínky. Je škoda, že jsme včas nerozvinuli Evropský azylový úřad, který by pomoc řídil,“ vyzval.

Spoléhat na tureckého diktátora je chyba. Lidé čekající na hranicích jsou v kritické situaci, měli bychom alespoň zajistit rozumné hygienické podmínky. #Erdogan



Je škoda, že jsme včas nerozvinuli Evropský azylový úřad, který by pomoc řídil. https://t.co/chYfI6TrHJ — Mikuláš Peksa (@vonpecka) March 2, 2020

„Vydržte pár dní, Řecko si s Turkem vyhlásej válku a pak už nebude žádná koróna nikoho zajímat. V ohrožení budou dovolený, NATO, Kypr, víno, olej, olivy, kebab, Německo, Martha a Tena, prostě všechno,“ prorokuje Barbora Koukalová ze serveru Expres.cz.

Na našem webu se k situaci vyjádřil poslanec SPD Jiří Kobza. Podle něho jsou desetitisíce „uprchlíků“ inspirovány, podněcovány a přímo i logisticky podporovány Erdoganovými úřady. „Jako by snad koronavirus měl odvést pozornost lidí od druhé vlny invaze, kterou jsem předpovídal v několika svých textech před pár týdny,“ spekuluje poslanec. Anketa Jste spokojeni s výsledky parlamentních voleb na Slovensku? Ano 13% Ne 19% Nic mi do toho není 68% hlasovalo: 3971 lidí

Kobza kritizuje pomalou reakci české vlády na koronavirus. „Riziko epidemie podle předsedkyně Evropské komise von der Leyenové stouplo z mírného na vysoké. Naše vláda varuje před cestami do severní Itálie, ale do jiných zemí a měst, kde již koronavirus řádí, se cestuje vesele dál. Nikdo nezakazuje cestovat například do Německa. V podstatě jediné opravdu rozumné doporučení pro tuto situaci by mělo znít: necestovat!“ míní poslanec.

Dodává, že na koronavirus nebyly testovány desetisíce migrantů na řeckých hranicích. „Kteří, inspirovaní, podněcovaní a přímo i logisticky podporovaní tureckými úřady, se snaží silou se prorvat do Evropy,“ tvrdí poslanec SPD. Dal příklad z druhé světové války, ve které Spojené státy internovaly obyvatele japonského původu.

„Šlo o tvrdé, ale pochopitelné opatření. Napadá mě, zda by naše úřady v této souvislosti neměly zakázat činnost promigračních agentur, neziskovek a aktivistů. Pořád si totiž myslím, že pomáhat těm, kteří nelegálním překročením hranic a pobytem na území bez povolení porušují několik zákonů, staví tyto organizace do pozice spolupachatele,“ prohlašuje poslanec.

„Nyní, kdy svět ohrožuje pandemie koronaviru, je prosazování otevření hranic pro migranty přímým ohrožením obyvatel Česka. Tyto subjekty a osoby se tak objektivně stávají významným bezpečnostním rizikem pro naši republiku. Česká vláda ovšem i v tomto přešlapuje na místě. Přitom by měla ráznými kroky začít chránit zdraví a bezpečnost obyvatel, což je ostatně její prvořadá ústavní povinnost a de facto i její hlavní raison d’être,“ vyzývá Jiří Kobza z SPD.

K situaci se vyjádřila i komentátorka Karolína Stonjeková: „Kdyby náhodou někdo nevěděl, co tu probíhá, tak vězte, že tu probíhá zhruba toto: Evropskou unii, která má ambici stát se politickou mocností číslo jedna, si tu v přímém přenosu maže na chleba země, která je historicky vůbec nejdelším čekatelem na členství ve společenství (už od roku 1959).“

„Turecko si je do té míry vědomo bezzubosti EU, že mu už ani nestojí za to, dodržovat čtyři roky starou dohodu a nestojí mu za to ani nabízená miliarda eur. Naprostý top pak je, že představitelé EU (ano, ano, té samé EU která má ambici stát se světovou velmocí), se dnes vypraví na řecko-tureckou hranici aby obhlídli situaci a Erdogan se s nimi ani nesejde. Kdyby chtěl někdo modelový příklad toho, jak věci nedělat, tak tady ho má. Kdyby někdo chtěl znát důvod, proč EU nebude světová velmoc ani kdyby se na hlavu postavila, tak ho tu má taky!“ zhodnotila mocenské postavení EU komentátorka.

