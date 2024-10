Migranty odvezou pryč a „rychle je vyřeší“. Nářek už začal

„Komise předloží nový návrh právních předpisů, které by definovaly jasné povinnosti spolupráce pro navracené osoby a účinně zefektivnily proces navracení,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dopise reagujícím na požadavky několika členských států Evropské unie na zlepšení návratové politiky před evropským summitem, který se bude konat ve čtvrtek a pátek v Bruselu.

Ursula von der Leyenová v dopise, o kterém píše francouzský deník Le Monde, zdůraznila potřebu vytvoření jasných povinností pro spolupráci při navracení a nový právní rámec, který by posílil akceschopnost členských států Evropské unie v této oblasti.

Von der Leyenová upozornila, že v současné době je vykonáno pouze přibližně 20 % příkazů k deportaci, což znamená, že většina nelegálních migrantů, kteří by měli opustit EU, zůstává. Navrhované právní předpisy by měly zajistit harmonizaci mezi členskými státy, aby rozhodnutí o navrácení, které je přijato v jedné zemi, bylo respektováno i ostatními státy EU. To by zajistilo, že „migranti, kteří mají v jedné zemi rozhodnutí o navrácení, nebudou moci využívat trhlin v systému, aby se vyhnuli návratu jinam“.

Součástí plánu je posílení spolupráce s třetími zeměmi, které by měly přijímat navracené osoby, a zpřísnění vízové politiky jako prostředku pro kontrolu nelegální migrace. „Sladění vízové politiky se ukázalo být důležitým nástrojem pro řízení nelegálního pohybu do EU,“ uvedla předsedkyně komise.

O těchto opatřeních se bude jednat na nadcházejícím evropském summitu.

Itálie mezitím začala přepravovat první skupiny nelegálních migrantů do Albánie. Migranti, převážně muži z Bangladéše a Egypta, kteří byli zadrženi italskou pobřežní stráží při pokusu dostat se přes Středozemní moře, budou čekat na vyřízení svých žádostí o azyl ve speciálních centrech v Albánii.

Centra byla zařízena na základě dohody z listopadu 2023, podle které může Itálie každoročně poslat až 36 000 mužských migrantů zadržených v mezinárodních vodách do dvou středisek pro zpracování žádostí o azyl v severní Albánii.

Dohoda zahrnuje financování ve výši 670 milionů eur po dobu pěti let, uvádí server The Guardian. Itálie bude spravovat zařízení, která budou pod její jurisdikcí, zatímco albánští strážci budou zajišťovat vnější ostrahu. Migranti ze zemí, které Itálie označila za „bezpečné,“ budou mít žádosti o azyl zpracovány v Albánii během 28 dnů.

Dohoda má zmírnit tlak na italská záchytná centra a odradit migranty od pokusů dostat se do Evropy. Giorgia Meloniová ji označila za „odvážný a bezprecedentní“ model, který by mohl být použit i v jiných zemích mimo EU, píše informační server POLITICO. V rámci nového systému budou žádosti o azyl zrychleně vyřízeny, a pokud nebudou úspěšné, migranti budou deportováni.

Skupiny na ochranu práv a opoziční politici označili dohodu za „nelidskou“ a „nezákonnou“ a varovali, že přesměrování migrantů do exteritoriální lokality, provozované soukromými dodavateli, je skryje před kontrolou, oslabí dohled nad podmínkami a zvýší porušování základních práv.

Psali jsme: „Je mi to jedno, nechci je tady.“ Ani uprchlíka nebere starosta v Německu. Ani z Ukrajiny „Nemůžeme kapitulovat.“ V Německu se rýsuje koalice proti migraci Děti cizinců nerozumí česky. Tachov, třetina místních cizinci. Varování z Klausova směru Orbán, Salvini a další, kdo chtějí chránit hranice, se sešli. Petr Macinka měl projev