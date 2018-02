Mikuláš Ferjenčík popsal představy Pirátů o referendu. Došlo i na Okamuru

Hned na úvod vysvětlil, že Piráti sice souhlasí s prosazením zákona o obecném referendu, ale nechtějí přitom být spojováni s SPD Tomia Okamury, který se prý „vybrušuje“ ze svých slov kolem tábora v Letech. Faktem ovšem je, že Piráti stejně jako SPD hodlají prosadit ústavní zákon o referendu, byť prý Piráti mají specifické představy o tom, jak by toto referendum vypadalo. Piráti by rádi prosadili natolik přísné podmínky, aby tento nástroj nebylo tak snadné zneužít.

Ferjenčík také vysvětlil, že ve sněmovně referendum prosazují hnutí ANO, Piráti, komunisté a SPD. Pozitivně se k referendu staví také ČSSD a před volbami tak činili i lidovci. Ti jsou však po volbách mnohem opatrnější a k obecnému referendu už se tolik nehlásí. „Myslíme si, že když existuje ústavní většina stran, které mají v programu zákon o referendu, je namístě o tom jednat,“ konstatoval Ferjenčík.

To neznamená, že by Piráti souhlasili s hnutím SPD v jiných oblastech nebo se snad chystali jednat o vládě. Ani jedno z toho prý není pravda. Ale v otázkách, kde se Piráti programově shodují s partnery, hledají věcnou shodu.

„My proto navrhujeme, aby existovaly dva typy referenda,“ doplnil Ferjenčík. V prvním stupni má jít o běžné referendum, které by bylo možné vypsat i při sehnání 100 tisíc až 250 tisíc podpisů občanů. Spadalo by sem např. hlasování o zákazu kouření. Zkrátka vnitrostátní otázky. Druhý typ referenda má být náročnější. Piráti ho nazývají referendem ústavním, k jehož vypsání bude třeba splnit přísnější podmínky. Pro jeho vypsání by podle představ Pirátů bylo třeba sehnat 250 tisíc až 500 tisíc podpisů. Ale mohlo by jich být i více. „Ta samotná cifra je k jednání,“ podotkl host. Další podmínkou by bylo, aby se pro variantu ANO vyslovilo alespoň 60 procent občanů.

Mikuláš Ferjenčík

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

Tomio Okamura

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Pokud budou platit obě vyslovené podmínky, pak bude možné hlasovat i o tom, zda odejít z EU. „Chtěl bych tady zdůraznit, že Piráti jsou pro setrvání v EU a vedli bychom v tomto směru i velmi aktivní kampaň,“ zdůraznil Ferjenčík.

A proč by k vypsání referenda mělo stačit jen 250 tisíc hlasů, a ne třeba milion? „My máme obavu z toho, že když ta laťka bude příliš vysoko, tak se ten systém nevyladí, neupraví se ty kampaně, a až se podaří získat vysoký počet podpisů, až ta mobilizace bude dost velká, tak to bude spíš o hysterii,“ varoval Ferjenčík s tím, že kdyby občané dostatečný počet podpisů získali, tak by se referendum konalo souběžně s volbami.

