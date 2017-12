Miliardář Dědek radí STANu: S Babišem máte spolupracovat, ne jej odmítat

Podnikatel a zakladatel jablonecké firmy Jablotron Dalibor Dědek měl původně posílit hnutí STAN, nakonec ale kandidaturu vzdal. Nepohodl se prý se starosty a také mu vadila nálepka dalšího miliardáře v politice. Nedávno se nechal slyšet, že by hnutí Starostové a nezávislí mělo spolupracovat s Babišem. „Štve mě, že ti, kdo se sotva dostali do parlamentu, si teď arogantně leští své ego a plivou do tváře třetině národa,“ řekl Dědek.

To, že byl Andrej Babiš obviněn kvůli kauze Čapí hnízdo, podnikateli prý vůbec nevadí. Za určitých okolností by prý pro Dědka nebyl problém se současným premiérem spolupracovat. To byl i jeden z důvodů, proč nakonec těsnější spolupráce se starosty trvala tak krátce.

„Babiš je stíhaný za Čapí hnízdo, já se tam jel podívat, abych to viděl. Jestli nemají nic jiného než Čapí hnízdo, tak sorry. Srovnejte to s tím, co tady za evropské peníze jinde vzniklo, že se promrhaly miliony, aby se postavila asfaltka od kravína k lesu, jen protože něčí bratr má stavební firmu,“ uvedl Dědek v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Podle slov šéfa poslanců STAN a jejich volebního lídra Jana Farského Dědek přemlouval starosty ke spolupráci s Babišem už před volbami, ale neúspěšně. „Že má pan Dědek jiný názor, úplně respektuji. Už tehdy mě přesvědčoval, ale nepřesvědčil,“ dodal Farský.

Starostové mají podle Farského několik důvodů, proč Babišovu vládu nepodporovat. „Pan Babiš je zcela nedůvěryhodný, těžko v Česku najít více nedůvěryhodného člověka. A vyjádřit důvěru jeho vládě zároveň znamená vyjádřit nedůvěru policii a státnímu zastupitelství,“ řekl důrazně.

Dalibor Deděk se k hnutí ANO stavěl pozitivně už v minulosti a svým obdivem vůči Babišovi se rozhodně netajil. „I po čtyřech letech obdivuji odvahu Andreje Babiše, že do toho šel. Dokázal řadu pozitivních věcí, akorát přednost v médiích dostávají ty věci, které se veřejnosti a mně také nelíbí,“ uvedl.

autor: nab