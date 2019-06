Milion chvilek? Klaus ml. promluvil. A vyřešil i „lezení ke korytům“ ve svém hnutí

Xaver Veselý se na úvod ptal, zda Klaus nemá obavu, že se najde skupinka lidí podobná Milionu chvilek, která začne spekulovat, co všechno by mohl spáchat, a půjde proti němu na náměstí. Lídr Trikolóry nejdříve uvedl, že mají 4000 členů nebo registrovaných příznivců. „Což je pětina velkých zavedených stran a u některých je to víc, než mají.“ Dodal, že na sociálních sítích má hnutí 18.000 příznivců, což je asi třetina zavedených stran s klasickým marketingem. „Když jedu metrem, tak jde ke mně 6 lidí, tak se cítím pomalu jako kdybych dal góla ve finále,“ popsal Klaus založení strany, ale hned doplnil, že tohoto pocitu je potřeba se rychle zbavit a nyní začíná tvrdá práce. Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 1772 lidí

O náměstích Klaus pravil, že zatím jenom vznikli a nikomu nic nedělají, i když i to někoho irituje. „Náš program bude pozitivní, my nechceme na nikoho moc útočit, já jsem k tomu vybízel i všechny členy přípravného výboru i krajské koordinátory, aby se zdrželi té politiky, která je pro Českou republiku typická a popsal bych jí jako ‚Franta je úplnej darebák a proto volte mě‘,“ tvrdil lídr nově vzniklého hnutí. Chce hájit stanovené hodnoty. „Snad představíme dostatek odborníků, aby tomu lidi věřili, že jsou toho odborně schopní a že jsou to lidé důvěryhodní,“ doufá.

Hnutí se prý snaží postavit ze shora, aby bylo 14 krajských koordinátorů a pod nimi místní koordinátoři, kteří mají v daném místě respekt. Zmínil také, že díky tomu, jaký byl zájem o vstup do hnutí, vznikají třenice. „My se snažíme nekádrovat, čili do těch registrovaných příznivců vezmeme každého, kdo bude souhlasit s našimi cíli,“ vysvětlil Klaus. Veselý se pak zeptal, jak se budou snažit zabránit tomu, aby hnutí někdo nechtěl zneužít jako výtah k moci. Podle lídra Trikolóry se tomu brání těžko a je lepší to dělat systémově. V současnosti to probíhá na dvou úrovních, registrovaným členem může být každý, tuto možnost prý zvolil i Klausův bratr, a stranická struktura vzniká ze shora. „Máme 14 krajských koordinátorů, někteří ex-ODS, někteří ex-Svobodní, někteří ex-Realisti, někteří konzervativní katolíci, někteří to kdysi stavěli pro ANO v tom regionu, a ti mají za úkol vybrat slušné lidi za ty okresy.“ A dodal: „Naším cílem je skutečně být v každé vesnici.“ Mgr. Václav Klaus



Moderátor vyzvídal, zda je na obzoru nějaké zvučné jméno. Klaus odvětil, že podrobný program a odborný tým s experty jistého renomé představí v září. A dodal, že ANO na začátku také nemělo tolik zvučných jmen. Celebrity prý pomáhají, ale hlavní je program, lídr a důvěra voličů. Uvedl, že resort školství si v hnutí vezme sám. „V řadě těch ‚gestoří‘ tam máme těch lidí několik, třeba na spravedlnost je tam skupina různých advokátů a soudců, jeden je na ústavní právo atd., někde je to výraznější jedna osoba. Jestli třeba otec se ujme toho zahraničí, tak tam si úplně nedovedu představit, že by se nechal ovlivnit nějakou odbornou komisí.“ Veselý se chytil slůvka „jestli“ – a Klaus vysvětlil, že taková je dohoda, ale do září ještě zbývají dva měsíce.

Další otázka zněla, proč vlastně je Trikolóra hnutí, a ne strana. To Klaus objasnil, že hnutí je široké, jsou v něm bývalí členové ODS, Svobodných i Realistů, uvedl i jednoho bývalého sociálního demokrata. „Chtěli jsme to nechat hodně otevřené, aby třeba ti registrovaní příznivci měli pocit, že je to hnutí, které hájí nějaké hodnoty, a nemusí se úzce přihlašovat k nějaké konkrétní straně, tenhleten důvod tam převážil.“ Prý tuto myšlenku sám moc neprosazoval, ale z jednání s kolegy vyplynula a on uznal její logiku.

Veselý konstatoval, že když je u nich i sociální demokrat, tak kdyby potřebovali odborníka na školství a poslankyně Valachová nevěděla co s načatým večerem... Klaus ho přerušil, že tak dalece zase otevřenost nezachází: „Musí to být člověk, který sdílí naše programové priority. Tam si nedovedu představit, co bychom spolu sdíleli.“ Uvedl, že při zakládání strany či hnutí jsou dvě nebezpečí, že do ní „nalezou“ lidé s opačným názorem, kteří chtějí jen ke korytu, a naopak, že každého kádrujete tak, že nakonec je ve straně jen tchýně a její kamarádka. Kvůli tomu prý skončili Realisté. Ale odborné komise jsou řízeny vedením. „Třeba je vyloučeno, aby paní Valachová byla ve školské komisi, protože bych jí tam nikdy nedal.“ Fotogalerie: - Trikolora

Padl i přímý dotaz, co Trikolóra svým příznivcům slibuje. „Pokud jste řidič, pak vám slibuje, že budeme chránit české řidiče, protože si myslím, že je taková ta doba, kdy se furt povídalo o ekologii a bezpečnosti a o všem dalším, ale Prahou už se nedá projet kvůli všem těm zpomalovacím pruhům a semaforům a všemu dalšímu. Budeme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem. Takže pokud bydlíte v národním parku, tak nesmí být přijat žádný zákon, který bude v nesouhlasu od těch lidí, co tam žijí. Já prostě si vážím víc lidí než toho kůrovce v tom parku. Jestli podnikáte, snížíme daně. Jestli pracujete, chceme prosadit, aby se vždy vyplatilo pracovat, a ne čerpat dávky. Takže jestli děláte skladníka a rozčiluje vás, že soused se do jedenácti dívá na seriály a má skoro stejný příjem, jsem váš člověk,“ jmenoval Klaus důvody pro volbu jeho hnutí. Doplnil, že chce stát proti modernistickým ideologiím, které se hrnou do společnosti a do vzdělávání.

O rodině prý raději nechá hovořit ženy z přípravného výboru, vzhledem k tomu, že je dvakrát rozvedený. Ale dodal, že podpis jeho a poslankyně Majerové je pod návrhem, aby bylo ústavně ustanoveno manželství jako svazek muže a ženy.

Xaver Veselý zmínil i možnost předčasných voleb. „Ta doba houstne, společnost je rozpolcená, ty demonstrace samozřejmě nelze brát až tak vážně, že musí okamžitě padnout vláda...“ začal Klaus a moderátor ho přerušil, zda je na tuto možnost připraven. Prý ano. Pravděpodobnost se podle něj rozhodně zvyšuje, ale zda by si vsadil na to, že předčasné volby budou, to by záleželo na kurzu.

A na závěr položil moderátor otázku, zda by si teoreticky sedl za jednací stůl s Andrejem Babišem a vyjednával s ním vládu, pokud by byl druhý na pásce. Klaus tuto otázku označil za zcela předčasnou, vzhledem k tomu že neexistují žádné, ani zfalšované průzkumy. Ale prohlásil: „Účelem politiky je vládnout. Smyslem je mít nějaký program, který budou lidé brát za svůj, a ten program prosadit. Když slibujeme, že chci zrušit inkluzi, tak ji chci zrušit a prohlasuju to s kterýmkoliv z těch 200 poslanců, který k tomu bude ochoten.“ Veselý vzpomenul na slova Jiřího Paroubka o Marťanech. „Zní to blbě, ale je to tak,“ řekl na to Klaus. Podle něj pokud chcete zůstat morálním člověkem, který si nezadá se žádným „lumpíkem“, tak vám zbývá být redaktor nebo kazatel. Načež se Luboš Xaver Veselý s Václavem Klausem mladším rozloučil se slovy, že jeden hlas má ve volbách jistý.

